USDJPY Prognose & Forex Aktuell: BOJ hält Zinsen, Yen erstarkt Die Bank of Japan (BOJ) hat die Zinsen in einer 7–2 Entscheidung unverändert bei 0,50% belassen. Auffällig war jedoch, dass Hajime Takata und Naoki Tamura für eine Anhebung auf 0,75% stimmten – ein klares Zeichen für wachsenden Tightening-Druck innerhalb der BOJ. ►USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Gleichzeitig kündigte die BOJ einen historischen Schritt an: den Verkauf ihrer ETF- und J-REIT-Bestände. Mit einem Richtwert von rund ¥620 Mrd. pro Jahr (etwa 0,05% des täglichen Handelsvolumens) wird der Prozess langsam und marktverträglich angegangen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Forex Aktuell: Marktreaktionen auf die BOJ-Entscheidung Die Entscheidung führte zu starken Yen-Gewinnen, während japanische Aktienindizes abrutschten. Der JP225 verlor 1,90%, Banken konnten dagegen leicht profitieren. USDJPY Prognose kurzfristig: Direkt nach der Entscheidung fiel das Währungspaar um -0,52% , da Händler verstärkt mit einer Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung am 29.–30. Oktober rechnen.

Marktstimmung: Risk-off dominierte den Handel, vor allem in großen Tech-Werten, wo die BOJ über signifikante ETF-Beteiligungen verfügt. Diese Reaktion wurde jedoch während der Pressekonferenz des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, weitgehend abgeschwächt. Er spielte die abweichenden Meinungen von Takata und Tamura herunter, erklärte, dass sich die japanische Wirtschaft moderat erhole und es keine wesentlichen Rückgänge bei Investitionen, Löhnen oder Beschäftigung gebe, und wies auf anhaltende Abwärtsrisiken aufgrund von Zöllen und Wechselkursunsicherheiten hin. Ueda bekräftigte, dass die BOJ den Verkauf von ETFs/J-REITs bis zur vollständigen Auflösung (voraussichtlich in 112 Jahren) fortsetzen werde. Die Politik bleibt datenabhängig, wobei Zinserhöhungen möglich sind, wenn die Wirtschaft und die Preise den Prognosen folgen. Nach der Pressekonferenz korrigierten die Märkte die anfänglichen Bewegungen nach der Entscheidung und der JPY schwächte sich ab. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick: USDJPY Prognose vor dem Oktober-Meeting Die Märkte preisen aktuell eine 55% Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung Ende Oktober ein. Der Tonfall der BOJ war deutlich hawkisher als zuvor, was auch an der verbesserten Inflationsdynamik und geringeren Unsicherheiten nach dem Handelsabkommen mit den USA liegt. Allerdings relativierte BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda die Erwartungen in der Pressekonferenz. Er sprach von einer moderaten Erholung der Wirtschaft ohne signifikante Rückgänge bei Investitionen, Löhnen oder Beschäftigung. Zudem verwies er auf anhaltende Abwärtsrisiken durch Handelskonflikte und Wechselkursunsicherheit. Fazit: USDJPY Prognose & Forex aktuell im Blick Die jüngste Entscheidung wird von Marktteilnehmern als „hawkish hold“ interpretiert. Auch wenn die unmittelbare Yen-Stärke nachließ, bleibt die USDJPY Prognose volatil – mit erhöhter Sensitivität auf kommende Daten und BOJ-Kommentare. Für Trader im Bereich Forex aktuell bedeutet dies: Kurzfristig erhöhte Volatilität im USDJPY.

Mittelfristig hängt die Richtung stark vom Oktober-Meeting ab.

ETFs- und J-REIT-Verkäufe bleiben ein Signal für eine vorsichtige Normalisierungspolitik.

