Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 29.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt trotz kurzfristiger Konsolidierung bullish. Der Index konnte sich oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten stabilisieren. Die Börse aktuell blickt auf eine Woche mit hoher Volatilität, in der sich der Tech-Index robust zeigt. Anleger konzentrieren sich auf die Quartalsberichte der US-Tech-Giganten und die anhaltende Diskussion über die Geldpolitik der US-Notenbank. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technisches Bild bleibt klar bullish

Der Nasdaq 100 notiert aktuell über der SMA20 bei 26.162 Punkten, was die positive Grundtendenz bestätigt. Solange sich der Index per Stundenschluss darüber halten kann, sind weitere Hochs bis 26.390 / 26.515 Punkte möglich. Rücksetzer an die SMA20 gelten als technisch unkritisch, solange die Unterstützung hält. 🔎 Stabilität auch im 4-Stunden-Chart

Im 4h-Chart bleibt der Nasdaq 100 ebenfalls im Aufwärtstrend. Nach dem erfolgreichen Rebound über die SMA20 (25.896 Punkte) und SMA50 (25.453 Punkte) konnte sich der Index sogar auf ein neues Allzeithoch schieben. Solange der Index über der SMA20 bleibt, ist das übergeordnete Chartbild weiter bullish. 📊 Tagesausblick: Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

Aktuell notiert der Nasdaq 100 bei 26.281 Punkten, also 324 Punkte über dem Vortag. Das Tages-Setup spricht für eine seitwärts/aufwärts gerichtete Bewegung mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 %. Der Bereich zwischen 26.217 und 26.495 Punkten wird heute als realistische Handelsrange erwartet. 📊Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse (1h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Trend bleibt intakt Die Nasdaq 100 Prognose zeigt weiterhin ein bullishes Gesamtbild. Der Index profitiert von robusten Unternehmenszahlen und der Aussicht auf stabile US-Zinsen. Solange sich der Nasdaq 100 aktuell oberhalb der SMA20 bei 26.162 Punkten behauptet, sind neue Hochs wahrscheinlich. Erst unterhalb der 26.000 Punkte droht eine Konsolidierung Richtung 25.750 Punkte. Anleger sollten Rücksetzer als Einstiegschancen betrachten. Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse 📌 Frage 1: Wie steht der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 notiert aktuell über der Marke von 26.000 Punkten und zeigt sich weiter robust im Aufwärtstrend. Besonders Technologiewerte sorgen für Stabilität. Rücksetzer bleiben bisher begrenzt, was auf eine anhaltende Stärke im Markt hindeutet. 📈 Frage 2: Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bullish. Solange der Index über der SMA20 bei 26.162 Punkten bleibt, sind Kursanstiege bis 26.400 Punkte möglich. Erst ein Rückfall unter 26.000 Punkte würde das Chartbild eintrüben. 💡 Frage 3: Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq 100 aktuell?

Die wichtigsten Einflussfaktoren sind derzeit die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed), die Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen sowie die allgemeine Stimmung an den US-Aktienmärkten. Zudem spielt die Nachfrage nach KI-Aktien eine zentrale Rolle für den Nasdaq. 💰 Frage 4: Sollte man jetzt in den Nasdaq 100 investieren?

Für langfristige Anleger kann ein Einstieg weiterhin interessant sein. Die Technologiebranche zeigt starkes strukturelles Wachstum. Wer jedoch kurzfristig agiert, sollte mögliche Konsolidierungen abwarten und Rücksetzer gezielt zum Nachkauf nutzen. 🔮 Frage 5: Was ist das Kursziel laut aktueller Nasdaq 100 Prognose?

Analysten sehen kurzfristige Kursziele im Bereich von 26.400 bis 26.600 Punkten. Mittel- bis langfristig bleibt der Trend aufwärtsgerichtet, solange die fundamentalen Treiber – KI, Cloud und Software – intakt bleiben.

