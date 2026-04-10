Nasdaq Prognose heute: Bullische Tendenz im Chart - Aktuelle Nasdaq Analyse für den 10.04.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.883 Punkten. Der Nasdaq lief bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag seitwärts. Kaufinteresse kam erst mit Aufnahme des Handels am Nachmittag auf. Der Index konnte sich deutlich erholen und über die 25.100 Punkte-Marke laufen und darüber auch den Tagesschluss formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Kurzfristig bullisches Chartbild: Der Nasdaq hält sich über der SMA20 im Stunden- und 4h-Chart, was die Aufwärtsstruktur stützt und weitere Kursgewinne ermöglicht.

Der Nasdaq hält sich über der SMA20 im Stunden- und 4h-Chart, was die Aufwärtsstruktur stützt und weitere Kursgewinne ermöglicht. Entscheidende Schlüsselmarke bei 25.116 Punkten: Oberhalb bleiben Aufwärtsziele aktiv, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur.

Oberhalb bleiben Aufwärtsziele aktiv, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur. Leicht bearishe Tagesprognose: Trotz bullischer Struktur überwiegt heute eine Seitwärts- bis Abwärtstendenz mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario (55 %).

Der Nasdaq startete gestern bei 24.883 Punkten in den Handel. In der Vorbörse bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor mit Handelsstart am Nachmittag verstärkt Kaufinteresse aufkam. Im weiteren Verlauf konnte sich der Nasdaq dynamisch erholen, die Marke von 25.100 Punkten überwinden und darüber auch den Tagesschluss bei 25.099 Punkten ausbilden.

Die Tagesrange lag bei 313 Punkten und entsprach damit exakt der erwarteten Spanne. Besonders auffällig war die Stabilisierung oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart zeigt sich eine klare Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds. Der Nasdaq konnte sich im gestrigen Handelsverlauf über die SMA20 (aktuell bei 25.040 Punkten) schieben und sich darüber etablieren.

Solange der Index per Stundenschluss über dieser Marke notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose positiv. Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei:

25.295/310 Punkten

25.510/525 Punkten

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 Unterstützung finden. Sollte diese nicht halten, rückt die SMA50 bei 24.976 Punkten in den Fokus. Ein nachhaltiger Rückfall darunter würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

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Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster bestätigt sich die positive Nasdaq Analyse. Der Index konnte:

die SMA20 (24.775 Punkte)

die SMA50 (24.200 Punkte)

sowie die SMA200 (24.451 Punkte)

klar überwinden und sich darüber etablieren.

Zusätzlich wurde das 23,6 %-Retracement zurückerobert und erfolgreich als Unterstützung bestätigt. Dies verstärkt das bullische Gesamtbild.

Solange der Nasdaq über der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Rücksetzer sollten spätestens im Bereich der SMA200 aufgefangen werden, um das positive Szenario nicht zu gefährden.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute (10.04.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.116 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 25.116 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

25.129/31

25.149/51

25.193/95

25.217/19

25.258/60

25.295/97

25.333/35

25.371/73

Darüber hinaus sind weitere Ziele bei:

25.409/11

25.449/51

25.505/07

25.536/38 Punkten möglich

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 25.116-Punkte-Marke, könnten folgende Abwärtsziele aktiviert werden:

25.098/96

25.063/61

25.026/24

24.990/88

24.955/53

24.918/16

24.878/76

Darunter liegen weitere Unterstützungen bei:

24.838/36

24.803/01

24.761/59

24.720/18

24.677/75

24.638/36

24.595/93

24.538/36 Punkten

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.377

25.449

25.554

25.937

Unterstützungen:

25.039

24.976

24.775

24.451

24.200

24.122

23.966

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich für den heutigen Handel eine leicht negative Tendenz mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 55 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

25.239 / 25.371 Punkten und 25.008 / 24.855 Punkten

Diese Nasdaq Prognose basiert auf der aktuellen Vorbörsensituation und kann sich mit Handelsbeginn dynamisch verändern.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt kurzfristig ein bullisches Chartbild, jedoch mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung im Tagesverlauf.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq Analyse?

Die Nasdaq Analyse basiert vor allem auf technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200), Unterstützungen und Widerständen sowie dem Marktverhalten im kurzfristigen und übergeordneten Zeitfenster.

Ist der Nasdaq aktuell bullish oder bearish?

Übergeordnet ist der Nasdaq bullish zu bewerten, da wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert wurden. Kurzfristig besteht jedoch ein gemischtes Bild mit leicht bearisher Tendenz für den aktuellen Handelstag.

Welche Marken sind für die Nasdaq Prognose entscheidend?

Eine zentrale Schlüsselmarke ist der Bereich um 25.116 Punkte. Oberhalb davon dominieren Aufwärtsziele, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.

Wie zuverlässig ist eine Nasdaq Analyse?

Eine Nasdaq Analyse liefert Wahrscheinlichkeiten auf Basis technischer Daten, ist jedoch keine Garantie für zukünftige Kursbewegungen. Marktveränderungen können jederzeit zu abweichenden Entwicklungen führen.

Welche Rolle spielen Unterstützungen und Widerstände in der Nasdaq Analyse?

Unterstützungen und Widerstände sind entscheidend für die Nasdaq Prognose, da sie mögliche Wendepunkte im Kursverlauf markieren und als Orientierung für Handelsentscheidungen dienen.