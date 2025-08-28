KEY TAKEAWAYS
Die Bullen sind heute gefordert, den Index über die SMA20 zu schieben und nachfolgend vor allem dynamisch in Richtung Norden zu schieben. Erst mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung würde sich das Chartbild verbindlich aufhellen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Nasdaq Prognose & Trading Idee des Tages – Donnerstag, 28.08.2025
Unsere Nasdaq Prognose für Donnerstag, den 28.08.2025, liefert dir eine fundierte Einschätzung des US-Tech-Index und gleichzeitig unsere Trading Idee des Tages.
Rückblick auf den Handel vom 27.08.2025
Der Nasdaq eröffnete am gestrigen Morgen bei 23.600 Punkten. Im Verlauf des Tages bewegte sich der Index zunächst seitwärts, zeigte dann Schwäche, stabilisierte sich aber schnell wieder. Am Nachmittag konnte er über die Marke von 23.600 Punkten zurückkehren. Trotz eines erneuten Rücksetzers am frühen Abend gelang es dem Nasdaq, sich über dieser Zone zu etablieren. Nach Handelsschluss folgte ein dynamischer Rückgang, ehe sich der Index im Frühhandel erneut Richtung 23.600 Punkte erholte.
Marktdaten vom 27.08.2025
Tageshoch: 23.660 Punkte
Tagestief: 23.489 Punkte
Tagesschluss: 23.620 Punkte
Handelsspanne: 167 Punkte
Chartanalyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte gestern oberhalb der SMA200 (23.522 Punkte). Zwischenzeitlich fiel er unter die SMA20 und SMA200, konnte sich aber an der SMA50 (23.553 Punkte) stabilisieren. Ein Stundenschluss oberhalb von 23.700 Punkten würde das Chartbild klar aufhellen und die Chancen auf einen Anstieg Richtung 23.905/20 Punkte oder sogar Allzeithoch erhöhen.
Kurzfristige Prognose: neutral / bullisch
Chartanalyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im größeren Zeitfenster konnte der Nasdaq die SMA20 und SMA200 überwinden und sich stabilisieren. Für eine nachhaltige bullische Bewegung ist jedoch ein dynamischer Anstieg nötig. Rücksetzer könnten sich an SMA20, SMA50 oder SMA200 stabilisieren.
Übergeordnete Prognose: neutral / bullisch
Trading Idee des Tages – Ausblick 28.08.2025
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.561 Punkten und liegt damit knapp unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Hält sich der Index über 23.561 Punkten, sind Anstiege in Richtung der nächsten Ziele bei 23.581/83, 23.618/20, 23.695/97 und perspektivisch 23.805+ Punkten denkbar.
Short-Szenario
Fällt der Index unter 23.561 Punkte, könnten Rücksetzer bis 23.463/61, 23.422/20 und im weiteren Verlauf bis 23.308 Punkte folgen.
Unterstützungen & Widerstände
Widerstände: 23.571 – 23.723/32 – 23.836 – 23.962 – 24.067 – 24.255
Unterstützungen: 23.553 – 23.496 – 23.396 – 23.208 – 23.077 – 22.948
Fazit – Nasdaq Prognose & Trading Idee des Tages
Unsere heutige Nasdaq Prognose deutet auf einen seitwärts bis abwärts gerichteten Markt hin. Wir sehen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 40 % für ein bullisches Szenario und 60 % für ein bärisches Szenario. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.678 Punkten und 23.805 Punkten auf der Oberseite sowie 23.440 Punkten bis 23.308 Punkten auf der Unterseite.
Damit ergibt sich unsere Trading Idee des Tages: Trader sollten sowohl die Marke von 23.561 Punkten als kurzfristige Entscheidungszone als auch die gleitenden Durchschnitte im Auge behalten.
