Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 20.03.26 – Aktuelle Einschätzung

- Schwankungsreicher Handel
- Technische Schlüsselmarken
- Gemischte Prognose
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- Technische Schlüsselmarken
- Gemischte Prognose
Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich nach zuletzt schwächeren Handelsphasen leicht stabilisiert, bleibt jedoch technisch angeschlagen. Nach einer volatilen Sitzung konnte sich der Index zwar erholen, doch die Aufwärtsbewegung wirkt bislang wenig überzeugend.
Im Fokus der heutigen Nasdaq 100 Prognose steht die Frage, ob sich die Erholung fortsetzen kann – oder ob die nächste Abwärtsbewegung bereits bevorsteht. Entscheidend sind dabei wichtige technische Marken wie die gleitenden Durchschnitte.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
⚡ Key Takeaways
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📉 Schwankungsreicher Handel: Nasdaq 100 zeigt volatile Bewegungen ohne klare Trendrichtung.
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📊 Technische Schlüsselmarken: SMA20 als kurzfristiger Support entscheidend.
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🎯 Gemischte Prognose: Kurzfristig neutral bis bärisch, übergeordnet weiterhin schwach.
📊 Nasdaq 100 aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der Nasdaq 100 aktuell startete bei rund 24.408 Punkten in den Handel:
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📉 zunächst Rücksetzer am Morgen
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📈 zwischenzeitliche Erholung ohne nachhaltige Dynamik
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🔻 erneuter Abverkauf im Tagesverlauf
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📊 Stabilisierung oberhalb von 23.300 Punkten
Zum Handelsschluss notierte der Index bei etwa 24.420 Punkten.
Diese Entwicklung zeigt: Die Marktteilnehmer bleiben unsicher.
📉 Technische Analyse: Nasdaq 100 Prognose bleibt angespannt
📊 1-Stunden-Chart
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📈 Rückkehr über die SMA20 (~24.353 Punkte)
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kurzfristige Stabilisierung erkennbar
👉 Wichtig:
Solange der Index über dieser Marke bleibt, könnte sich die Erholung fortsetzen.
👉 Risiko:
Ein Rückfall unter die SMA20 würde das Chartbild wieder eintrüben.
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📊 4-Stunden-Chart
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❗ wiederholtes Scheitern an der SMA200 (~24.851 Punkte)
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📉 Trend bleibt insgesamt bärisch
👉 Fazit:
Die übergeordnete Nasdaq 100 Prognose bleibt negativ, solange wichtige Widerstände nicht überwunden werden.
📈 Nasdaq 100 Prognose: Wichtige Marken im Überblick
🔼 Widerstände
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24.352 Punkte
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24.512 – 24.667 Punkte
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24.850 Punkte (SMA200)
🔽 Unterstützungen
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24.277 Punkte
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24.148 Punkte
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23.979 Punkte
Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Entwicklung im Nasdaq 100 aktuell.
⚖️ Trading-Szenarien für den Nasdaq 100
🟢 Long-Szenario
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Stabilisierung über 24.332 Punkte
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mögliche Erholung in Richtung 24.600 – 24.850 Punkte
🔴 Short-Szenario
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Bruch unter 24.332 Punkte
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Rücksetzer bis 24.100 oder tiefer möglich
👉 Aktuelle Einschätzung:
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📈 Bull-Szenario: 60 %
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📉 Bear-Szenario: 40 %
📊 Erwartete Tagesrange im Nasdaq 100
Für den heutigen Handel wird folgende Spanne erwartet:
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🔼 Oberseite: 24.563 – 24.670 Punkte
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🔽 Unterseite: 24.114 – 24.244 Punkte
Diese Range zeigt die aktuell hohe Unsicherheit im Markt.
🧾 Fazit: Nasdaq 100 aktuell zwischen Stabilisierung und Risiko
Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich in einer kritischen Phase.
Während kurzfristig eine Stabilisierung erkennbar ist, bleibt die übergeordnete Nasdaq 100 Prognose angeschlagen. Entscheidend wird sein, ob der Index wichtige Widerstände überwinden kann – andernfalls drohen erneute Rücksetzer.
Für Anleger bedeutet das: erhöhte Volatilität und klare Orientierung an technischen Schlüsselmarken.
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Nasdaq 100 Prognose & Nasdaq 100 aktuell
📊 Wie steht der Nasdaq 100 aktuell?
Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich zuletzt volatil und bewegt sich in einer Phase der Stabilisierung nach vorherigen Rücksetzern. Zwar konnte sich der Index kurzfristig über wichtige Unterstützungen erholen, jedoch bleibt die übergeordnete Trendstruktur weiterhin angespannt.
📉 Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die Nasdaq 100 Prognose ist derzeit gemischt. Kurzfristig besteht Potenzial für eine Erholung, solange wichtige Unterstützungen halten. Übergeordnet bleibt der Trend jedoch eher bärisch, da zentrale Widerstände wie die SMA200 bislang nicht nachhaltig überwunden wurden.
📈 Welche Marken sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?
Im Nasdaq 100 aktuell sind vor allem folgende Marken entscheidend:
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🔼 Widerstände: 24.500 – 24.850 Punkte
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🔽 Unterstützungen: 24.100 – 23.980 Punkte
Diese Zonen bestimmen maßgeblich die kurzfristige Marktentwicklung.
⚖️ Welche Szenarien gibt es für den Nasdaq 100?
Für die Nasdaq 100 Prognose ergeben sich zwei Hauptszenarien:
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🟢 Bullisch: Stabilisierung über wichtigen Unterstützungen → Erholung möglich
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🔴 Bärisch: Bruch wichtiger Marken → weitere Abwärtsbewegung
Aktuell wird ein leicht bullisches Szenario mit rund 60 % Wahrscheinlichkeit gesehen.
📊 Warum ist der Nasdaq 100 aktuell so volatil?
Der Nasdaq 100 aktuell ist volatil aufgrund von:
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Unsicherheiten bei Zinsen und Geldpolitik
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starken Bewegungen im Tech-Sektor
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geopolitischen Risiken
Diese Faktoren führen zu schnellen Richtungswechseln im Markt.
🚀 Hat der Nasdaq 100 langfristig Potenzial?
Langfristig hat der Nasdaq 100 weiterhin Potenzial, da er stark von wachstumsstarken Technologieunternehmen geprägt ist. Trends wie künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Digitalisierung könnten den Index langfristig weiter antreiben.
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