Für die Bullen gilt heute, dass sie versuchen müssen den Nasdaq per Stundenschluss über der SMA50 (aktuell bei 23.373 Punkten) zu etablieren. Denkbar ist, dass es noch einmal einen Rücksetzer an die SMA20 geben könnte und der Index von hier aus Schwung nehmen könnte.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 03.09.2025

Unsere aktuelle Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für den Handelstag am 03. September 2025 zeigt, dass der Index gestern Morgen bei 23.413 Punkten eröffnete. Direkt nach Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert, bevor es dynamisch abwärts ging. Nach einer kurzen Erholung setzte sich die Schwäche am Mittag fort. Zwar kam am Nachmittag eine Gegenbewegung auf, doch diese blieb ohne Substanz und die Gewinne wurden schnell wieder abgegeben. Erst am Abend sorgte Kaufdruck dafür, dass der Nasdaq die Marke von 23.300 Punkten zurückerobern konnte – dennoch schloss der Handelstag mit einem deutlichen Verlust.

Rückblick & Marktbewegung vom 02.09.2025

Tageshoch: 23.451 Punkte

Tagestief: 23.025 Punkte

Tagesschluss: 23.372 Punkte

Range: 426 Punkte

Die Kursentwicklung verdeutlicht die anhaltende Unsicherheit im Markt. Der Nasdaq zeigte gestern ein klares Schwächebild, mit einer späten Stabilisierung gegen Handelsschluss.

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart ist zu erkennen, dass der Index unter der SMA20 (23.257 Punkte) notierte und zunächst von deutlicher Schwäche geprägt war. Erst am Abend gelang es den Bullen, eine Erholungsbewegung einzuleiten.

Wichtige Marken: SMA50: 23.373 Punkte SMA200: 23.475 Punkte



Sollte der Nasdaq über die SMA50 steigen, könnte die SMA200 als nächstes Ziel ins Visier genommen werden. Ein Unterschreiten der SMA20 würde hingegen erneuten Abwärtsdruck signalisieren, mit möglichen Zielen bei 22.865 bzw. 22.585 Punkten.

Kurzfristige Prognose: bärisch / neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der Index fiel nach mehreren Tests unter die SMA200 (23.489 Punkte) zurück und konnte sich nicht nachhaltig über die SMA50 (23.490 Punkte) etablieren.

Solange der Nasdaq unter SMA200 und SMA50 bleibt, dominiert die Schwäche.

Potenzielle Erholungen könnten bis an diese Linien führen, doch eine echte Aufhellung ergibt sich erst über der SMA20 (23.445 Punkte).

Übergeordnete Prognose: neutral / bärisch

Tagesausblick – Nasdaq Prognose für den 03.09.2025

Aktueller Kurs: 23.316 Punkte (97 Punkte unter Vortag)

Long-Setup

Gelingt es dem Nasdaq, sich über 23.316 Punkte zu stabilisieren, könnten folgende Anlaufziele erreicht werden:

23.346 / 23.411 / 23.447 / 23.494 / 23.545 / 23.603 Punkte.

Short-Setup

Fällt der Index unter 23.316 Punkte, drohen Rücksetzer auf:

23.290 / 23.248 / 23.204 / 23.151 Punkte und tiefer bis 22.929 Punkte.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 23.373, 23.445–23.475, 23.595, 23.836, 24.067

Unterstützungen: 23.310, 23.257, 23.172, 23.077, 22.948

Fazit – Nasdaq Analyse & Prognose

Unsere heutige Nasdaq Prognose auf Basis technischer Chartanalyse deutet auf eine Tagesrange zwischen 23.447 / 23.581 und 23.246 / 23.166 Punkten hin.

Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Wir erwarten somit einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 03.09.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung hin. Wahrscheinlichkeiten: 60 % bullisches Szenario, 40 % bärisches Szenario.

Wie lautet die Nasdaq Analyse im 1h-Chart?

Im 1h-Chart zeigt der Nasdaq eine Stabilisierung über der SMA20 bei 23.257 Punkten. Ein Anstieg über die SMA50 (23.373 Punkte) könnte Potenzial bis zur SMA200 (23.475 Punkte) freisetzen. Unterhalb der SMA20 droht Abwärtsdruck.

Wie lautet die Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild angeschlagen. Der Nasdaq notiert unter der SMA200 (23.489 Punkte) und der SMA50 (23.490 Punkte). Erst oberhalb der SMA20 bei 23.445 Punkten würde sich das Chartbild aufhellen.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Nasdaq wichtig?

Widerstände: 23.373, 23.445–23.475, 23.595, 23.836, 24.067

Unterstützungen: 23.310, 23.257, 23.172, 23.077, 22.948

Welche Tagesrange erwarten die Analysten in der Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange für den 03.09.2025 liegt zwischen 23.447 / 23.581 Punkten auf der Oberseite und 23.246 / 23.166 Punkten auf der Unterseite.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario in der Nasdaq Prognose?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 %, für ein bärisches Szenario bei 40 %.