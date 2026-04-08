Nasdaq Prognose 08.04.2026: Nasdaq Analyse zeigt bullische Struktur trotz Rückschlagrisiken

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.086 Punkten. Der Nasdaq konnte sich bis zum Mittag erholen, gab nachfolgend die Gewinne wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag setzte sich die Schwäche weiter fort. Der Index konnte sich erst knapp unter der 23.800 Punkte-Marke erholen und wieder aufwärtslaufen. Das Kaufinteresse hat übergeordnet bis zum Handelsschluss angehalten. Der Nasdaq konnte einen Tagesschluss über der 24.200 Punkte-Marke formatieren.

Im Rahmen des Frühhandels ging es mit Dynamik aufwärts. Die 25.000 Punkte-Marke ist im Zuge der Erholungsbewegung erreicht worden.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Bullische Grundstruktur intakt: Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein aufgehelltes Bild, insbesondere durch den Ausbruch über die SMA200 - ein wichtiges Stärke-Signal.

Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein aufgehelltes Bild, insbesondere durch den Ausbruch über die SMA200 - ein wichtiges Stärke-Signal. 25.000 Punkte als Schlüsselmarke: Für die Nasdaq Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Index über 25.047 Punkten stabilisieren kann - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter erhöhte Rücksetzergefahr.

Für die Nasdaq Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Index über 25.047 Punkten stabilisieren kann - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter erhöhte Rücksetzergefahr. Kurzfristig erhöhtes Korrekturrisiko: Trotz bullischer Struktur überwiegt mit 60 % das bearishe Szenario, was auf einen eher seitwärts bis abwärts gerichteten Handel im Tagesverlauf hindeutet.

Der Nasdaq startete gestern bei 24.086 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst bis zum Mittag stabilisieren. Im weiteren Verlauf wurden die Gewinne jedoch wieder abgegeben, bevor sich mit Beginn des US-Handels zusätzliche Schwäche zeigte.

Erst knapp unterhalb der Marke von 23.800 Punkten setzte eine Stabilisierung ein. Von dort aus etablierte sich eine Erholungsbewegung, die bis zum Handelsschluss anhielt. Der Nasdaq beendete den Tag schließlich oberhalb von 24.200 Punkten.

Im Frühhandel zeigte sich anschließend deutliche Dynamik auf der Oberseite. In diesem Zuge konnte die wichtige Marke von 25.000 Punkten erreicht werden.

Nasdaq Analyse im Stundenchart - kurzfristiger Ausblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart bewegte sich der Nasdaq zunächst im Bereich der SMA50 (24.288 Punkte). Ein kurzfristiger Ausbruch über die SMA20 (24.504 Punkte) konnte nicht gehalten werden, wodurch es erneut zu Rücksetzern unter beide gleitenden Durchschnitte kam.

Erst am Nachmittag gelang die Stabilisierung mit anschließendem Rebreak über SMA20 und SMA50. Der dynamische Anstieg im Frühhandel hat das Chartbild deutlich aufgehellt.

Bewertung der Nasdaq Prognose (kurzfristig): bullisch

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mögliche Kursziele:

25.180/200 Punkte

25.450/475 Punkte

Unterstützungen:

SMA20 als erste Supportzone

SMA50 als nachgelagerte Absicherung

Ein Bruch der SMA20 würde das kurzfristige bullische Szenario gefährden.

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Nasdaq Analyse im 4h-Chart - übergeordnete Perspektive

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ein stabileres Gesamtbild. Der Nasdaq konnte sowohl die SMA20 (24.232 Punkte) als auch die SMA50 (23.799 Punkte) verteidigen und anschließend das 23,6 % Retracement nachhaltig überwinden.

Besonders relevant:

Die SMA200 (24.443 Punkte) wurde im Frühhandel dynamisch überschritten - ein klares Stärkezeichen.

Bewertung der Nasdaq Prognose (übergeordnet): bullisch

Solange sich der Index über der SMA200 hält, bleibt die übergeordnete Aufwärtsbewegung intakt.

Wichtige Bedingung:

Rücksetzer sollten spätestens im Bereich der SMA200 aufgefangen werden, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.

Nasdaq Prognose für heute (08.04.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.047 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 25.047 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

25.065/67

25.088/90

25.130/32

25.169/71

25.217/19

25.258/60

25.295/97

25.314/16

Darüber hinaus:

25.351/53

25.396/98

25.440/42

25.480/82

25.526/28

Short-Szenario

Kann die Marke von 25.047 Punkten nicht gehalten werden, sind folgende Rücklaufziele relevant:

25.020/18

24.999/97

24.958/56

24.921/19

24.880/78

24.840/38

24.803/01

24.761/59

Weitere Abwärtsziele:

24.720/18

24.677/75

24.638/36

24.595/93

24.574/72

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

25.057

25.197

25.454

25.617

25.945

Unterstützungen:

24.604

24.571/03

24.443

24.288/31

24.112

23.799/95

Nasdaq Prognose - Wahrscheinlichkeit und Tagesausblick

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgende Einschätzung:

Bullisches Szenario: 40 %

40 % Bearishes Szenario: 60 %

Erwartet wird ein eher seitwärts bis abwärts gerichteter Handel im Tagesverlauf.

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 25.151 bis 25.335 Punkte

Unterseite: 24.859 bis 24.696 Punkte

Fazit der Nasdaq Analyse

Die technische Struktur im Nasdaq hat sich kurzfristig und übergeordnet deutlich verbessert. Der Bruch über die SMA200 im 4h-Chart spricht klar für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Gleichzeitig zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass kurzfristige Rücksetzer weiterhin eingeplant werden sollten. Entscheidend bleibt die Zone um 25.000 Punkte als kurzfristige Richtungsmarke.

Die heutige Nasdaq Prognose bleibt damit konstruktiv bullisch, jedoch mit erhöhter Rückschlagsgefahr.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht negatives kurzfristiges Chancen-Risiko-Verhältnis mit 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario. Trotz bullischer Chartstruktur wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet.

Welche Marken sind heute im Nasdaq besonders wichtig?

Entscheidend ist die Zone um 25.047 Punkte. Darüber bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich, darunter könnten Rücksetzer in Richtung 24.700 Punkte folgen.

Ist der Nasdaq aktuell bullish oder bearish?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein bullisches Gesamtbild im kurzfristigen und übergeordneten Chart. Dennoch bestehen kurzfristige Abwärtsrisiken, weshalb beide Szenarien berücksichtigt werden müssen.

Welche Rolle spielen die gleitenden Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20, SMA50 und insbesondere die SMA200 sind zentrale Indikatoren. Der Ausbruch über die SMA200 im 4h-Chart spricht für Stärke und unterstützt die bullische Nasdaq Prognose.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq Analyse möglich?

Auf der Oberseite liegen mögliche Ziele bei 25.180 bis 25.450 Punkten. Auf der Unterseite sind Unterstützungen bis in den Bereich von 24.574 Punkten relevant.

Wie zuverlässig ist eine Nasdaq Prognose?

Eine Nasdaq Prognose basiert auf technischer Analyse und Wahrscheinlichkeiten. Sie bietet Orientierung, aber keine Garantie für tatsächliche Kursbewegungen.