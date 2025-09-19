KEY TAKEAWAYS Damit hat sich das Stundenchart etwas aufgehellt. Wesentlich ist aber, dass die Bullen es heute verbindlich schaffen, den DAX per Stundenschluss über der SMA20 / SMA200 zu halten. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, sollte es idealerweise, direkt am Vormittag weiter dynamisch und mit Momentum aufwärts gehen. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX aktuell – Rückblick auf den Handel vom 18.09.2025 Der DAX startete gestern bei 23.429 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in der Vorbörse setzte er das Tagestief und konnte anschließend deutlich zulegen. Mit dem Start des Xetra-Handels nahm die Dynamik weiter zu, wodurch der Index bis an die Marke von 23.700 Punkten stieg. Am Nachmittag folgte ein Rücksetzer, bevor der DAX erneut anzog. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Xetra-Schluss : 23.671 Punkte

Tagesschluss : 23.700 Punkte

Tagesspanne (Range): 309 Punkte Von den 40 DAX-Werten schlossen 26 im Plus, 14 im Minus. Zalando (+5,57 %), SAP (+4,00 %) und Commerzbank (+3,83 %) gehörten zu den Gewinnern. Am Indexende stand Continental mit –21,84 %. Chartanalyse – DAX im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX aktuell notierte gestern knapp oberhalb der SMA20 (23.687 Punkte) und konnte sich im Verlauf über die SMA50 (23.541 Punkte) und die SMA200 (23.662 Punkte) schieben. Allerdings scheiterte er mehrfach an der Marke von 23.700 Punkten. Prognose (1h-Chart): neutral / bullisch Bullisches Szenario: DAX stabil über SMA20/200 → Zielzonen 23.890/910 und 24.075/90 Punkte.

Bärisches Szenario: Rückfall unter SMA200 → Abgaben bis in den Bereich der SMA50 möglich. Chartanalyse – DAX im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Ende August bewegt sich der DAX schwankend zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Aktuell zeigt sich eine leichte Aufhellung, da die Bullen den Index wieder über die SMA20 und SMA50 heben konnten. Prognose (4h-Chart): neutral Aufwärtsziel: SMA200 bei 23.980 Punkten.

Rückschlaggefahr: Unterhalb der SMA50 trübt sich das Bild wieder ein. DAX Prognose für Freitag, den 19.09.2025 Der DAX ist aktuell bei 23.681 Punkten in die Vorbörse gestartet – 252 Punkte über der Vortageseröffnung, aber leicht unter dem Tagesschluss. Long-Setup : Kurse über 23.681 Punkten könnten eine Bewegung in Richtung 23.890/910 und später bis 24.111 Punkten auslösen.

Short-Setup: Unterhalb von 23.681 Punkten sind Rücksetzer bis 23.438 Punkte oder tiefer möglich. DAX Widerstände: 23.703 / 23.827 / 23.925 / 24.030 / 24.169

DAX Unterstützungen: 23.662 / 23.594 / 23.422 / 23.270 / 23.150 Wahrscheinlichkeit laut Prognose: Bull-Szenario: 55 %

