DAX Prognose 18.02.2026: DAX Aktuell über 25.000 Punkten – Nächstes Ziel 25.299?

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.726 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der Index direkt das Tagestief. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch aufwärts, wobei der Kaufdruck gegen Mittag wieder nachgelassen hat. Der DAX setzte zurück und lief am Nachmittag noch einmal in Richtung der 24.730 Punkte-Marke. Es gelang den Bullen den Index zu drehen und wieder dynamisch aufwärtszuschieben. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Das Tageshoch wurde über der 25.000 Punkte-Marke formatiert, der Xetra Schluss knapp unter dieser Marke. Nachbörslich konnte sich der Index übergeordnet im Bereich der 25.000 Punkte-Marke festsetzen und auch einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren. Der DAX ging bei 25.040 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX aktuell stabil über 25.000 Punkten

Der Index hat sich nachhaltig über der psychologisch wichtigen Marke etabliert und ein technisches Kaufsignal generiert. Der Schlusskurs über 25.000 Punkten stärkt das kurzfristig bullische Szenario.

Chartbild im 1h- und 4h-Chart bullisch

Der DAX notiert wieder über allen relevanten gleitenden Durchschnitten. Solange die Unterstützungszone um 24.880–24.920 Punkte verteidigt wird, bleibt die DAX Prognose konstruktiv mit Potenzial bis 25.299 Punkte.

Leichter Vorteil für das bullische Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handelstag erwartet. Ein Rückfall unter die SMA-Zone würde das Bild hingegen wieder eintrüben.

DAX aktuell: Starker Handelstag mit Schlusskurs über 25.000

Der DAX ist gestern bei 24.726 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tagestief bei 24.702 Punkten. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index im Tagesverlauf erstmals über die Marke von 25.000 Punkten führte.

Das Tageshoch wurde bei 25.058 Punkten erreicht, der Xetra-Schluss lag bei 24.998 Punkten. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter stabilisieren und beendete den Handel bei 25.040 Punkten. Damit etablierte sich der Index nachhaltig über der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 33 Titel im Plus, lediglich 7 Werte gaben nach. Zu den stärksten Aktien zählten:

Bayer +7,43 %

Vonovia +3,55 %

Infineon +3,24 %

Schwächer präsentierten sich unter anderem:

Daimler Truck Holding -2,11 %

Siemens Energy -1,65 %

Rheinmetall -1,03 %

Die Handelsspanne lag bei 356 Punkten und damit deutlich über dem Vortag.

DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich zunächst ein technisch angeschlagener Markt, da der DAX unter allen drei relevanten gleitenden Durchschnitten notierte. Im Verlauf des Vormittags gelang jedoch der Ausbruch über die SMA50 (aktuell 24.909 Punkte). Nach einem Rücksetzer am Nachmittag nahm der Index erneut Fahrt auf und überschritt alle drei Durchschnittslinien nachhaltig.

Bullisches Szenario:

Solange sich der DAX per Stundenschluss über der SMA50 halten kann, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv. Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

25.140/60 Punkte

25.299 Punkte (offenes Gap)

Unterstützungen:

SMA20 bei 24.988 Punkten

SMA50 bei 24.909 Punkten

SMA200 bei 24.877 Punkten

Die enge Bündelung der Durchschnittslinien verstärkt die Unterstützungszone im Bereich 24.880–24.910 Punkte.

Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): bullisch

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Der DAX konnte sich wieder über alle drei gleitenden Durchschnitte schieben und sich am Abend über der SMA200 (24.920 Punkte) etablieren.

Solange der Index oberhalb dieser Marke notiert, bleibt die mittelfristige DAX Prognose konstruktiv.

Wichtige Unterstützungen:

SMA200 bei 24.920 Punkten

SMA20 bei 24.907 Punkten

SMA50 bei 24.915 Punkten

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild erneut eintrüben und das Risiko einer Ausweitung der Schwäche in Richtung Wochen- oder Monatstief erhöhen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): bullisch

DAX aktuell vorbörslich – Ausgangslage für den 18.02.2026

Der DAX startete heute Morgen bei 25.076 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

350 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Vortags

36 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Die 25.076-Punkte-Marke wird damit zur ersten entscheidenden Intraday-Zone.

DAX Prognose für heute – Long- und Short-Szenario

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 25.076 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

25.081/83 – 25.101/03 – 25.118/20 – 25.137/39 – 25.160/62 – 25.184/86 – 25.210/12 – 25.237/39 – 25.259/61

Oberhalb von 25.259/61 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:

25.279/81 – 25.298/300 – 25.313/15 – 25.340/42 – 25.357/59 – 25.376/78 – 25.391/93 – 25.410/12 – 25.434/36 – 25.455/57 – 25.476/78

Short-Szenario

Scheitert der DAX an der 25.076-Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden:

25.055/53 – 25.038/36 – 25.017/15 – 24.999/97 – 24.981/79 – 24.955/53 – 24.931/29 – 24.911/09 – 24.890/88 – 24.869/67 – 24.846/44 – 24.823/21 – 24.797/95

Unterhalb von 24.797/95 Punkten wären weitere Ziele:

24.774/72 – 24.749/47 – 24.728/26 – 24.705/03 – 24.679/77 – 24.656/54 – 24.633/36 – 24.616/14 – 24.594/92 – 24.575/73 – 24.550/48

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick

DAX-Widerstände:

25.099/91

25.137/70

25.313

25.415/94

25.611

DAX-Unterstützungen:

25.066/47/23

24.988/20/15/07/09

24.888/77/29

24.791/18

24.657/17

24.581/21

24.469

24.306

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis der aktuellen Struktur wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handelstag erwartet.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Handelsspanne:

25.160 / 25.299 bis 24.979 / 24.844 Punkte

Bezugspunkt ist der Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 37 und befindet sich im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 50 (Neutral)

Vor einem Monat: 55 (Neutral)

Vor einem Jahr: 43 (Fear)

Werte unter 50 signalisieren eine eher defensive Marktstimmung. Extreme Werte unter 30 deuten auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hin.

Der Indikator setzt sich unter anderem aus folgenden Komponenten zusammen:

S&P 500 im Vergleich zum 125-Tage-Durchschnitt

Marktbreite und Handelsvolumen

Put/Call-Verhältnis

Junk-Bond-Nachfrage

Marktvolatilität

Renditedifferenzen zwischen Aktien und Staatsanleihen

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX aktuell behauptet sich stabil über der 25.000-Punkte-Marke. Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart zeigt sich eine klare technische Aufhellung. Solange die Unterstützungszone um 24.880–24.920 Punkte hält, bleibt die DAX Prognose kurzfristig konstruktiv mit Potenzial in Richtung 25.299 Punkte.

