Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: Tageseinschätzung für Montag, 09.02.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.467 Punkten. Der Index formatierte am Morgen bereits das Tagestief. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Der Nasdaq schwenkte dann in eine Seitwärtsbox, die er mit Aufnahme des offiziellen Handels nach Norden aufgelöst hat. Es ging dynamisch aufwärts. Der Kaufdruck hat auch im späten Handel angehalten. Der Index schaffte es im Zuge des sich wieder über die 25.000 Punkte-Marke zu schieben und einen Wochenschluss über dieser Marke zu formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technische Lage bleibt neutral mit Stabilisierungstendenz

Der Nasdaq konnte sich per Wochenschluss wieder über die Marke von 25.000 Punkten schieben. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hat sich das Chartbild aufgehellt, bleibt jedoch insgesamt neutral, solange kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 erfolgt.

Entscheidungszone rund um die SMA200

Die SMA200 stellt in beiden Zeitebenen eine zentrale technische Hürde dar. Ein stabiler Ausbruch darüber wäre ein klares bullisches Signal, während ein Scheitern an dieser Zone das Risiko erneuter Rücksetzer erhöht.

Leichter Vorteil für das bullische Szenario

Auf Basis des aktuellen Setups überwiegt das Aufwärtsszenario leicht. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt bei 55 %, während das bearishe Szenario mit 45 % bewertet wird. Erwartet wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tagesbewegung innerhalb der definierten Range.

Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Montag, den 09.02.2026

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 24.467 Punkten in den Handel und markierte bereits früh das Tagestief. Anschließend konnte sich der Index moderat erholen und bewegte sich zunächst in einer Seitwärtsphase. Mit dem Start des offiziellen Handels wurde diese Range dynamisch nach oben aufgelöst. Der Kaufdruck blieb bis in den späten Handel hinein bestehen.

Im weiteren Verlauf gelang es dem Nasdaq, sich wieder über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zu schieben. Besonders positiv zu werten ist der Wochenschluss oberhalb dieser Schwelle, was das kurzfristige Sentiment stabilisiert.

Rückblick: Kursdaten Nasdaq (06.02.2026)

Tageshoch: 25.140 Punkte

Tagestief: 24.411 Punkte

Tagesschluss: 25.064 Punkte

Tagesrange: 729 Punkte

(Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr)

Chartcheck: Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Am Freitag notierte der Nasdaq am Morgen zunächst unter der SMA20 (aktuell 24.986 Punkte). Im Vormittagshandel gelang jedoch ein Anstieg über diese Durchschnittslinie, anschließend konnte sich der Index darüber stabilisieren. Die SMA50 (aktuell 24.785 Punkte) stellte zunächst einen Widerstand dar, der erst am Nachmittag überwunden wurde.

Nach dem Ausbruch konnte sich der Nasdaq zügig lösen und bis an das 38,2 %-Retracement laufen, über dem auch der Wochenschluss ausgebildet wurde. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt.

In der heutigen Sitzung könnte sich die Erholung fortsetzen und in Richtung der SMA200 (aktuell 24.465 Punkte) sowie des 23,6 %-Retracements laufen. Sollte diese Zone erreicht werden, ist eine engmaschige Beobachtung notwendig, da die SMA200 im Stundenchart eine hohe technische Relevanz besitzt. Erst wenn es dem Nasdaq gelingt, sich nicht nur über diese Linie zu schieben, sondern sich auch klar nach oben abzusetzen, würde sich das Stundenchart bullisch aufhellen.

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 stabilisiert werden. Sollte diese Unterstützung nicht halten, könnte die SMA50 darunter erneut stützend wirken. Ein Rückfall per Stundenschluss unter die SMA50 wäre ein Warnsignal und könnte darauf hindeuten, dass der Anstieg vom Freitag als Fehlausbruch zu interpretieren ist.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild war der Nasdaq zuletzt deutlich unter Druck geraten und fiel zeitweise unter alle drei relevanten Durchschnittslinien. Der Index konnte sich im Verlauf der vergangenen Handelswoche unter der SMA20 (aktuell 24.899 Punkte) etablieren. Erst zum Wochenschluss wurde eine spürbare Entlastungsbewegung sichtbar, die den Nasdaq wieder über diese Linie führte.

Entscheidend ist nun, ob es den Bullen gelingt, den Index nachhaltig über der SMA20 sowie über dem 38,2 %-Retracement zu stabilisieren. Sollte dies gelingen, könnten weitere Kursanstiege in Richtung der SMA50 (aktuell 25.410 Punkte) und anschließend der SMA200 (aktuell 25.511 Punkte) folgen.

Beide gleitenden Durchschnitte besitzen jedoch das Potenzial, die Bewegung zu begrenzen. Zusätzlich könnte das 23,6 %-Retracement als Widerstand wirken. Erst wenn der Nasdaq einen stabilen Ausbruch über die SMA200 schafft, würde sich das 4h-Chartbild klar bullisch aufhellen.

Sollte der Nasdaq hingegen wieder unter die SMA20 zurückfallen, müsste der Fokus erneut auf die Unterseite gelegt werden.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): neutral

Nasdaq Prognose für heute: Ausblick auf Montag, 09.02.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.092 Punkten und damit rund 625 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario (Bull Setup)

Kann sich der Nasdaq über 25.092 Punkten halten, könnte der Index weitere Anlaufziele aktivieren. Nächste Widerstände liegen bei:

25.118/20 – 25.134/36 – 25.155/57 – 25.174/76 – 25.196/98 – 25.220/22 – 25.241/43 – 25.264/66 – 25.285/87 – 25.305/07 – 25.322/24 – 25.345/47 – 25.366/68 – 25.381/83 Punkten.

Oberhalb von 25.381/83 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bei:

25.404/06 – 25.425/27 – 25.446/48 – 25.465/67 – 25.488/90 – 25.510/12 – 25.531/33 – 25.555/57 – 25.574/76 – 25.593/95 – 25.614/16 – 25.633/35 – 25.659/61 – 25.678/80 – 25.701/03 – 25.716/18 Punkten.

Short-Szenario (Bear Setup)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.092 Punkten etablieren, könnte eine Korrektur einsetzen. Nächste Unterstützungen liegen bei:

25.080/78 – 25.057/55 – 25.038/36 – 25.021/19 – 24.998/96 – 24.977/75 – 24.960/58 – 24.941/39 – 24.924/22 – 24.903/01 – 24.885/83 – 24.867/65 Punkten.

Unterhalb der Zone 24.867/65 Punkte wären weitere Abwärtsziele möglich bei:

24.848/46 – 24.839/37 – 24.820/18 – 24.799/97 – 24.780/78 – 24.763/61 – 24.744/42 – 24.728/26 – 24.708/06 – 24.690/88 – 24.666/64 – 24.648/46 – 24.630/28 – 24.615/13 – 24.595/93 – 24.574/72 Punkten.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Nasdaq Analyse)

Nasdaq Widerstände

25.118

25.272/99

25.425

25.525

25.911

Nasdaq Unterstützungen

24.986

24.899

24.784

24.511

24.786/10

(Marken in fett stehen für Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.)

Tagesprognose: Wahrscheinlichkeitsszenarien

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Diese Nasdaq Prognose bezieht sich auf die Vorbörse und den erwarteten Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Nasdaq Tagesrange (09.02.2026)

Die erwartete Handelsspanne liegt bei:

25.287 / 25.448 Punkten bis 24.939 / 24.797 Punkten

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist neutral mit einer leichten Tendenz aufwärts. Auf Basis des Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 %, für ein bearishes Szenario bei 45 %.

Wie ist die technische Nasdaq Analyse einzuschätzen?

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich eine Stabilisierung. Das Chartbild bleibt neutral, solange der Nasdaq keinen nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 schafft.

Welche Marken sind heute für den Nasdaq besonders wichtig?

Auf der Oberseite sind insbesondere die Widerstände bei 25.118, 25.272/99 und 25.425 Punkten relevant. Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.986, 24.899 und 24.784 Punkten.

Wann wird das Chartbild bullisch?

Ein bullisches Signal entsteht erst, wenn sich der Nasdaq verbindlich über der SMA200 etablieren und nach Norden absetzen kann.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.939 / 24.797 Punkten auf der Unterseite und 25.287 / 25.448 Punkten auf der Oberseite.

Ist eher mit steigenden oder fallenden Kursen zu rechnen?

Aktuell wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet, bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.