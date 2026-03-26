Nasdaq Prognose für 26.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Chancen und Risiken

- Bärisches kurzfristiges Bild
- Entscheidende Schlüsselmarke bei 24.111 Punkten
- Übergeordnet weiter angeschlagen
- Bärisches kurzfristiges Bild
- Entscheidende Schlüsselmarke bei 24.111 Punkten
- Übergeordnet weiter angeschlagen
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.192 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen erholen und etwas aufwärtslaufen, schwenkte am Vormittag dann in eine Seitwärtsbox ein, die erst im Rahmen des Frühhandels nach Süden aufgelöst hat. Übergeordnet wurden die Erholungen gestern im Handelsverlauf vergleichsweise schnell abverkauft, die Rücksetzer mehr oder weniger direkt zurückgekauft.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
⚡ Key Takeaways
- Bärisches kurzfristiges Bild: Der Nasdaq notiert unter SMA20 und SMA50, wodurch die Nasdaq Analyse weiterhin Schwäche signalisiert und Abwärtsrisiken überwiegen.
- Entscheidende Schlüsselmarke bei 24.111 Punkten: Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter dürfte sich die Abwärtsbewegung laut Nasdaq Prognose fortsetzen.
- Übergeordnet weiter angeschlagen: Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild neutralisieren – bis dahin bleibt die Nasdaq Prognose leicht bärisch mit erhöhter Rücksetzergefahr.
Nasdaq Analyse: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der Nasdaq startete gestern bei 24.192 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst stabilisieren. Im weiteren Verlauf zeigte sich jedoch eine klare Seitwärtsphase, bevor der Index im Frühhandel nach unten aufgelöst wurde.
Auffällig in der Nasdaq Analyse war, dass Erholungen im Tagesverlauf schnell abverkauft wurden, während Rücksetzer unmittelbar wieder gekauft wurden. Dieses Verhalten deutet auf einen unsicheren Markt mit kurzfristig orientierten Marktteilnehmern hin.
- Tageshoch: 24.340 Punkte
- Tagestief: 24.106 Punkte
- Handelsspanne: 234 Punkte
Nasdaq Analyse im 1h Chart (kurzfristig)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich eine klare Eintrübung des Chartbildes:
- Der Nasdaq notiert aktuell unter der SMA20 (24.183 Punkte) und SMA50 (24.178 Punkte)
- Beide gleitenden Durchschnitte wurden im Handelsverlauf unterschritten
- Das kurzfristige Momentum ist damit bärisch
Wichtige Marken laut Nasdaq Analyse:
- Unterseite: 23.950 / 23.930 Punkte
- Erweiterte Ziele: 23.720 / 23.690 Punkte
Erholungen könnten zunächst an die SMA20 und SMA50 führen. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde das kurzfristige Bild verbessern. Ein nachhaltiger Trendwechsel wäre erst mit einem Anstieg in Richtung SMA200 (24.368 Punkte) zu bestätigen.
👉 Nasdaq Prognose kurzfristig: bärisch
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Nasdaq Analyse im 4h Chart (übergeordnet)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h Chart bleibt die Lage angespannt:
- Die letzte Aufwärtsbewegung scheiterte erneut an der SMA200 (24.737 Punkte)
- Rückfall unter SMA50 (24.342 Punkte) bestätigt die Schwäche
- Aktuell fungiert die SMA20 (24.140 Punkte) noch als Unterstützung
Bullisches Szenario:
- Stabilisierung über der SMA20
- Anstieg in Richtung SMA50
- Erst oberhalb der SMA50 wäre das Chartbild neutral
Bärisches Szenario:
- Bruch der SMA20
- Zunehmender Abwärtsdruck mit Zielen aus der Stundenanalyse
👉 Nasdaq Prognose übergeordnet: neutral bis bärisch
Nasdaq Prognose für heute (26.03.2026)
Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.111 Punkten und damit unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 24.111 Punkte stabilisieren, ergeben sich folgende Ziele:
- 24.137 / 24.155 / 24.178 Punkte
- 24.205 / 24.226 / 24.249 Punkte
- 24.269 / 24.287 / 24.313 Punkte
- Erweiterte Ziele: 24.365 bis 24.596 Punkte
Short-Szenario
Unterhalb von 24.111 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:
- 24.091 / 24.068 / 24.049 Punkte
- 24.030 / 24.010 / 23.989 Punkte
- 23.971 / 23.954 / 23.935 Punkte
- Erweiterte Ziele: bis 23.611 Punkte
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände:
- 24.139 / 24.177 / 24.183
- 24.211 / 24.288
- 24.342 / 24.368
- 24.412 / 24.534
- 24.737 / 24.927
Unterstützungen:
- 24.086
- 23.778
- 23.689
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein angeschlagenes Chartbild mit klaren Schwächesignalen im kurzfristigen Bereich. Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt der Druck auf der Unterseite bestehen.
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
👉 Die Nasdaq Prognose für heute bleibt damit seitwärts bis abwärts gerichtet, mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer.
Erwartete Tagesrange:
24.157 / 24.315 bis 23.916 / 23.766 Punkte
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 26.03.2026 ist kurzfristig bärisch. Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.
Was zeigt die aktuelle Nasdaq Analyse?
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein eingetrübtes Chartbild. Im Stundenchart hat der Index wichtige Durchschnittslinien unterschritten, während das übergeordnete Bild im 4-Stunden-Chart neutral bis bärisch bleibt.
Welche Marke ist für die Nasdaq heute besonders wichtig?
Die wichtigste Marke liegt bei 24.111 Punkten. Oberhalb davon sind Erholungen möglich, darunter könnten sich die Abwärtsbewegungen weiter ausdehnen.
Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Analyse wichtig?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.086 Punkten, 23.778 Punkten und 23.689 Punkten. Fällt der Nasdaq unter diese Marken, könnte sich der Verkaufsdruck verstärken.
Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden?
Wichtige Widerstände liegen bei 24.139 Punkten, 24.211 Punkten, 24.342 Punkten und 24.737 Punkten. Erst oberhalb dieser Zonen würde sich das Chartbild wieder aufhellen.
Ist die Nasdaq Analyse aktuell eher bullish oder bearish?
Die Nasdaq Analyse ist aktuell eher bearish. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt bei 60 Prozent, während das bullishe Szenario mit 40 Prozent bewertet wird.
Wie groß ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.157 und 24.315 Punkten auf der Oberseite sowie 23.916 bis 23.766 Punkten auf der Unterseite.
Wann würde sich die Nasdaq Prognose verbessern?
Die Nasdaq Prognose würde sich verbessern, wenn der Index die SMA20 und SMA50 zurückerobert und sich nachhaltig darüber festsetzt. Ein weiterer positiver Impuls entstünde bei einem Anstieg in Richtung SMA200.
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