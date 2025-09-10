KEY TAKEAWAYS Das Stundenchart kann damit bullisch interpretiert werden. Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziel auf der Oberseite könnte das Allzeithoch sein, dass erreichbar ist, solange sich der Index über dieser Durchschnittslinie halten kann. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 10.09.2025 Der Nasdaq eröffnete am Dienstagmorgen bei 23.834 Punkten und markierte direkt das Tageshoch. Dieses wurde jedoch schnell abverkauft, sodass der Index bis zum Nachmittag in einer engen Range seitwärts lief. Erst mit Beginn des offiziellen Handels setzte etwas Volatilität ein. Das Tagestief wurde rasch zurückgekauft, und es dauerte bis in den Abend, bis sich der Nasdaq wieder oberhalb der Marke von 23.800 Punkten etablieren konnte. Im Frühhandel zeigte sich anschließend eine weitere Erholung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rückblick 09.09. vs. 08.09. Tageshoch: 23.885 (zuvor 23.887)

Tagestief: 23.726 (zuvor 23.730)

Tagesschluss: 23.839 (zuvor 23.802)

Range: 159 Punkte (zuvor 157) (Farben in der Originaldarstellung: rot = Rückgang zum Vortag, grün = Anstieg) Nasdaq Analyse im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq startete über der SMA20 (23.867 Punkte), hielt diese zunächst, fiel dann jedoch zurück bis an die SMA50 (23.829 Punkte). Dort konnte er stabilisieren und am Abend erneut über die SMA20 klettern. Chartinterpretation: bullisch

Aufwärtsziele: Allzeithoch, darüber 24.245/60 und 24.380/95 Punkte

Supports: SMA20, darunter SMA50

Gefahr: Bruch von SMA50 → Korrektur bis SMA200 (23.604 Punkte) möglich Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Index hat die SMA200 (23.552 Punkte) sowie die SMA50 (23.607 Punkte) zurückerobert. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung setzte eine Konsolidierung ein, die exakt auf der SMA200 stoppte. Von dort konnte der Nasdaq wieder nach Norden drehen. Aktuell notiert er über der SMA20 (23.809 Punkte). Chartinterpretation: bullisch

Chance: Lauf zum Allzeithoch

Supports: SMA20, alternativ SMA50 und SMA200 Nasdaq Prognose für den 10.09.2025 Aktueller Kurs: 23.918 Punkte (+84 Punkte zum Vortag) Long-Szenario:

Solange sich der Nasdaq über 23.918 Punkten hält, sind folgende Kursziele möglich:

23.938/40, 23.956/58, 23.973/75, 23.994/96, 24.010/12, 24.023/25, 24.042/44, 24.061/63 sowie 24.085/87 Punkte.

Darüber sind Anstiege bis 24.105/07, 24.121/23, 24.139/41, 24.158/60 und 24.179/81 Punkte denkbar. Short-Szenario:

Kann der Index die 23.918 nicht halten, drohen Rücksetzer bis:

23.899/97, 23.880/78, 23.864/62, 23.845/43, 23.833/31, 23.819/17 sowie tiefer bis 23.463/61 Punkte. Wichtige Marken Widerstände: 23.962 / 24.067 / 24.255

Unterstützungen: 23.867/29/09 / 23.718 / 23.613/07/04 / 23.552 / 23.415 / 23.393 Fazit: Nasdaq Prognose 10.09.2025 Die Nasdaq Prognose für heute bleibt seitwärts bis leicht aufwärtsgerichtet. Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

