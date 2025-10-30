US Börsenstart: Gemischte Stimmung nach FED-Entscheid & Tech-Zahlen

Das Wichtigste in Kürze Gemischte Indexentwicklung

Tech-Zahlen im Fokus

Starker Dollar nach FED-Entscheidung

An der Börse USA zeigt sich heute ein gemischtes Bild.

Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank (FED) und den neuesten Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen schwanken die Indizes zwischen Gewinnen und Verlusten.

Während Anleger auf die Ergebnisse von Apple und Amazon nach Börsenschluss warten, sorgt die Verlängerung des Zollfriedens zwischen den USA und China während Donald Trumps Asienreise für eine leicht verbesserte Stimmung. 🧠 Drei Key Takeaways 💼 Gemischte Indexentwicklung: Der Nasdaq 100 verliert 0,4 %, der S&P 500 notiert stabil, während Dow Jones 30 und Russell 2000 mit +0,3 % bzw. +0,8 % zulegen.

📊 Tech-Zahlen im Fokus: Alphabet überzeugt mit Rekordergebnissen, Microsoft enttäuscht mit vorsichtigem Ausblick, Meta bricht nach Steuerverlust massiv ein.

💵 Starker Dollar nach FED-Entscheidung: Powells Aussagen dämpfen Hoffnungen auf Zinssenkungen im Dezember – der Dollar steigt, Aktien zeigen sich volatil. Börse USA – Marktüberblick ⚖️ Gemischte Stimmung an der Wall Street Die großen US-Indizes bewegen sich am Donnerstag uneinheitlich: Nasdaq 100: –0,4 %

S&P 500: unverändert

Dow Jones: +0,3 %

Russell 2000: +0,8 % Anleger verarbeiten die FED-Entscheidung, neue Makrodaten sowie die Earnings Season der MAG7-Konzerne (Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla). 💬 FED-Entscheidung: Powell bremst Zinssenkungsfantasie In seiner Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung betonte FED-Chef Jerome Powell, dass: die Inflation weiter über dem Zielwert liegt,

der Dienstleistungssektor weiterhin Preisdruck aufweist,

die Arbeitsnachfrage nachlässt , aber Entlassungen niedrig bleiben ,

und die Regierungsschließung die Aktivität zwar hemmt, aber nur temporär. Der Markt reagierte mit einem stärkeren Dollar und leicht fallenden Aktienkursen, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember laut Futures-Markt von 90 % auf rund 70 % gefallen ist. 💼 Unternehmens-News – US Tech im Fokus 🔹 Meta (META.US) Ergebnisse über Markterwartung, aber einmaliger Steuerverlust von über 15 Mrd. USD belastet stark.

Aktie –9 % nachbörslich , –12 % zur Eröffnung .

Trotz starkem Umsatz- und Nutzerwachstum dominieren Bedenken über Kostenstruktur. 🔹 Microsoft (MSFT.US) Umsatz und Gewinn über Erwartungen, Cloud-Sparte wächst um 40 % .

Dennoch: Zurückhaltende Prognose für das nächste Quartal verunsichert Anleger.

Aktie –2 % zur Eröffnung, da steigende Investitionen in Infrastruktur auf Margen drücken könnten. 🔹 Alphabet (GOOGL.US) Umsatz: 120,3 Mrd. USD (erwartet: 99,6 Mrd. USD)

Gewinn je Aktie: 2,87 USD (erwartet: 2,33 USD)

Wachstum in allen Segmenten , besonders stark in Cloud & Werbung .

Aktie +4 % zur Eröffnung – stärkster Wert im NASDAQ. 🔹 Chipotle Mexican Grill (CMG.US) Aktie –18 % , nach dritter Senkung der Jahresprognose in 2025.

Rückgang bei Umsatzwachstum und Margen belastet Ausblick. 🔹 eBay (EBAY.US) Aktie –15 % , nach enttäuschender Prognose: Erwartetes EPS unter 5,46 USD Konsens .

Anleger fürchten rückläufige Margen durch Preiskampf und steigende Betriebskosten. 🔹 FMC Corp (FMC.US) Aktie –38 % , größter Verlierer des Tages.

Grund: deutliche Senkung der Jahresprognose (EPS jetzt 2,92 USD statt 3,26 USD erwartet).

Analysten sehen Nachfrageschwäche im Agrarsektor als Hauptgrund. 🏭 Makrodaten & Energiemarkt 🛢️ Gaslagerbestände Neue Daten zeigen: Vorräte: 74 Mrd. Kubikfuß (Bcf), leicht über Prognose (71 Bcf), aber unter Vorperiode (87 Bcf).

Die Zahlen deuten auf eine moderate Entspannung am US-Energiemarkt hin. 📘 Fazit Die Börse USA präsentiert sich heute uneinheitlich – zwischen soliden Unternehmenszahlen und zurückhaltenden FED-Aussagen.

Während Alphabet überzeugt, Meta und Microsoft enttäuschen, bleibt der Gesamtmarkt vorsichtig. Mit dem Blick auf Apple und Amazon nach Börsenschluss bleibt die Spannung hoch:

Ihre Ergebnisse könnten entscheiden, ob die Wall Street ihren Aufwärtstrend fortsetzt oder in eine Konsolidierung übergeht. Für Anleger gilt:

➡️ Volatilität bleibt hoch,

➡️ Technologie bleibt richtungsweisend,

