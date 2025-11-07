Nasdaq Prognose & Analyse für den 07.11.2025 – Technische Einschätzung & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.681 Punkten. Der Index erholte sich am Vormittag. Es ging bis zum Nachmittag aufwärts. Der Nasdaq formatierte das Tageshoch am Nachmittag bei 25.813 Punkte. Die Schwäche, die sich nachfolgend einstellte, hatte einen ausgeprägten und dynamischen Charakter. Den Bullen gelang es den Nasdaq am Abend zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die aber keine nennenswerte Substanz hatte.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

📉 Kurzfristig bärische Tendenz:

Der Nasdaq bleibt unterhalb der SMA20 im Stundenchart anfällig für weitere Verluste. Solange kein Stundenschluss über dieser Linie gelingt, dominiert die Schwächephase.

⚖️ Entscheidende Unterstützung an der SMA200:

Im 4h-Chart liegt die Schlüsselunterstützung bei rund 25.263 Punkten . Ein Bruch dieser Marke könnte den Weg bis zum 23,6 %-Retracement öffnen und das Chartbild deutlich eintrüben.

📊 Seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Tagesausblick:

Trotz übergeordneter Schwäche rechnet die Analyse mit einer Tagesrange zwischen 25.078 und 25.609 Punkten und einer 60 %-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario am Tagesschluss.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.681 Punkten. Im Vormittagshandel konnte sich der Index leicht erholen und stieg bis zum Nachmittag aufwärts. Das Tageshoch wurde bei 25.813 Punkten markiert. Anschließend setzte eine dynamische Schwächephase ein. Am Abend gelang den Bullen zwar eine Stabilisierung, die Entlastungsbewegung blieb jedoch ohne nachhaltige Substanz.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 06.11. 25.813 25.198 25.259 615 05.11. 25.877 25.404 25.833 473

Anmerkung: Farben zeigen die Veränderung zum Vortag – rot = niedrigere Kurse, grün = höhere Kurse (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr).

Nasdaq Chartanalyse (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen im Bereich der SMA20 (26.380 Punkte) und SMA50 (25.545 Punkte). Zunächst erfolgte ein Anstieg bis zum Nachmittag, doch im weiteren Verlauf wurden beide Durchschnittslinien nach unten durchbrochen.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt die bärische Tendenz intakt. Mögliche Unterstützungszonen liegen bei 25.210/190 Punkten und 25.020/005 Punkten.

Sollte es zu einer Erholung kommen, könnte die SMA20 als erstes Ziel angelaufen werden. Erst ein Stundenschluss oberhalb der SMA20 würde Potenzial bis zur SMA50 eröffnen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch

Nasdaq Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem jüngsten Rücksetzer konnte sich der Nasdaq kurzzeitig über die SMA50 (25.909 Punkte) und die SMA20 (25.575 Punkte) schieben, bevor er erneut abverkauft wurde. Der Index fiel daraufhin zurück unter die SMA20 und später auch unter die SMA50.

Die SMA20 wirkt aktuell als starker Widerstand, während die SMA200 (25.263 Punkte) eine entscheidende Unterstützung bildet. Eine Stabilisierung oberhalb der SMA200 wäre wichtig, um das Chartbild neutral zu halten.

Fällt der Nasdaq unter die SMA200, droht eine Eintrübung bis zum 23,6 %-Retracement.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral bis bärisch

Nasdaq Prognose & Ausblick für den 07.11.2025

Der Nasdaq eröffnet den Handel bei 25.324 Punkten, rund 357 Punkte unter dem Vortagsniveau.

Long-Szenario:

Bleibt der Index über 25.324 Punkten, sind Kursziele bei 25.335/37, 25.404/06 und 25.521/23 Punkten erreichbar. Über dieser Zone könnte sich eine Bewegung bis 25.670/72 Punkten fortsetzen.

Short-Szenario:

Fällt der Nasdaq unter 25.324 Punkte, droht eine Ausweitung der Schwäche bis 25.098/96 Punkten oder tiefer bis 24.965/63 Punkten.

Nasdaq Unterstützungen und Widerstände

Widerstände Unterstützungen 25.380 25.263 25.545/75 24.906 25.909/22 24.878/04 26.264/71 24.423 24.384

Nasdaq Tagesausblick – Fazit

Unsere Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag geht von einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt aus.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.422 / 25.609 Punkten auf der Oberseite und 25.233 / 25.078 Punkten auf der Unterseite.

