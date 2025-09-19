KEY TAKEAWAYS

Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte diese bis an die SMA20 gehen und wäre als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Index im Bereich dieser Durchschnittslinie wieder erholen kann. Unter der SMA20 könnte die SMA50 (aktuell bei 24.344 Punkten) noch stützen, sollte die SMA20 als Support nicht halten.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Unsere aktuelle Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für den heutigen Handelstag zeigt, dass sich der Index weiterhin in einer spannenden technischen Lage befindet.

Gestern eröffnete der Nasdaq bei 24.614 Punkten. Nach einem anfänglichen Aufwärtsschub kam es am Nachmittag zu einem dynamischen Rücksetzer, der jedoch sofort wieder aufgeholt werden konnte. Mehrmals testete der Index den Bereich über 24.800 Punkten, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig etablieren. Immerhin gelang es den Bullen, den Index im Dunstkreis dieser wichtigen Marke zu stabilisieren.

Rückblick auf den 18.09.2025

Tageshoch: 24.815 Punkte

Tagestief: 24.586 Punkte

Tagesschluss: 24.697 Punkte

Range: 229 Punkte (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr)

Die Volatilität blieb im Vergleich zum 17.09. moderat, mit klaren Schwankungen rund um die SMA20.

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index notierte oberhalb der SMA20 (24.723 Punkte) und konnte sich zeitweise nach oben absetzen. Rücksetzer erreichten diese Linie nicht mehr, was die bullische Grundtendenz stützte. Unser erstes Anlaufziel bei 24.815/30 Punkten wurde punktgenau erreicht.

Bullisches Szenario: Ein erneuter Anstieg über die SMA20 könnte dynamisch weitere Hochs einleiten. Nächste Anlaufziele liegen bei 24.975/90 Punkten sowie bei 25.110/20 Punkten .

Bärisches Szenario: Misslingt der Ausbruch, könnte ein Rückgang bis zur SMA50 (24.528 Punkte) erfolgen. Hier sollte spätestens eine Stabilisierung einsetzen, um den bullischen Eindruck nicht zu gefährden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im größeren Zeitfenster zeigt sich, dass der Nasdaq die SMA200 (23.730 Punkte) und SMA50 (24.191 Punkte) zurückerobern konnte. Rücksetzer stabilisierten sich regelmäßig im Bereich der SMA20 (24.467 Punkte), was eine gesunde Aufwärtsbewegung signalisiert.

Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.

Rücksetzer gelten eher als Einstiegschancen, solange keine nachhaltige Schwäche unterhalb der SMA20 entsteht.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Ausblick Nasdaq Prognose für den 19.09.2025

Aktuell notiert der Nasdaq am Morgen bei 24.705 Punkten, rund 91 Punkte über dem Vortag.

Long Setup: Stabilisierung über 24.705 könnte Anlaufziele bis 25.036/38 Punkten eröffnen.

Short Setup: Ein Scheitern an der 24.705-Marke könnte Abwärtsziele bis 24.180/78 Punkten aktivieren.

Wichtige Widerstände:

24.724/30

24.915

25.049

25.211

Wichtige Unterstützungen:

24.607

24.528

24.467

24.348

24.191

24.047

23.730

Wahrscheinlichkeiten laut unserer Nasdaq Prognose

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 45 %

Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.822 / 24.957 Punkten auf der Oberseite und 24.592 / 24.415 Punkten auf der Unterseite.

📌 Fazit unserer Nasdaq Prognose und Analyse:

Der Markt zeigt sich weiterhin stark mit klar bullischer Tendenz. Solange die SMA20 verteidigt wird, bestehen gute Chancen auf neue Hochs. Rücksetzer dürften eher als technische Korrektur dienen.

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse 19.09.2025

Frage 1: Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.09.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.09.2025 ist bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, wird ein Anstieg in Richtung 24.975 bis 25.120 Punkte erwartet.

Frage 2: Welche Unterstützungen sind für den Nasdaq heute wichtig?

Die relevanten Unterstützungen liegen bei 24.607, 24.528, 24.467, 24.348, 24.191, 24.047 und 23.730 Punkten.

Frage 3: Welche Widerstände sind im Nasdaq Chart entscheidend?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 24.724/30, 24.915, 25.049 und 25.211 Punkten.

Frage 4: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt laut unserer Nasdaq Analyse bei rund 65 %, während das bärische Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 45 % aufweist.

Frage 5: Welche Tagesrange wird für den Nasdaq am 19.09.2025 erwartet?

Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.822 / 24.957 Punkten auf der Oberseite und 24.592 / 24.415 Punkten auf der Unterseite.