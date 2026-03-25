Nasdaq Prognose heute (25.03.2026) - Nasdaq Analyse mit wichtigen Marken

Der Nasdaq notierte am gestrigen Morgen bei 24.192 Punkten und zeigte im Tagesverlauf zunächst Schwäche. Bis in den Nachmittag hinein dominierte Verkaufsdruck, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Erst nachbörslich konnte der Index dynamisch über die Marke von 24.300 Punkten ansteigen. Im Frühhandel stabilisierte sich der Nasdaq im Bereich von 24.200 Punkten.

Die Handelsspanne lag bei 370 Punkten und damit deutlich unter dem Niveau des Vortages.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

⚡ Key Takeaways

Entscheidende Zone: Der Nasdaq muss sich über der SMA20 (~24.158 Punkte) halten, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.400–24.500 Punkte zu entfalten.

Der Nasdaq muss sich über der SMA20 (~24.158 Punkte) halten, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.400–24.500 Punkte zu entfalten. Deckel nach oben: Erst ein nachhaltiger Anstieg über 24.500 Punkte würde das Chartbild klar bullisch drehen und Raum bis knapp 24.900 Punkte eröffnen.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über 24.500 Punkte würde das Chartbild klar bullisch drehen und Raum bis knapp 24.900 Punkte eröffnen. Risiko nach unten: Unter der SMA50 (~24.126 Punkte) droht eine Ausweitung der Korrektur mit Zielen im Bereich 23.960 bis 23.640 Punkte.

Nasdaq Analyse im 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt die Nasdaq Analyse ein weiterhin fragiles Bild:

Der Nasdaq scheiterte zunächst an der SMA20 (aktuell 24.158 Punkte)

Rücksetzer wurden an der SMA50 (24.126 Punkte) aufgefangen

Im Nachthandel gelang der erneute Anstieg über die SMA20

Bullisches Szenario (Nasdaq Prognose kurzfristig):

Stabilisierung über der SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen

Nächstes Ziel: SMA200 bei 24.412 Punkten

Oberhalb von 24.500 Punkten würde sich das Chartbild deutlich aufhellen

Weitere Ziele: 24.710 bis 24.915 Punkte

Bärisches Szenario:

Bruch der SMA50 würde Schwäche signalisieren

Mögliche Ziele: 23.960 bis 23.639 Punkte

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

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Nasdaq Analyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die übergeordnete Nasdaq Analyse zeigt weiterhin Widerstände auf der Oberseite:

Mehrfaches Scheitern an der SMA200 (24.763 Punkte)

Rückfall unter SMA50 (24.378 Punkte)

Aktuell Stabilisierung über SMA20 (24.086 Punkte)

Bullisches Szenario:

Halten über SMA20 → Potenzial bis SMA50

Über SMA50 → Übergang in neutrales Chartbild

Maximales Ziel: erneuter Test der SMA200

Bärisches Szenario:

Aufgabe der SMA20 verstärkt Abwärtsrisiken

Unterseite orientiert sich an den Marken aus dem Stundenchart

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch bis neutral

Nasdaq Prognose für heute (25.03.2026)

Der Nasdaq startet bei 24.194 Punkten und damit nahezu unverändert zum Vortag.

Long-Szenario

Oberhalb von 24.194 Punkten bestehen Aufwärtschancen zu folgenden Zielen:

24.211 → 24.313 → 24.378

24.394 → 24.490 → 24.595

Short-Szenario

Unterhalb von 24.194 Punkten ergeben sich Abwärtsziele bei:

24.175 → 24.110 → 24.030

23.989 → 23.918 → 23.897

Darunter:

23.880 → 23.786 → 23.690 → 23.611

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

24.220–24.244

24.378

24.412

24.534

24.762

24.927

Unterstützungen:

24.158–24.126

24.086

23.778

23.689

Fazit der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht positives, aber insgesamt noch unsicheres Bild. Kurzfristig überwiegt ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario, solange der Index über der SMA20 bleibt.

Bullisches Szenario: 60 %

60 % Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

24.378 / 24.513 bis 24.028 / 23.878 Punkte

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FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht positiv. Solange der Index über der Zone um 24.150 Punkte bleibt, bestehen Chancen auf eine Bewegung in Richtung 24.400 bis 24.500 Punkte.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse heute entscheidend?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.378, 24.412 und 24.500 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 24.158, 24.086 sowie darunter bei 23.778 Punkten.

Wann wird die Nasdaq Prognose bullisch?

Ein klar bullisches Signal entsteht erst, wenn sich der Nasdaq nachhaltig über 24.500 Punkte festsetzt. In diesem Fall könnten Anschlusskäufe bis in den Bereich um 24.900 Punkte folgen.

Wann wird die Nasdaq Analyse bärisch?

Das Chartbild kippt auf die bärische Seite, wenn der Nasdaq unter die SMA50 (~24.126 Punkte) fällt und sich darunter etabliert. Dann rücken Ziele um 23.960 bis 23.640 Punkte in den Fokus.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20 dient als kurzfristiger Trendindikator, während die SMA50 wichtige Unterstützungen liefert. Die SMA200 fungiert als zentraler Widerstand und entscheidet über den mittelfristigen Trend.

Welche Tagesrange wird in der Nasdaq Prognose erwartet?

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 24.378 / 24.513 Punkten auf der Oberseite und 24.028 / 23.878 Punkten auf der Unterseite.

Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten laut Nasdaq Analyse?

Das bullische Szenario hat aktuell eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %, während das bärische Szenario bei rund 40 % liegt.