Krypto News: Bitcoin Preis aktuell stabil trotz Nahost-Eskalation

Krypto News: Bitcoin Preis aktuell bleibt erstaunlich stabil 🚀

Trotz der Eskalation im Nahen Osten und deutlich schwächerer Stimmung an den Aktienmärkten zeigt sich der Bitcoin Preis aktuell überraschend robust. Nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen auf Ziele im Iran fiel BTC kurzfristig auf rund 63.000 USD, konnte sich jedoch schnell erholen und notiert inzwischen wieder nahe 66.500 USD.

Angesichts steigender Ölpreise, wachsender Inflationssorgen und erhöhter Risikoaversion an den globalen Märkten wirkt die Stabilisierung im Kryptomarkt bemerkenswert. Die aktuellen Krypto News deuten auf eine Phase relativer Marktresilienz hin.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Key Takeaways

Resiliente Marktreaktion: Der Bitcoin Preis aktuell stabilisiert sich trotz geopolitischer Eskalation schnell oberhalb von 65.000 USD. ETF-Zuflüsse bleiben konstruktiv: Institutionelle Investoren zeigen bislang keine Panikverkäufe. 60.000 USD als Schlüsselmarke: Ein Bruch dieser Zone könnte Verkaufsdruck deutlich erhöhen.

Liquidationen, aber schnelle Stabilisierung 📊

On-Chain-Daten zeigten zunächst deutlichen Verkaufsdruck im Derivatemarkt. Die Liquidationen erreichten Spitzenwerte von rund 1,8 Milliarden USD – ein klares Zeichen für überhebelte Positionierungen.

Dennoch:

Der Markt fand schnell ein Gleichgewicht

Keine anhaltende Panikbewegung

Stabilisierung oberhalb von 65.000 USD

Besonders auffällig: Kurzfristige Halter (Short-Term Holder) beteiligten sich nicht an massiven Verkäufen. Das spricht für eine mögliche Phase der „Supply Exhaustion“ – also nachlassenden Verkaufsdruck durch schwächere Hände.

Für den Bitcoin Preis aktuell ist das ein konstruktives Signal.

Risiko unter 60.000 USD bleibt bestehen ⚠️

Trotz der Stabilität gibt es Risikofaktoren. Ein bedeutender Teil des in den letzten zwei Jahren akkumulierten BTC-Angebots befindet sich derzeit im Verlustbereich.

Ein Rückgang unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 USD könnte:

Die unrealisierten Verluste deutlich erhöhen

Verkaufsdruck bei langfristigen Investoren auslösen

Eine Abwärtsdynamik in Richtung 50.000 USD begünstigen

In den aktuellen Krypto News bleibt diese Marke daher ein zentraler technischer und psychologischer Referenzpunkt.

ETF-Zuflüsse stützen den Bitcoin Preis aktuell

Ein entscheidender Stabilitätsfaktor sind weiterhin die ETF-Ströme.

Bitcoin-ETFs verzeichneten zuletzt überwiegend positive Nettozuflüsse

Ethereum-ETFs zeigen deutlich schwächere Dynamik

Das Kapital konzentriert sich klar auf BTC

Bemerkenswert: Die kumulierten ETF-Vermögenswerte sind vom Hoch lediglich um etwa 15 % gesunken – obwohl der Bitcoin Preis aktuell fast 50 % unter seinem Allzeithoch liegt. Das spricht gegen panikartige institutionelle Verkäufe.

Solange ETF-Investoren ruhig bleiben, dürfte sich der Bitcoin Preis aktuell vergleichsweise stabil zeigen.

Technischer Ausblick: Konsolidierung zwischen 60.000 und 72.000 USD

Charttechnisch befindet sich Bitcoin weiterhin in einer breiten Seitwärtsphase.

Relevante Marken:

Unterstützung: 60.000 USD

Widerstand: 74.000–75.000 USD

Mögliche Zielzone bei Bruch nach unten: 50.000 USD

Ein nachhaltiger Ausbruch über 75.000 USD würde die Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Erholung deutlich erhöhen. Umgekehrt könnte eine Verschlechterung der globalen Aktienmärkte – verbunden mit stärkerem US-Dollar, steigenden Renditen und hohem Ölpreis – zusätzlichen Druck erzeugen.

Die Krypto News bleiben daher stark von makroökonomischen Entwicklungen abhängig.

Fazit

Die aktuellen Krypto News zeigen ein überraschend widerstandsfähiges Bild. Trotz geopolitischer Spannungen, steigender Ölpreise und schwacher Aktienmärkte bleibt der Bitcoin Preis aktuell stabil.

Kurzfristig spricht vieles für eine Konsolidierung zwischen 60.000 und 72.000 USD. Entscheidend wird sein, ob neue makroökonomische Impulse oder ETF-Zuflüsse als Katalysator für einen Ausbruch dienen.

Solange die Marke von 60.000 USD hält, bleibt das mittelfristige Bild neutral bis leicht konstruktiv – mit erhöhter Sensitivität gegenüber globalen Risikofaktoren.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Ethereum Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

