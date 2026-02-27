DAX Prognose 27.02.2026: DAX aktuell vor Richtungsentscheidung bei 25.300 Punkten

- DAX aktuell an technischer Schlüsselzone
- Kurzfristiges Chartbild bullisch – aber fragil
- Übergeordnet leicht erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tagestief. Es ging am Vormittag von hier aus dynamisch aufwärts. Der DAX konnte im Zuge der Erholung am Nachmittag bis an und über die 25.300 Punkte laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Es ging am späten Nachmittag noch einmal unter die 25.200 Punkte, der Index konnte sich im Bereich dieser Marke stabilisieren und wieder erholen. Im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich legten die Notierungen weiter zu. Der DAX konnte bei 25.361 Punkte nachbörslich das Tageshoch formatieren. Der DAX ging bei 25.348 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX aktuell an technischer Schlüsselzone
Der Index startet bei 25.277 Punkten und bewegt sich damit im Bereich der SMA20 im Stundenchart. Diese Marke ist kurzfristig richtungsentscheidend.
-
Kurzfristiges Chartbild bullisch – aber fragil
Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Struktur oberhalb der SMA20 konstruktiv. Ein Rückfall unter die SMA50 würde das positive Setup jedoch deutlich eintrüben.
-
Übergeordnet leicht erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit
Trotz bullischer Chartsignale liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Tagesszenario bei 60 %. Die erwartete Handelsspanne reicht von 25.457 bis 24.952 Punkten.
DAX Prognose für Freitag, 27.02.2026 – DAX aktuell mit bullischer Tendenz im Stundenchart
DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.02.2026
Der DAX ist gestern bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde das Tagestief markiert, bevor der Index dynamisch nach oben drehte.
Im weiteren Verlauf konnte der DAX im Rahmen einer Erholung bis über 25.300 Punkte ansteigen, sich oberhalb dieser Marke jedoch nicht nachhaltig etablieren. Am späten Nachmittag fiel der Index nochmals unter 25.200 Punkte zurück, stabilisierte sich dort jedoch und setzte erneut zur Erholung an.
-
Xetra-Schluss: 25.289 Punkte
-
Tagesschluss (22:00 Uhr): 25.348 Punkte
-
Tageshoch: 25.361 Punkte
-
Tagestief: 25.095 Punkte
-
Tagesrange: 266 Punkte
Nachbörslich wurde bei 25.361 Punkten ein neues Tageshoch erreicht. Insgesamt konnte ein positiver Handelstag verbucht werden.
Von den 40 DAX-Werten schlossen 26 im Plus und 14 im Minus. Zu den stärksten Titeln gehörten Deutsche Börse (+2,85 %), adidas (+2,54 %) und SAP (+2,48 %). Am Tabellenende notierten Heidelberg Materials (-5,15 %), MTU (-3,19 %) und Siemens Energy (-2,22 %).
DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der DAX gestern im Bereich der SMA20 (aktuell 25.284 Punkte). Diese Durchschnittslinie wurde mehrfach getestet, wobei sich die Stundenkerzen überwiegend oberhalb dieser Marke behaupten konnten.
Bullisches Szenario
Solange sich der DAX per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. In diesem Fall ergeben sich folgende Anlaufziele:
-
25.410 / 25.495–25.510 Punkte
Ein zügiges Aufwärtsschieben wäre notwendig, um weiteres Momentum aufzubauen.
Bärisches Szenario
Ein Stundenschluss unter der SMA20 könnte hingegen erneute Schwäche einleiten. Mögliche Unterstützungen:
-
SMA50: 25.201 Punkte
-
SMA200: 25.087 Punkte
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der DAX zunächst über alle relevanten Durchschnittslinien schieben, gab diese jedoch zwischenzeitlich wieder ab. Eine Stabilisierung erfolgte an der SMA200 (24.943 Punkte), von wo aus eine moderate Erholung startete.
Nach Überwinden der SMA50 und SMA20 hellte sich das Chartbild wieder auf.
Technische Bewertung
-
Oberhalb der SMA20 bleibt die Struktur konstruktiv.
-
Unterhalb der SMA50 würden sich die Risiken wieder in Richtung SMA200 ausweiten.
-
Ein Bruch der SMA200 würde das mittelfristige Chartbild klar zugunsten der Bären verschieben.
Kurzfristige DAX Prognose (4h): bullisch
DAX aktuell am Morgen des 27.02.2026
Der DAX ist heute bei 25.277 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:
-
135 Punkte über der ersten vorbörslichen Indikation vom Vortag
-
71 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
DAX Prognose für heute – Handelsmarken im Überblick
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 25.277 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Ziele bei:
25.298/300 – 25.313/315 – 25.340/342 – 25.357/359 – 25.376/378 – 25.391/393 – 25.410/412 – 25.434/436 – 25.455/457 – 25.476/478 – 25.494/496
Darüber hinaus eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich von 25.683/685 Punkten.
Short-Szenario
Unterhalb von 25.277 Punkten rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
25.269/267 – 25.247/245 – 25.224/222 – 25.201/199 – 25.178/176 – 25.155/153 – 25.130/128 – 25.114/112 – 25.098/096 – 25.077/075 – 25.061/059 – 25.045/043 – 25.028/026
Unterhalb von 25.028/026 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis 24.656/654 Punkte ausweiten.
Wichtige DAX Marken
Widerstände
-
25.284
-
25.361/372
-
25.455
-
25.566
-
25.635
Unterstützungen
-
25.200
-
25.159/114
-
25.087/048/005
-
24.982/943/918
-
24.886/852
-
24.744
-
24.666
-
24.590
Marktsentiment: Fear-and-Greed-Index
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 44 Punkten und damit im Bereich „Fear“.
-
Vor einer Woche: 39 (Fear)
-
Vor einem Monat: 57 (Greed)
-
Vor einem Jahr: 21 (Extreme Fear)
Der mittlere Wert liegt bei 50 und signalisiert eine neutrale Marktstimmung. Extreme Werte unter 30 oder über 70 gelten als potenzielle Kontraindikatoren mit erhöhter Umkehrwahrscheinlichkeit.
Zusammenfassung der DAX Prognose
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt technisch bullisch, solange die SMA20 im Stunden- und 4-Stunden-Chart verteidigt wird. Gleichzeitig überwiegt in der heutigen Tagesbetrachtung leicht das Risiko einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
25.357 / 25.457 bis 25.128 / 24.952 Punkte
Der DAX aktuell befindet sich damit in einer technisch entscheidenden Zone. Die Reaktion an den kurzfristigen Durchschnittslinien dürfte maßgeblich für die weitere Richtungsentscheidung sein.
