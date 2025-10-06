Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 06.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Schwäche zum Wochenschluss – Rücksetzer unter wichtige Marken

4-Stunden-Chart bleibt übergeordnet bullisch

Entscheidende Marken für Bullen und Bären

Einleitung Der Nasdaq 100 zeigte sich zuletzt volatil und schloss die Woche mit leichten Verlusten. Nach einem zunächst stabilen Wochenstart kam es am Freitag zu einem spürbaren Abwärtsdruck, der den Index unter wichtige Durchschnittslinien drückte. Anleger fragen sich nun: Setzt sich die Konsolidierung fort oder gelingt bald die Trendwende? In dieser Nasdaq 100 Prognose werfen wir einen Blick auf die technische Ausgangslage und mögliche Szenarien. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📉 Schwäche zum Wochenschluss – Rücksetzer unter wichtige Marken Der Nasdaq 100 rutschte am Freitagabend dynamisch ab und fiel unter die SMA50 (25.104 Punkte).

Erst im Bereich um 24.923 Punkte gelang eine technische Gegenbewegung.

Kurzfristig gilt es nun, den Index wieder über die SMA20 und SMA50 zu heben, um eine Stabilisierung einzuleiten. 📈 4-Stunden-Chart bleibt übergeordnet bullisch Trotz kurzfristiger Schwäche konnte sich der Nasdaq im übergeordneten Chart über der SMA20 (24.030 Punkte) behaupten.

Der Bereich zwischen 24.863 und 24.900 Punkten fungiert als solide Unterstützungszone.

Bleibt der Index oberhalb dieser Marken, ist ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch bei 25.385 Punkten möglich. ⚖️ Entscheidende Marken für Bullen und Bären Aufwärtspotenzial besteht bei einem Ausbruch über 25.255 und 25.351 Punkte – Zielzonen liegen dann bei 25.550/565 Punkten .

Auf der Unterseite bilden 24.875 und 24.735 Punkte die wichtigsten Unterstützungen.

Das kurzfristige Sentiment bleibt neutral bis leicht positiv – 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario. Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Aufwärtspotenzial bei Stabilisierung Die Nasdaq 100 Analyse zeigt ein gemischtes Bild: Kurzfristig überwiegt noch die Unsicherheit, langfristig bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Solange die Unterstützungszonen halten und der Index wieder über die SMA20/50 steigt, ist ein neuer Anlauf auf die 25.400-Punkte-Marke wahrscheinlich. Trader sollten die Bereiche um 25.000 Punkte genau beobachten – dort entscheidet sich, ob der Nasdaq neue Stärke entwickelt oder weiter konsolidiert. Nasdaq 100 Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ Snippets zur Nasdaq 100 Prognose (06.10.2025) 🟢 1. Wird der Nasdaq 100 in den kommenden Tagen steigen?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose zeigt ein gemischtes Bild: Solange der Index oberhalb von 24.900 Punkten bleibt, besteht die Chance auf eine Erholung Richtung 25.400 Punkte. Ein Unterschreiten dieser Zone könnte jedoch neue Abwärtsdynamik auslösen. 🟡 2. Welche Marken sind laut der Nasdaq 100 Analyse aktuell entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.875 und 24.735 Punkten. Auf der Oberseite sind die Marken 25.255 und 25.351 Punkte zentrale Widerstände. Erst ein Ausbruch darüber würde neue Allzeithochs über 25.400 Punkte ermöglichen. 🔵 3. Was beeinflusst den Nasdaq 100 derzeit am stärksten?

Haupttreiber sind weiterhin die Zinserwartungen der US-Notenbank (FED), die Entwicklung der Technologieaktien sowie die Quartalsberichte großer US-Konzerne. Auch geopolitische Faktoren und Konjunkturdaten wirken sich kurzfristig stark auf die Marktstimmung aus. 🟣 4. Wie lautet die mittel- bis langfristige DAX Prognose für den Nasdaq 100?

Langfristig bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Index über 24.000 Punkten notiert. Experten sehen bei anhaltendem KI-Wachstum und stabiler US-Konjunktur Potenzial bis 27.000 Punkte im Laufe des nächsten Jahres. ⚪ 5. Lohnt sich derzeit ein Einstieg in den Nasdaq 100?

Kurzfristige Trader sollten auf Stabilisierung über 25.000 Punkte achten. Für langfristige Anleger bleibt der Nasdaq 100 dank starker Fundamentaldaten der US-Tech-Unternehmen interessant – Rücksetzer können als Einstiegschance dienen.

