Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse heute – Ausblick für den 05.01.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.097 Punkten. Der Index gab bis zum frühen Nachmittag zunächst nach. Das Tagestief wurde am Nachmittag formatiert. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Der Nasdaq lief über die 25.300 Punkte-Marke und konnte sich am frühen Abend dort festsetzen und ging über dieser Marke auch aus dem Wochenhandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Kurzfristiges Chartbild bleibt angeschlagen

Im Stundenchart notiert der Nasdaq unter der SMA20. Solange diese Marke nicht zurückerobert wird, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben. Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt damit bärisch.

SMA200 als zentrale Entscheidungszone

Im übergeordneten 4h-Chart ist die SMA200 der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Hält sich der Index darüber, sind Erholungen in Richtung SMA20 und 23,6 %-Retracement möglich. Ein klar bullisches Signal entsteht jedoch erst oberhalb der SMA50.

Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis für den Tag

Trotz der Schwäche überwiegt im Tagesverlauf ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario. Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario bei 60 %, bei einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.106 und 25.567 Punkten.

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 25.469 Punkten in den Handel. Bereits im frühen Verlauf konnte sich der Index stabilisieren und über die Marke von 25.500 Punkten ansteigen. Dieses Niveau wurde bis in den Nachmittag hinein verteidigt. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, in deren Verlauf das Tageshoch erreicht wurde.

Im Anschluss folgte jedoch ein direkter Abverkauf. Der Nasdaq geriet in eine impulsive Abwärtsbewegung und fiel bis in den Bereich 25.150/25.100 Punkte, wo zunächst eine Stabilisierung gelang. Die zwischenzeitliche Erholung im späten Handel konnte nicht gehalten werden und wurde bis zum Handelsschluss erneut verkauft.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf die Kursdaten vom 02.01.2026

Tagesdaten Nasdaq (08:00–22:00 Uhr)

Tageshoch: 25.546 Punkte

Tagestief: 25.098 Punkte

Tagesschluss: 25.218 Punkte

Tagesrange: 244 Punkte

Charttechnische Nasdaq Analyse (1-Stunden-Chart)

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen im Bereich der SMA200 (25.508 Punkte). Von dort aus konnte sich der Index zunächst nach oben abstoßen und über die SMA50 (25.394 Punkte) ansteigen.

Am Nachmittag kehrte jedoch deutliche Schwäche zurück. Der Index fiel unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte zurück. Der Tages- und Wochenschluss erfolgte unter der SMA20 (25.337 Punkte).

Bewertung:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, ist mit einer Fortsetzung der Schwäche zu rechnen. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite sind zunächst das Freitagstief sowie übergeordnet das 38,2-%-Retracement.

Auf der Oberseite wären erste Erholungssignale erst über der SMA20, nachhaltige Perspektiven jedoch erst bei einer Etablierung über der SMA50 zu erwarten. Ein klar bullisches Bild würde sich erst oberhalb der SMA200 bzw. des 23,6-%-Retracements ergeben.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h-Chart): bärisch

Übergeordnete Nasdaq Analyse (4-Stunden-Chart)

Im 4h-Chart fiel der Nasdaq zuletzt unter die SMA20 (25.429 Punkte) und konnte sich kurzfristig am 23,6-%-Retracement stabilisieren. Die Schwäche setzte sich jedoch fort, sodass der Index erneut in den Bereich der SMA200 (25.269 Punkte) zurückfiel.

Zwar gelang zwischenzeitlich ein Rebound über die SMA200, doch zum Wochenschluss konnte sich der Nasdaq nicht nachhaltig über der SMA50 (25.524 Punkte) etablieren. Der Wochenschluss erfolgte erneut unterhalb der SMA200.

Bewertung:

Kann sich der Nasdaq nun stabil über der SMA200 halten, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung SMA20 und 23,6-%-Retracement. Ein klar bullisches Szenario entsteht jedoch erst bei einer Rückkehr über die SMA50.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h-Chart): neutral

Nasdaq Prognose für heute: Handelsausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.348 Punkten und damit rund 121 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 25.348 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten technischen Kursziele bei:

25.362/64 · 25.379/81 · 25.398/400 · 25.416/18 · 25.435/37 · 25.452/54 · 25.470/72 · 25.489/91 · 25.510/12 · 25.531/33 Punkte.

Oberhalb von 25.531/33 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich 25.807/09 Punkte.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 25.348-Punkte-Marke, könnten Rücksetzer in Richtung

25.329/27 · 25.312/10 · 25.292/90 · 25.276/74 · 25.260/58 · 25.244/42 · 25.222/20 · 25.206/04 · 25.188/86 Punkte folgen.

Unterhalb davon rücken Ziele bis 24.988/86 Punkte in den Fokus.

Wichtige Nasdaq Widerstände

25.376/94

25.429/31

25.507/24

25.841

26.025/49

Wichtige Nasdaq Unterstützungen

25.337

25.269

25.150/30

24.971

24.682

Zusammenfassung Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen

25.416 / 25.567 Punkten auf der Oberseite und

25.242 / 25.106 Punkten auf der Unterseite.

Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag.

