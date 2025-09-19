KEY TAKEAWAYS
Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte diese bis an die SMA20 gehen und wäre als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Index im Bereich dieser Durchschnittslinie wieder erholen kann. Unter der SMA20 könnte die SMA50 (aktuell bei 24.344 Punkten) noch stützen, sollte die SMA20 als Support nicht halten.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Unsere aktuelle Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für den heutigen Handelstag zeigt, dass sich der Index weiterhin in einer spannenden technischen Lage befindet.
Gestern eröffnete der Nasdaq bei 24.614 Punkten. Nach einem anfänglichen Aufwärtsschub kam es am Nachmittag zu einem dynamischen Rücksetzer, der jedoch sofort wieder aufgeholt werden konnte. Mehrmals testete der Index den Bereich über 24.800 Punkten, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig etablieren. Immerhin gelang es den Bullen, den Index im Dunstkreis dieser wichtigen Marke zu stabilisieren.
Rückblick auf den 18.09.2025
-
Tageshoch: 24.815 Punkte
-
Tagestief: 24.586 Punkte
-
Tagesschluss: 24.697 Punkte
-
Range: 229 Punkte (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr)
Die Volatilität blieb im Vergleich zum 17.09. moderat, mit klaren Schwankungen rund um die SMA20.
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index notierte oberhalb der SMA20 (24.723 Punkte) und konnte sich zeitweise nach oben absetzen. Rücksetzer erreichten diese Linie nicht mehr, was die bullische Grundtendenz stützte. Unser erstes Anlaufziel bei 24.815/30 Punkten wurde punktgenau erreicht.
-
Bullisches Szenario: Ein erneuter Anstieg über die SMA20 könnte dynamisch weitere Hochs einleiten. Nächste Anlaufziele liegen bei 24.975/90 Punkten sowie bei 25.110/20 Punkten.
-
Bärisches Szenario: Misslingt der Ausbruch, könnte ein Rückgang bis zur SMA50 (24.528 Punkte) erfolgen. Hier sollte spätestens eine Stabilisierung einsetzen, um den bullischen Eindruck nicht zu gefährden.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im größeren Zeitfenster zeigt sich, dass der Nasdaq die SMA200 (23.730 Punkte) und SMA50 (24.191 Punkte) zurückerobern konnte. Rücksetzer stabilisierten sich regelmäßig im Bereich der SMA20 (24.467 Punkte), was eine gesunde Aufwärtsbewegung signalisiert.
-
Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.
-
Rücksetzer gelten eher als Einstiegschancen, solange keine nachhaltige Schwäche unterhalb der SMA20 entsteht.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch
Ausblick Nasdaq Prognose für den 19.09.2025
Aktuell notiert der Nasdaq am Morgen bei 24.705 Punkten, rund 91 Punkte über dem Vortag.
-
Long Setup: Stabilisierung über 24.705 könnte Anlaufziele bis 25.036/38 Punkten eröffnen.
-
Short Setup: Ein Scheitern an der 24.705-Marke könnte Abwärtsziele bis 24.180/78 Punkten aktivieren.
Wichtige Widerstände:
-
24.724/30
-
24.915
-
25.049
-
25.211
Wichtige Unterstützungen:
-
24.607
-
24.528
-
24.467
-
24.348
-
24.191
-
24.047
-
23.730
Wahrscheinlichkeiten laut unserer Nasdaq Prognose
-
Bull-Szenario: 65 %
-
Bear-Szenario: 45 %
Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.822 / 24.957 Punkten auf der Oberseite und 24.592 / 24.415 Punkten auf der Unterseite.
📌 Fazit unserer Nasdaq Prognose und Analyse:
Der Markt zeigt sich weiterhin stark mit klar bullischer Tendenz. Solange die SMA20 verteidigt wird, bestehen gute Chancen auf neue Hochs. Rücksetzer dürften eher als technische Korrektur dienen.
FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse 19.09.2025
Frage 1: Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.09.2025?
Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.09.2025 ist bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, wird ein Anstieg in Richtung 24.975 bis 25.120 Punkte erwartet.
Frage 2: Welche Unterstützungen sind für den Nasdaq heute wichtig?
Die relevanten Unterstützungen liegen bei 24.607, 24.528, 24.467, 24.348, 24.191, 24.047 und 23.730 Punkten.
Frage 3: Welche Widerstände sind im Nasdaq Chart entscheidend?
Die wichtigsten Widerstände liegen bei 24.724/30, 24.915, 25.049 und 25.211 Punkten.
Frage 4: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt laut unserer Nasdaq Analyse bei rund 65 %, während das bärische Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 45 % aufweist.
Frage 5: Welche Tagesrange wird für den Nasdaq am 19.09.2025 erwartet?
Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.822 / 24.957 Punkten auf der Oberseite und 24.592 / 24.415 Punkten auf der Unterseite.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.