KEY TAKEAWAYS
Für die Bullen gilt heute, dass sie versuchen müssen den Nasdaq per Stundenschluss über der SMA50 (aktuell bei 23.373 Punkten) zu etablieren. Denkbar ist, dass es noch einmal einen Rücksetzer an die SMA20 geben könnte und der Index von hier aus Schwung nehmen könnte.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 03.09.2025
Unsere aktuelle Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für den Handelstag am 03. September 2025 zeigt, dass der Index gestern Morgen bei 23.413 Punkten eröffnete. Direkt nach Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert, bevor es dynamisch abwärts ging. Nach einer kurzen Erholung setzte sich die Schwäche am Mittag fort. Zwar kam am Nachmittag eine Gegenbewegung auf, doch diese blieb ohne Substanz und die Gewinne wurden schnell wieder abgegeben. Erst am Abend sorgte Kaufdruck dafür, dass der Nasdaq die Marke von 23.300 Punkten zurückerobern konnte – dennoch schloss der Handelstag mit einem deutlichen Verlust.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Rückblick & Marktbewegung vom 02.09.2025
-
Tageshoch: 23.451 Punkte
-
Tagestief: 23.025 Punkte
-
Tagesschluss: 23.372 Punkte
-
Range: 426 Punkte
Die Kursentwicklung verdeutlicht die anhaltende Unsicherheit im Markt. Der Nasdaq zeigte gestern ein klares Schwächebild, mit einer späten Stabilisierung gegen Handelsschluss.
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart ist zu erkennen, dass der Index unter der SMA20 (23.257 Punkte) notierte und zunächst von deutlicher Schwäche geprägt war. Erst am Abend gelang es den Bullen, eine Erholungsbewegung einzuleiten.
-
Wichtige Marken:
-
SMA50: 23.373 Punkte
-
SMA200: 23.475 Punkte
-
Sollte der Nasdaq über die SMA50 steigen, könnte die SMA200 als nächstes Ziel ins Visier genommen werden. Ein Unterschreiten der SMA20 würde hingegen erneuten Abwärtsdruck signalisieren, mit möglichen Zielen bei 22.865 bzw. 22.585 Punkten.
Kurzfristige Prognose: bärisch / neutral
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der Index fiel nach mehreren Tests unter die SMA200 (23.489 Punkte) zurück und konnte sich nicht nachhaltig über die SMA50 (23.490 Punkte) etablieren.
-
Solange der Nasdaq unter SMA200 und SMA50 bleibt, dominiert die Schwäche.
-
Potenzielle Erholungen könnten bis an diese Linien führen, doch eine echte Aufhellung ergibt sich erst über der SMA20 (23.445 Punkte).
Übergeordnete Prognose: neutral / bärisch
Tagesausblick – Nasdaq Prognose für den 03.09.2025
-
Aktueller Kurs: 23.316 Punkte (97 Punkte unter Vortag)
Long-Setup
Gelingt es dem Nasdaq, sich über 23.316 Punkte zu stabilisieren, könnten folgende Anlaufziele erreicht werden:
23.346 / 23.411 / 23.447 / 23.494 / 23.545 / 23.603 Punkte.
Short-Setup
Fällt der Index unter 23.316 Punkte, drohen Rücksetzer auf:
23.290 / 23.248 / 23.204 / 23.151 Punkte und tiefer bis 22.929 Punkte.
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
-
Widerstände: 23.373, 23.445–23.475, 23.595, 23.836, 24.067
-
Unterstützungen: 23.310, 23.257, 23.172, 23.077, 22.948
Fazit – Nasdaq Analyse & Prognose
Unsere heutige Nasdaq Prognose auf Basis technischer Chartanalyse deutet auf eine Tagesrange zwischen 23.447 / 23.581 und 23.246 / 23.166 Punkten hin.
-
Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %
-
Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %
Wir erwarten somit einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 03.09.2025?
Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung hin. Wahrscheinlichkeiten: 60 % bullisches Szenario, 40 % bärisches Szenario.
Wie lautet die Nasdaq Analyse im 1h-Chart?
Im 1h-Chart zeigt der Nasdaq eine Stabilisierung über der SMA20 bei 23.257 Punkten. Ein Anstieg über die SMA50 (23.373 Punkte) könnte Potenzial bis zur SMA200 (23.475 Punkte) freisetzen. Unterhalb der SMA20 droht Abwärtsdruck.
Wie lautet die Nasdaq Analyse im 4h-Chart?
Im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild angeschlagen. Der Nasdaq notiert unter der SMA200 (23.489 Punkte) und der SMA50 (23.490 Punkte). Erst oberhalb der SMA20 bei 23.445 Punkten würde sich das Chartbild aufhellen.
Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Nasdaq wichtig?
-
Widerstände: 23.373, 23.445–23.475, 23.595, 23.836, 24.067
-
Unterstützungen: 23.310, 23.257, 23.172, 23.077, 22.948
Welche Tagesrange erwarten die Analysten in der Nasdaq Prognose?
Die erwartete Tagesrange für den 03.09.2025 liegt zwischen 23.447 / 23.581 Punkten auf der Oberseite und 23.246 / 23.166 Punkten auf der Unterseite.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario in der Nasdaq Prognose?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 %, für ein bärisches Szenario bei 40 %.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.