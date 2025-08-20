KEY TAKEAWAYS
Sollten die Bullen es schaffen, die Laufrichtung zu ändern, so könnten Erholungen wieder bis an die SMA50 bzw. die SMA20 gehen. Werden diese beiden Linien heute im Handel angelaufen, so sollten die Kursmuster im Bereich dieser Linien engmaschig beobachtet werden.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Überblick zum gestrigen Handel
Der Nasdaq startete am Dienstag bei 23.736 Punkten. Am Vormittag kam es zunächst zu leichten Abgaben, bevor eine kurze Erholung einsetzte. Im weiteren Handelsverlauf setzte sich die Schwäche jedoch fort. Mit Eröffnung des offiziellen Handels beschleunigten die Verluste deutlich. Erst am Abend gelang den Bullen eine Stabilisierung – von einer nachhaltigen Erholung konnte jedoch keine Rede sein. Auch der Frühhandel setzte die Abwärtsbewegung fort.
Kernmarken 19.08.2025:
Tageshoch: 23.804 Punkte
Tagestief: 23.426 Punkte
Tagesschluss: 23.470 Punkte
Range: 378 Punkte
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen unterhalb der SMA20 (23.497 Punkte). Zwar kam es kurzfristig zu einer Erholung über diese Linie, jedoch fehlte die Kraft, sich dort zu etablieren. Die SMA200 (23.757 Punkte) konnte keinen relevanten Support bieten.
Das Stundenchart hat sich damit eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben hoch. Mögliche Anlaufziele:
23.330 / 23.315 Punkte
23.110 / 23.090 Punkte
Kurzfristige Erholungen könnten den Index zurück an die SMA20 führen. Erst oberhalb der SMA50 (23.668 Punkte) und insbesondere der SMA200 würde sich das Bild wieder aufhellen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq mehrfach Unterstützung an der SMA20 (23.705 Punkte) fand. Zuletzt wurde diese jedoch unterschritten, ebenso wie die SMA50 (23.763 Punkte).
Damit trübt sich das mittelfristige Bild weiter ein. Solange der Index unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Ein wichtiges Kursziel auf der Unterseite ist die SMA200 bei 23.353 Punkten. Ein Bruch dieser Marke könnte einen Test tieferer Retracements einleiten.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral bis bärisch
Nasdaq Prognose für den 20.08.2025
Aktueller Stand
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.365 Punkten – rund 371 Punkte unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Stabilisiert sich der Index über 23.365 Punkten, wären erste Erholungsziele:
23.384 / 23.404 / 23.421 / 23.437 / 23.455 Punkte – mit weiteren Potenzialen bis 23.728 Punkte.
Short-Szenario
Kann sich der Index nicht oberhalb von 23.365 Punkten halten, drohen weitere Abgaben bis:
23.357 / 23.339 / 23.322 / 23.303 / 23.266 Punkte – bei weiterem Druck bis 22.996 Punkte.
Wichtige Marken
Widerstände:
23.378 – 23.497 – 23.668 – 23.705 – 23.836 – 24.016 – 24.249
Unterstützungen:
23.353 – 23.276 – 23.165 – 23.045 – 22.947
Fazit: Nasdaq Prognose und Handelseinschätzung
Unsere Nasdaq Prognose für den 20.08.2025 bleibt kurzfristig bärisch. Im übergeordneten Bild zeigt sich eine neutrale bis bärische Tendenz. Entscheidend für eine mögliche Trendwende sind Rückeroberungen der SMA50 und SMA200.
Wir erwarten heute eine Tagesrange zwischen 23.457 / 23.602 Punkten auf der Oberseite und 23.264 / 23.111 Punkten auf der Unterseite.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Zusammenfassung: Die Nasdaq Analyse zeigt aktuell Schwäche, mit möglichen Erholungen im Intraday-Bereich. Trader sollten die relevanten Chartmarken engmaschig beobachten.
