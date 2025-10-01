Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 01.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Einleitung Der Nasdaq 100 aktuell bewegt sich in einer spannenden Marktphase. Nach einer volatil geprägten Handelssitzung am 30. September konnte sich der Index wieder fangen. Dennoch bleibt die Lage fragil: Technische Marken sowie kurzfristige Unterstützungen und Widerstände sind entscheidend für die weitere Entwicklung. In dieser Nasdaq 100 Prognose zeigen wir die wichtigsten Faktoren und Szenarien für Trader und Anleger. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📉 Rückblick auf die gestrige Handelsspanne Tageshoch: 24.973 Punkte

Tagestief: 24.755 Punkte

Schlusskurs: 24.837 Punkte

→ Trotz Intraday-Schwankungen konnte der Nasdaq am Ende einen Teil der Verluste wieder ausgleichen 📈 Technische Lage & Chartmarken Aktuell im Bereich der SMA20 und SMA50 (ca. 24.780–24.829 Punkte) – enge Unterstützungszone.

Ein Anstieg über die 25.000 Punkte könnte den Weg zu den Zielen bei 25.240–25.410 Punkten freimachen.

Fällt der Index unter die 24.600er-Marke, droht eine Ausdehnung bis 24.390 Punkte ⚖️ Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag Bull-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit → Aufwärtsbewegung Richtung Allzeithoch.

Bear-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit → Fortsetzung der Konsolidierung.

Erwartete Tagesrange: 24.852–24.940 Punkte auf der Oberseite, 24.618–24.454 Punkte auf der Unterseite Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Bullen oder Bären im Vorteil? Der Nasdaq 100 aktuell zeigt eine neutrale bis leicht bärische Tendenz. Solange der Index nicht nachhaltig über den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50) schließen kann, bleibt die Konsolidierungsgefahr hoch. Für Trader ergibt sich eine klare Orientierung: Über 25.000 Punkten bullisch, unter 24.600 Punkten bärisch. Wer kurzfristig handelt, sollte eng an den technischen Marken bleiben, während Anleger die Chancen im übergeordnet bullischen Trend im Blick behalten. Nasdaq 100 Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ Snippets zur Nasdaq 100 Prognose (01.10.2025) Frage 1: Wie steht der Nasdaq 100 aktuell?

Antwort: Der Nasdaq 100 aktuell bewegt sich in einer Spanne zwischen 24.600 und 25.000 Punkten. Die technische Lage bleibt neutral bis leicht bärisch, solange der Index nicht über 25.000 Punkte ausbricht. Frage 2: Was ist die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose?

Antwort: Kurzfristig sehen Analysten eine 60 % Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung und nur 40 % für ein bullisches Szenario. Ein Anstieg über 25.000 Punkte könnte den Weg bis 25.240–25.410 Punkte freimachen. Frage 3: Welche Unterstützungen und Widerstände sind wichtig?

Antwort: Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.600 Punkten und 24.390 Punkten. Auf der Oberseite sind 25.000 Punkte und die Zone um 25.240–25.410 Punkte entscheidend. Frage 4: Welche technischen Indikatoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose?

Antwort: Besonders relevant sind die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 im Bereich 24.780–24.829 Punkte. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber wäre ein bullisches Signal. Frage 5: Sollten Anleger jetzt in den Nasdaq 100 investieren?

Antwort: Für kurzfristige Trader ist Vorsicht geboten, da die Konsolidierungsgefahr hoch bleibt. Langfristig bleibt der Nasdaq 100 jedoch in einem übergeordnet bullischen Trend attraktiv.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.