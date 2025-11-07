Bitcoin Prognose 2025: Kursanalyse & Aktuelle Bitcoin News – Trendwende oder weiterer Rückgang?

-
Wichtige Unterstützung bei 100.000 USD
-
Widerstand bei 110.000 USD
-
Makrorisiken bleiben bestehen
-
-
-
Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt auf rund 100.000 US-Dollar gefallen, wo sich erneut Kaufinteresse zeigte. Kurzzeitig konnte der Preis auf etwa 104.000 USD ansteigen, bevor erneute Rückgänge an der Wall Street den Kurs wieder in Richtung 101.000 USD drückten. Derzeit dominiert weiterhin eine bärische Stimmung im breiteren Kryptowährungsmarkt.
► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Charttechnische Analyse und Muster
Ein Blick auf frühere Korrekturphasen zeigt, dass die Rücksetzer in der laufenden Aufwärtsbewegung bisher nahezu 1:1 proportional verliefen. Seit dem Rückgang auf 48.000 USD im Sommer 2024 bildete sich das Tief der darauffolgenden Abwärtsbewegung im Frühjahr 2025 rund 26.000 USD höher – bei etwa 74.700 USD. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte die aktuelle Bitcoin-Korrektur bereits nahe der aktuellen Preisregion auslaufen.
Allerdings waren frühere Abwärtsimpulse etwas stärker ausgeprägt, was diesmal einen möglichen Rückgang in Richtung 94.000 USD nahelegen würde – ein Szenario, das fast alle bisherigen Jahresgewinne auslöschen könnte.
Technische Indikatoren und wichtige Preiszonen
Laut RSI und MACD befinden sich die Marktbedingungen im überverkauften Bereich. Das entscheidende kurzfristige Unterstützungsniveau liegt weiterhin bei etwa 100.000 USD, wo bereits eine deutliche Kaufreaktion stattfand – unterstützt durch eine ähnliche Erholung im Juni.
Auf der Oberseite bildet die 200-Tage-EMA bei rund 110.000 USD die wichtigste Widerstandszone. Dieser Bereich entspricht zudem einem zentralen On-Chain-Level, dem durchschnittlichen Einstiegspreis kurzfristiger Halter. Ein Anstieg in diese Zone könnte den Verkaufsdruck unter Kleinanlegern vorübergehend verringern.
Risiken und Ausblick
Das größte Risiko bleibt eine anhaltende Korrektur an den Aktienmärkten, die den Bitcoin-Kurs erneut unter die Marke von 100.000 USD drücken könnte. Dennoch zeigt die aktuelle Bitcoin Prognose, dass sich rund um die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Schwelle eine solide Nachfragezone gebildet hat.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit:
Die technische Analyse deutet darauf hin, dass Bitcoin kurzfristig überverkauft ist und sich die Wahrscheinlichkeit einer Stabilisierung erhöht. Trader sollten jedoch die Makrolage und die US-Aktienmärkte weiterhin im Blick behalten, da sie entscheidend für die kurzfristige Bitcoin-Prognose bleiben.
