Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 aktuell: Erholung nach frühem Tagestief

Nasdaq 100 Prognose im 1h-Chart: Aufhellung über SMA50

4h-Chart: Unter SMA200, aber Struktur verbessert sich

Nasdaq 100 aktuell stabilisiert – Nasdaq 100 Prognose leicht positiv zum Wochenschluss Der Nasdaq 100 zeigt sich zum Ende der Handelswoche technisch stabilisiert. Nach einem schwachen Wochenstart gelang dem Index am Donnerstag eine deutliche Erholung, die das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellte. Besonders der erneute Anstieg über zentrale gleitende Durchschnitte sorgt für vorsichtigen Optimismus.

In dieser Nasdaq 100 Prognose analysieren wir die aktuelle Entwicklung, die technischen Signale im 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die entscheidenden Kursmarken für den heutigen Handelstag. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 🚀 Key Takeaways 📊 1. Nasdaq 100 aktuell: Erholung nach frühem Tagestief Der Nasdaq 100 startete am Donnerstag bei 24.780 Punkten in den Handel und markierte bereits früh das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die sich mit Handelsbeginn an der Wall Street beschleunigte. Tageshoch: 25.296 Punkte

Tagestief: 24.683 Punkte

Tagesschluss: 25.048 Punkte

Rücksetzer am Abend wurde direkt zurückgekauft Im heutigen Frühhandel konnte sich der Nasdaq 100 erneut über die Marke von 25.100 Punkten schieben, was die Stabilisierung bestätigt. ⏱️ 2. Nasdaq 100 Prognose im 1h-Chart: Aufhellung über SMA50 Im Stundenchart zeigt sich eine klare technische Verbesserung: Rückeroberung der SMA20 (25.067 Punkte)

Durchbruch über die SMA50 (24.993 Punkte)

Rücksetzer stoppte exakt an der SMA50

Kerzenkörper klar über 25.100 Punkten Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Szenario konstruktiv.

Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite: 🎯 25.200 Punkte

🎯 25.345 Punkte

🎯 25.450 Punkte Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Darunter bieten das 38,2-%-Retracement und erneut die SMA50 weitere Unterstützung.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose (1h): neutral. 📉 3. 4h-Chart: Unter SMA200, aber Struktur verbessert sich Im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild differenziert: Index notierte zuletzt unter der SMA200 (25.259 Punkte)

Erholungsversuche scheiterten zunächst an dieser Linie

Aktuell Rückeroberung der SMA20 (25.025 Punkte) gelungen Damit hat sich das übergeordnete Chartbild leicht aufgehellt. Solange sich der Nasdaq 100 über der SMA20 und dem 38,2-%-Retracement hält, besteht weiteres Erholungspotenzial.

Ein nachhaltiger Trendwechsel würde jedoch erst mit einem Bruch der SMA200 und der SMA50 (25.315 Punkte) erfolgen, die aktuell eng beieinander liegen und eine starke Widerstandszone bilden.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose (4h): neutral. 1 -Stunde-Chart (kurzfristige Nasdaq Analyse) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Nasdaq 100 Prognose leicht positiv – entscheidende Marken im Blick Der Nasdaq 100 zeigt zum Wochenschluss klare Stabilisierungstendenzen. Die Rückeroberung wichtiger kurzfristiger Durchschnitte verbessert das Chartbild, auch wenn die übergeordneten Widerstände weiterhin intakt sind. 🟢 Chancen Stabilisierung über SMA50 im Stundenchart

Rücksetzer werden gekauft

Potenzial für weitere Erholung in Richtung 25.300+ 🔴 Risiken Scheitern an SMA200 und SMA50 im 4h-Chart

Rückfall unter SMA20 würde das Bild eintrüben

Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss Fazit:

