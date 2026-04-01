Nasdaq Prognose 01.04.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Kurszielen und Chartcheck

- Leicht bullische Tendenz
- Schlüsselzone bei 23.881 Punkten
- Seitwärts- bis Aufwärtsmarkt erwartet
- Leicht bullische Tendenz
- Schlüsselzone bei 23.881 Punkten
- Seitwärts- bis Aufwärtsmarkt erwartet
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.146 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag seitwärts. Die Bullen konnten den Index am Nachmittag zwar nach Norden schieben, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein, der Index gab seine Nachmittagsgewinne wieder ab. Erst am Abend stellte sich Kaufdruck ein, der im Handelsverlauf an Dynamik gewonnen hat. Der Nasdaq konnte sich bis zum Handelsschluss über die 23.800 Punkte schieben und sich über dieser Marke im Rahmen des Frühhandels festsetzen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Leicht bullische Tendenz: Die Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig positiv, solange der Index über der SMA200 notiert und das 23,6 % Retracement zurückerobert.
- Schlüsselzone bei 23.881 Punkten: Oberhalb davon dominieren die Bullen mit Zielen über 24.100 Punkte, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer deutlich.
- Seitwärts- bis Aufwärtsmarkt erwartet: Die Nasdaq Analyse sieht aktuell eine 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei gleichzeitig erhöhter Korrekturanfälligkeit.
Der Nasdaq startete gestern bei 23.146 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts. Im weiteren Verlauf konnten die Bullen den Index zwar nach oben schieben, jedoch führten Gewinnmitnahmen zum US-Handelsstart zu einem Rücksetzer. Erst am Abend setzte sich nachhaltiger Kaufdruck durch, wodurch der Nasdaq bis zum Handelsschluss über die Marke von 23.800 Punkten ansteigen konnte.
Die Handelsspanne lag bei 734 Punkten und damit deutlich über dem Vortag. Der Schlusskurs wurde bei 23.749 Punkten festgestellt.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein technisch relevantes Bild:
- Der Nasdaq notierte über der SMA20 (23.624 Punkte) und bewegte sich zunächst seitwärts
- Die SMA50 (23.332 Punkte) fungierte zunächst als Widerstand, wurde jedoch überwunden
- Anschließend erfolgte ein Anstieg bis zur SMA200 (23.829 Punkte) sowie zum 23,6 % Retracement
Aktuell notiert der Index über der SMA200, jedoch unterhalb des Retracements.
Technische Bewertung:
- Ein Stundenschluss über dem 23,6 % Retracement würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen
- Mögliche Ziele liegen bei 24.220 sowie 24.360 Punkten
- Ein Rückfall unter die SMA200 würde das kurzfristige Bild eintrüben
- Unterhalb der SMA20 wäre der jüngste Ausbruch als Fehlausbruch zu werten
Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral bis leicht bullisch
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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster ergibt sich folgendes Bild:
- Die SMA20 (23.359 Punkte) wurde zwischenzeitlich aufgegeben
- Stabilisierung erfolgte im Bereich der 23.000 Punkte
- Dynamische Erholung über SMA20 und SMA50 (23.776 Punkte)
- Aktuell Test des 23,6 % Retracements
Technische Bewertung:
- Ein nachhaltiger Ausbruch über das Retracement könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen
- Ein Rückfall unter die SMA50 würde die Struktur deutlich verschlechtern
- In diesem Fall wären Rücksetzer bis zur SMA20 wahrscheinlich
Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral
Nasdaq Prognose für den 01.04.2026
Der Nasdaq notiert aktuell bei 23.881 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 23.881 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Kursziele:
- 23.905 bis 23.907 Punkte
- 23.943 bis 23.945 Punkte
- 23.985 bis 23.987 Punkte
- 24.023 bis 24.025 Punkte
- 24.064 bis 24.066 Punkte
- 24.102 bis 24.104 Punkte
Darüber hinaus:
- 24.221 bis 24.223 Punkte
- 24.268 bis 24.270 Punkte
- 24.335 bis 24.337 Punkte
- 24.356 bis 24.358 Punkte
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 23.881 Punkten halten, sind folgende Rücksetzer möglich:
- 23.875 bis 23.873 Punkte
- 23.840 bis 23.838 Punkte
- 23.804 bis 23.802 Punkte
- 23.765 bis 23.763 Punkte
- 23.723 bis 23.721 Punkte
Darunter:
- 23.645 bis 23.643 Punkte
- 23.624 bis 23.622 Punkte
- 23.585 bis 23.583 Punkte
- 23.524 bis 23.522 Punkte
- 23.436 bis 23.434 Punkte
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände
- 23.931
- 24.024
- 24.242
- 24.357
- 24.499
- 24.533 bis 24.573
Unterstützungen
- 23.829
- 23.775
- 23.624
- 23.359 bis 23.332
- 22.714
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein leicht positives kurzfristiges Bild bei gleichzeitig neutraler übergeordneter Struktur. Entscheidend ist, ob sich der Index oberhalb der SMA200 und des 23,6 % Retracements etablieren kann.
- Bullisches Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit
- Bärisches Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit
Erwartete Tagesrange:
23.987 bis 24.242 Punkte auf der Oberseite und 23.822 bis 23.667 Punkte auf der Unterseite
Die Nasdaq Prognose bleibt damit insgesamt leicht aufwärtsgerichtet, jedoch mit erhöhter Anfälligkeit für Rücksetzer bei technischen Rückfällen.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 01.04.2026?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig leicht bullisch. Solange sich der Index über der Marke von 23.881 Punkten stabilisieren kann, bestehen Chancen auf weitere Anstiege in Richtung 24.100 Punkte und darüber.
Welche Faktoren sind für die Nasdaq Analyse aktuell entscheidend?
Wichtige Faktoren sind die Position zur SMA200 sowie das 23,6 % Retracement. Diese Marken entscheiden darüber, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen kann oder Rücksetzer drohen.
Welche Unterstützungen und Widerstände sind laut Nasdaq Analyse relevant?
Zu den wichtigsten Widerständen zählen 23.931, 24.024 und 24.242 Punkte. Wichtige Unterstützungen liegen bei 23.829, 23.775 und 23.624 Punkten.
Wann wird die Nasdaq Prognose bärisch?
Ein bärisches Szenario gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn der Nasdaq unter die Marke von 23.881 Punkten fällt und insbesondere die SMA200 sowie die SMA20 unterschreitet.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse laut Nasdaq Analyse?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei etwa 60 %, während das Risiko für fallende Kurse bei rund 40 % liegt.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 23.987 und 24.242 Punkten auf der Oberseite sowie 23.822 und 23.667 Punkten auf der Unterseite.
Ist die Nasdaq Prognose eher kurzfristig oder langfristig ausgerichtet?
Die vorliegende Nasdaq Analyse bezieht sich primär auf kurzfristige Entwicklungen im Stunden- und 4-Stunden-Chart und dient der Einschätzung des aktuellen Handelstags.
DAX Gewinner am Dienstag: BASF Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Goldpreis steigt um 2 % angesichts eines schwächer werdenden US-Dollars 📈
NZDUSD: Die restriktive Entscheidung der RBNZ und der TACO-Trade stützen den NZD
Ölpreis bricht um 10 % ein 📉
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