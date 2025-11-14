Nasdaq Prognose & Analyse für 14.11.2025 – Charttechnik & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.618 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch. Es ging von hier aus moderat abwärts. Im Bereich der 25.500 Punkte konnte sich der Nasdaq zunächst stabilisieren, aber nicht erholen. Am Nachmittag setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort. Der Nasdaq setzte im Zuge dessen bis an und unter die 25.000 Punkte-Marke zurück, konnte aber einen Tagesschluss knapp über dieser Marke formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Chartbild klar bärisch

Der Nasdaq hat sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart wichtige Durchschnittslinien verloren (SMA20, SMA50, SMA200). Solange er unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Bild deutlich bärisch.

25.023 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke

Diese Marke entscheidet heute über die Richtung:

Über 25.023 Punkten: Potenzial für Erholungsbewegungen bis 25.150+ Punkte.

Unter 25.023 Punkten: Weiter Druck nach unten mit Zielen bis in den Bereich 24.550 Punkte.

Leicht bullischer Intraday-Ausblick trotz Schwäche

Trotz des bärischen Gesamtbilds erwarten wir heute intraday ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario mit einer 60%-igen Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.618 Punkten und markierte gleich zu Handelsbeginn das Tageshoch. Anschließend setzte eine moderate Abwärtsbewegung ein. Im Bereich von 25.500 Punkten stabilisierte sich der Index kurzzeitig, ohne jedoch eine nennenswerte Erholung einzuleiten.

Am Nachmittag verstärkte sich die Abwärtsdynamik deutlich: Der Nasdaq fiel bis unter die 25.000-Punkte-Marke, konnte jedoch knapp darüber schließen.

Marktdaten im Überblick

13.11. 12.11. Range 13.11. erwartet Ist Tageshoch 25.643 25.749 25.712 25.643 Tagestief 24.924 25.408 25.462 24.924 Tagesschluss 25.017 25.544 Range (08:00–22:00 Uhr) 719 341

Farben markieren Veränderungen zum Vortag: Rot = tiefer, Grün = höher.

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern zunächst über allen relevanten Durchschnittslinien, konnte diesen Vorteil jedoch erneut nicht nutzen. Bereits am Vormittag fiel der Index unter alle gleitenden Durchschnitte, begleitet von klarer Dynamik und Momentum auf der Unterseite.

Am Abend etablierte sich der Nasdaq deutlich unter diesen Linien und lief bis an das 38,2 %-Retracement, das als kurzfristiger Support fungierte. Auch im frühen Handel zeigte sich keine nachhaltige Erholung.

Charttechnische Bewertung

Das Stundenchart präsentiert sich klar bärisch .

Solange der Nasdaq unter der SMA20 (25.108 Punkte) schließt, sind weitere Abgaben wahrscheinlich.

Mögliche Unterziele: 24.885/70 Punkte 24.665/50 Punkte



Bullishes Szenario

Kann der Index wieder über das 38,2 %-Retracement steigen und die SMA20 zurückerobern, wären steigende Kurse in Richtung SMA50 (25.399 Punkte) möglich.

Einschätzung kurzfristig: bärisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zur Wochenmitte konnte sich der Nasdaq noch über die SMA50 (25.425 Punkte) schieben, verlor jedoch anschließend deutlich an Momentum. Auch ein Rücksetzer an die SMA20 brachte keine Stabilisierung.

Im gestrigen Handel fiel der Index dynamisch unter SMA20, SMA50 und SMA200. Selbst die SMA200 (25.236 Punkte) bot keinen Halt.

Übergeordnete Bewertung

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, bleibt das Chartbild bärisch .

Die relevanten Unterziele entsprechen den Bereichen der 1h-Analyse.

Bei einer Erholung könnte der Index bis an die SMA200 steigen, wo jetzt ein markanter Widerstand zu erwarten ist.

Einschätzung übergeordnet: bärisch

Ausblick & Nasdaq Prognose für heute (14.11.2025)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.023 Punkten, rund 595 Punkte niedriger als am Vortag.

Long-Szenario

Hält sich der Index über der Marke von 25.023 Punkten, können folgende Ziele angelaufen werden:

25.033/35 → 25.052/54 → 25.071/73 → 25.090/92 → 25.118/20 → 25.135/37 → 25.154/56 →

anschließend: 25.171/73 → 25.188/90 → 25.211/13 → 25.225/27 → 25.242/44 → 25.261/63 → … → bis 25.324/26 Punkte.

Short-Szenario

Unter 25.023 Punkten rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

25.005/03 → 24.982/80 → 24.965/63 → 24.945/43 → 24.929/27 → 24.912/10 → … → bis 24.549/47 Punkte.

Wichtige Nasdaq Unterstützungen & Widerstände

Widerstände

25.108

25.236

25.385/99

25.423/25/82

Unterstützungen

24.958

24.848/09

24.619

24.413

Trading-Relevante Einschätzung

Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr zu 22:00 Uhr Vortag).

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

➡️ 25.190 / 25.305 Punkten

⬅️ bis 24.888 / 24.751 Punkten

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose erwartet einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei rund 60 %, während das bärische Szenario mit 40 % bewertet wird.

Wie steht der Nasdaq aktuell im Vergleich zum Vortag?

Der Nasdaq notiert am Morgen etwa 595 Punkte unter dem Vortagesniveau und startet bei rund 25.023 Punkten in den Handel.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq besonders wichtig?

Die entscheidende Schlüsselmarke ist 25.023 Punkte. Oberhalb dieser Zone besteht Erholungspotenzial, darunter sind weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 24.550 Punkten möglich.

Ist das aktuelle Nasdaq Chartbild eher bullisch oder bärisch?

Das Chartbild ist aktuell klar bärisch. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart wurden wichtige Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200) unterschritten.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind beim Nasdaq heute relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.958, 24.848 und 24.619 Punkten. Relevante Widerstände befinden sich bei 25.108, 25.236 und 25.385/99 Punkten.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq Analyse heute am stärksten?

Entscheidend sind das Unterschreiten der großen gleitenden Durchschnitte, die Reaktion an der SMA200 als möglicher Widerstand und das Verhalten an der Marke von 25.023 Punkten.

Wie sieht die erwartete Tagesrange für den Nasdaq aus?

Die Tagesrange wird zwischen 25.190 / 25.305 Punkten und 24.888 / 24.751 Punkten erwartet.