KEY TAKEAWAYS Das Stundenchart ist wieder deutlich eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Dem 4-Stundenchart ergeht es nicht besser. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Rückblick Nasdaq – Freitag, 29.08.2025 Der Nasdaq eröffnete den Freitagmorgen bei 23.724 Punkten. Zunächst fiel der Index zurück und stabilisierte sich im Bereich von 23.600 Punkten. Nach einer längeren Konsolidierung kam es am Nachmittag erneut zu Abgaben. Zwar konnte sich der Nasdaq am Abend fangen, für eine nachhaltige Erholung reichte es jedoch nicht. Tageshoch: 23.736 Punkte

Tagestief: 23.402 Punkte

Tagesschluss: 23.473 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 334 Punkte Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Am Freitag notierte der Nasdaq zu Handelsbeginn knapp über der SMA20 (23.506 Punkte), gab diese jedoch sofort preis. Anschließend fiel der Index bis an die SMA50 (23.608 Punkte), die kurzfristig als Support diente, aber am Nachmittag unterschritten wurde. Zum Abend hin ging es sogar unter die SMA200 (23.481 Punkte), wo sich der Nasdaq bis Handelsschluss stabilisieren konnte. Interpretation: Solange der Index im Stundenchart unter der SMA200 notiert, bleibt das kurzfristige Bild bärisch.

Unterstützungen: 23.185/70 und 23.070/50 Punkte.

Erholungsszenarien: Möglich bis zur SMA200 oder SMA20. Ein nachhaltiger Bruch über die SMA50 würde das Erholungspotenzial erweitern. 👉 Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch Chartcheck – Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart setzte der Nasdaq mehrfach auf der SMA200 (23.474 Punkte) auf, fiel darunter und konnte sich anschließend über die SMA20 (23.581 Punkte) sowie die SMA200 zurückschieben. Ein Ausbruch über die SMA50 (23.474 Punkte) gelang jedoch nur kurzzeitig, bevor die Kurse wieder nachgaben. Interpretation: Solange die Zone um SMA200 / SMA50 nicht nachhaltig verteidigt wird, drohen weitere Abgaben.

Erst ein stabiler Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen. 👉 Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bärisch Nasdaq Ausblick für den 01.09.2025 Der Nasdaq startet am Montagmorgen bei 23.429 Punkten – rund 295 Punkte unter dem Niveau vom Freitag. Long-Szenario Hält der Index die 23.429 Punkte-Marke, sind Erholungen möglich bis:

23.432/34 – 23.449/51 – 23.473/75 – 23.494/96 – 23.511/13 – 23.619/21 Punkte.

Ein Ausbruch über 23.619 Punkte eröffnet weiteres Potenzial bis 23.750 und 23.871 Punkte. Short-Szenario Fällt der Nasdaq unter 23.429 Punkte, drohen Rücksetzer auf:

23.407/05 – 23.387/85 – 23.350/48 – 23.310/08 – 23.220/18 Punkte.

Darunter liegen die nächsten Ziele bei 23.184/82 und 23.037/35 Punkten. Wichtige Marken – Nasdaq Prognose Widerstände: 23.474/81 | 23.506/81 | 23.608 | 23.836 | 23.962 | 24.067 | 24.255

Unterstützungen: 23.373/49 | 23.272 | 23.172/06 | 23.077/35 | 22.948 Wahrscheinlichkeitsszenarien Bull-Szenario: 40 %

👉 Erwartete Tagesrange: 23.496 / 23.604 bis 23.227 / 23.113 Punkte Fazit: Die heutige Nasdaq Prognose zeigt ein überwiegend bärisches Bild. Die Charttechnik signalisiert kurzfristige Schwäche, wobei die 23.429 Punkte-Marke richtungsweisend ist. Trader sollten insbesondere die Zone um SMA200 / SMA50 im Blick behalten, da sie über die kurzfristige Richtung entscheidet.

