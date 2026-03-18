Nasdaq Prognose heute (18.03.2026): Nasdaq Analyse mit Kurszielen & Trading-Szenarien

Der Nasdaq startete gestern bei 24.544 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine leichte Schwäche im Frühhandel. Im weiteren Verlauf setzte jedoch eine stabile Erholung ein, die sich über den gesamten Handelstag hinweg fortsetzte.

Zur Mittagszeit kam es zu einer kurzen Konsolidierung, bevor der Index mit Beginn des US-Handels deutlich zulegen konnte. Im Zuge des steigenden Kaufdrucks wurde sogar die Marke von 25.900 Punkten überschritten, konnte jedoch nicht nachhaltig gehalten werden. Am Abend stabilisierte sich der Nasdaq erneut und drehte wieder nach oben.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

⚡ Key Takeaways

Kurzfristig bullisch: Der Nasdaq zeigt Stärke über der SMA20 und hat Momentum aufgebaut – weitere Anstiege sind wahrscheinlich, solange diese Unterstützung hält.

Schlüsselzone SMA200: Im übergeordneten Chart entscheidet die SMA200 über den weiteren Verlauf – ein klarer Ausbruch darüber würde die Nasdaq Prognose deutlich verbessern.

Klare Handelsmarken: Oberhalb von 24.979 Punkten dominieren Long-Szenarien mit Zielen über 25.300 Punkten, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer Richtung 24.700 Punkte.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den gestrigen Handel

Wichtige Daten:

Tageshoch: 24.906 Punkte

Tagestief: 24.528 Punkte

Tagesschluss: 24.804 Punkte

Handelsspanne: 378 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Chartbild zeigt sich eine deutliche Verbesserung:

Der Nasdaq konnte sich von der SMA50 (24.707 Punkte) lösen

Anstieg über die SMA20 (24.848 Punkte)

Nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (24.739 Punkte)

Diese Entwicklung spricht für zunehmendes Momentum auf der Oberseite.

Bullisches Szenario:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele:

25.145 bis 25.160 Punkte

25.375 bis 25.390 Punkte

Unterstützungen:

SMA20 als erste Stabilisierung

SMA200 als zentrale Support-Zone

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt die Lage gemischt:

Die SMA200 (24.922 Punkte) fungierte mehrfach als Widerstand

Rücksetzer führten wiederholt unter SMA20 und SMA50

Aktuell konnte der Nasdaq diese gleitenden Durchschnitte zurückerobern

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre entscheidend für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Szenario:

Oberhalb der SMA200 → Fortsetzung der Erholung

Unterhalb → erneute Schwäche bis SMA50 möglich

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch

Nasdaq Prognose für heute (18.03.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.979 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.979 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Kursziele:

25.101 bis 25.103

25.148 bis 25.150

25.188 bis 25.190

25.228 bis 25.230

25.268 bis 25.270

25.285 bis 25.287

Erweiterte Ziele:

25.317 bis 25.319

25.367 bis 25.369

25.404 bis 25.406

25.444 bis 25.446

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.979 Punkten halten:

24.963 bis 24.961

24.944 bis 24.942

24.925 bis 24.923

24.888 bis 24.886

24.848 bis 24.846

Weitere Abgaben möglich bis:

24.750 bis 24.748

24.709 bis 24.707

24.687 bis 24.685

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.074

25.161

25.255

25.360

Unterstützungen:

24.922

24.848

24.748

24.654

24.555

24.413

Tagesprognose & Wahrscheinlichkeit

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Bild:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 25.148 bis 25.319 Punkte

Unterseite: 24.902 bis 24.778 Punkte

Fazit der Nasdaq Prognose

Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt positiv, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden. Entscheidend ist insbesondere die Entwicklung rund um die SMA200 im 4h-Chart. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Scheitern zu erneuten Rücksetzern führen kann.

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FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch. Solange sich der Index über der Marke von 24.979 Punkten halten kann, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 25.300 Punkte.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse heute besonders wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.074, 25.161 und 25.255 Punkten. Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 24.922, 24.848 und 24.748 Punkten.

Ist der Nasdaq aktuell im Aufwärtstrend?

Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse einen Aufwärtstrend, da der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA200) notiert. Im übergeordneten Bild ist die Lage jedoch noch neutral bis leicht bullisch.

Was passiert, wenn der Nasdaq unter wichtige Unterstützungen fällt?

Fällt der Nasdaq unter die Zone um 24.979 Punkte, könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 24.750 Punkten oder tiefer folgen. In diesem Fall würde sich die kurzfristige Nasdaq Prognose eintrüben.

Welche Rolle spielt die SMA200 in der Nasdaq Analyse?

Die SMA200 ist ein zentraler Indikator. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber stärkt die bullische Nasdaq Prognose deutlich. Ein Scheitern an dieser Linie kann hingegen zu erneuter Schwäche führen.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.778 und 25.319 Punkten.

Wie wahrscheinlich sind steigende Kurse laut aktueller Nasdaq Analyse?

Das bullische Szenario hat aktuell eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %, während das bärische Szenario bei rund 40 % liegt.