Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 02.03.26 – Aktuelle Einschätzung

Die neue Handelswoche beginnt schwach für Technologiewerte. Nasdaq 100 aktuell notiert am Morgen bei 24.559 Punkten und damit rund 439 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.
Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das Bild deutlich eingetrübt. Unsere Nasdaq 100 Prognose bleibt daher kurzfristig defensiv – mit erhöhtem Risiko weiterer Abgaben.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔎 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell
✅ Deutlicher Rückgang zum Wochenstart: Vorbörslich bei 24.559 Punkten.
⚠️ Bruch wichtiger Durchschnittslinien: SMA200 im Stundenchart aufgegeben.
📉 Bear-Szenario überwiegt: 60 % Wahrscheinlichkeit laut Setup.
📉 Rückblick: Schwacher Freitag belastet Nasdaq 100 aktuell
Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.998 Punkten in den Handel. Nach anfänglicher Schwäche fiel der Index zwischenzeitlich unter 24.750 Punkte.
Zwar wurde das Tagestief mit Aufnahme des offiziellen Handels zurückgekauft, doch am Abend bröckelten die Notierungen erneut. Der Index ging unter dem Kursniveau vom Morgen aus dem Handel.
Für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist entscheidend: Aufwärtsimpulse werden aktuell nicht nachhaltig verteidigt.
📊 Chartanalyse (1h): Unter der SMA200 bleibt es kritisch 🔻
Im Stundenchart hat der Nasdaq die SMA200 (aktuell bei 24.914 Punkten) aufgegeben. Solange der Index per Stundenschluss unter dieser Marke notiert, bleibt die Schwäche dominant.
Mögliche Unterseitenziele:
-
24.430/510 Punkte
Eine nachhaltige Verbesserung würde erst eintreten, wenn der Nasdaq sich über SMA20 und anschließend über SMA50 (24.989 Punkte) etablieren kann.
📌 Einschätzung kurzfristig: bärisch.
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📈 4h-Chart: Übergeordnetes Bild ebenfalls eingetrübt
Im 4h-Chart scheiterte die letzte Erholung an der SMA200 (25.232 Punkte). Anschließend rutschte der Index wieder unter SMA50 (24.932 Punkte).
Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.
Erst ein Anstieg über die SMA20 (25.028 Punkte) würde das Chartbild entspannen.
📌 Einschätzung übergeordnet: bärisch.
🎯 Nasdaq 100 Prognose für heute: Wahrscheinlichkeiten & Range
Auf Basis unseres Setups ergibt sich folgende Gewichtung:
-
🟢 Bull-Szenario: 40 %
-
🔴 Bear-Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
24.711 / 24.838 Punkte bis 24.378 / 24.244 Punkte.
Damit bleibt die Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handelstag seitwärts bis abwärts gerichtet.
📌 Wichtige Marken im Überblick
Widerstände:
-
24.695
-
24.812
-
24.913/30/32/88
-
25.027
-
25.232/42
Unterstützungen:
-
24.541
-
24.390
-
24.118
Diese Marken stehen im Fokus für Trader, die den Nasdaq 100 aktuell engmaschig begleiten.
🏁 Fazit: Nasdaq 100 Prognose bleibt defensiv
Die technische Lage spricht aktuell gegen eine schnelle Trendwende:
✔️ Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte
✔️ Schwache Vorbörse
✔️ Bear-Szenario mit höherer Wahrscheinlichkeit
Erst ein klarer Anstieg über die SMA20 und SMA50 würde die Nasdaq 100 Prognose wieder aufhellen.
Bis dahin bleibt der Index anfällig für weitere Rücksetzer – insbesondere bei anhaltender Schwäche im Technologiesektor.
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse (02.03.2026)
📊 Wie steht der Nasdaq 100 aktuell?
Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich kurzfristig angeschlagen und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA200 im Stundenchart. Solange der Index unter diesen Marken bleibt, dominiert das bearishe Szenario.
📉 Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist seitwärts bis abwärts gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt aktuell bei rund 60 %, während das bullishe Szenario mit etwa 40 % gewichtet wird.
📈 Welche Marken sind beim Nasdaq 100 entscheidend?
Wichtige Widerstände liegen im Bereich von 24.812, 24.913 sowie 25.027 Punkten. Auf der Unterseite gelten 24.541, 24.390 und 24.118 Punkte als relevante Unterstützungen. Diese Zonen sind für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose entscheidend.
🧭 Wann hellt sich das Chartbild im Nasdaq 100 auf?
Das Chartbild würde sich deutlich verbessern, wenn der Nasdaq 100 per Stundenschluss wieder über der SMA50 und anschließend über der SMA20 notiert. Erst dann könnte sich die Nasdaq 100 Prognose wieder bullischer darstellen.
⚠️ Warum ist der Nasdaq 100 aktuell schwach?
Die aktuelle Schwäche resultiert aus dem Bruch technischer Schlüsselmarken sowie aus anhaltendem Verkaufsdruck im Technologiesektor. Zudem fehlen nachhaltige Anschlusskäufe bei Erholungen.
💡 Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in den Nasdaq 100 zu investieren?
Das hängt vom Anlagehorizont ab. Kurzfristig bleibt die Nasdaq 100 Prognose defensiv. Langfristige Investoren könnten Rücksetzer als Einstiegschance betrachten, sollten jedoch auf klare Stabilisierungssignale achten.
