Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 dreht nach Schwäche dynamisch nach oben

Nasdaq 100 Analyse: Stundenchart klar bullisch

Ausblick heute: Seitwärts bis aufwärts bevorzugt

Nasdaq 100 mit Stabilisierung - Prognose & Analyse Der Nasdaq 100 zeigt sich aktuell wieder fester, nachdem der Index im gestrigen Handel zunächst Schwäche signalisierte, diese jedoch dynamisch zurückkaufen konnte. Besonders zum Ende des offiziellen US-Handels nahm das Kaufinteresse deutlich zu, was den Index nahe dem Tageshoch aus dem Markt gehen ließ. In dieser Nasdaq 100 Analyse beleuchten wir die kurzfristige Marktstruktur, die wichtigsten technischen Marken sowie das mögliche Szenario für den heutigen Handelstag. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 🚀 Key Takeaways 🔄 1. Nasdaq 100 dreht nach Schwäche dynamisch nach oben Der Nasdaq startete gestern bei rund 25.490 Punkten und konnte sich zunächst bis in den frühen Nachmittag erholen. Nach einem erneuten Rücksetzer mit Bildung des Tagestiefs drehte der Index jedoch spürbar nach oben. Wichtige Fakten: Tagestief wurde konsequent zurückgekauft

Deutliche Aufwärtsdynamik zum Handelsende

Tagesschluss nahe Tageshoch

Tagesrange mit 335 Punkten leicht über Erwartung Diese Marktstruktur spricht für weiterhin vorhandene Kaufbereitschaft auf tieferen Niveaus. ⏱️ 2. Nasdaq 100 Analyse: Stundenchart klar bullisch 📊 Stundenchart (1h) Rückeroberung aller drei gleitenden Durchschnitte ( SMA20, SMA50, SMA200 )

Erfolgreicher Rücksetzer an die SMA50 (~25.625 Punkte)

Unterstützungscluster bietet solide Basis Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über SMA20 / SMA50 halten kann, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch. ➡️ Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:

25.840/50 → 26.015/30 → 26.190/210 Punkte Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das positive Setup gefährden. 🧭 3. Ausblick heute: Seitwärts bis aufwärts bevorzugt Der Nasdaq 100 notierte vorbörslich bei 25.663 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau. 🟢 Long-Szenario Hält sich der Index über 25.663 Punkten, könnten folgende Marken angesteuert werden: 25.698 / 25.721

25.755 / 25.782

25.818 / 25.857

Oberhalb davon: 26.010+ Punkte 🔴 Short-Szenario Kann sich der Nasdaq nicht über 25.663 Punkte etablieren, sind Rücksetzer möglich bis: 25.627 / 25.605

25.550 / 25.505

25.393 Punkte (SMA200 als zentrale Unterstützung) 👉 Erwartete Tagesrange: 25.757 – 25.873 bis 25.548 – 25.391 Punkte

👉 Wahrscheinlichkeiten laut Setup: Bullisch: 55 %

Bärisch: 45 % Nasdaq Analyse – 1-Stunde-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Nasdaq 100 bleibt konstruktiv – Nasdaq 100 Analyse mit positivem Bias Der Nasdaq 100 konnte sich nach dem jüngsten Rücksetzer technisch sauber stabilisieren. Die Rückeroberung zentraler gleitender Durchschnitte sowie die dynamische Kaufbereitschaft zum Handelsende sprechen für ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario. 🟢 Chancen Rückeroberung aller relevanten SMAs

Unterstützungscluster im Bereich 25.600 Punkte

Momentum zum Handelsende

Positive kurzfristige Marktstruktur 🔴 Risiken Scheitern an kurzfristigen Widerständen

Verlust der SMA200 würde Chartbild eintrüben

Erhöhte Volatilität durch US-Makrodaten Fazit:

