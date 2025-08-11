KEY TAKEAWAYS Der Nasdaq notierte Freitagmorgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 23.683 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index sich bis zum Nachmittag im Bereich dieser Durchschnittslinie bewegt hat und sich erst am Nachmittag nach Norden lösen konnte. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Rückblick & Marktverlauf Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 23.509 Punkten und bewegte sich zunächst seitwärts in einer engen Handelsspanne. Mit Beginn des offiziellen US-Handels fiel der Index leicht zurück, bevor er dynamisch in den Aufwärtstrend überging. Bis zum Abend setzte sich der Anstieg fort, ehe die Bewegung im späten Handel auslief. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktdaten vom 08.08.2025: Tageshoch: 23.721 Punkte

Tagestief: 23.508 Punkte

Schlusskurs: 23.713 Punkte

Tagesrange: 213 Punkte (08:00–22:00 Uhr) Nasdaq Analyse im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq eröffnete am Freitag nahe der SMA20 (23.683 Punkte) und verharrte bis zum Nachmittag in deren Umfeld. Erst später setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die den Abstand zur SMA20 deutlich vergrößerte. Bullisches Szenario: Solange der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, ist ein Anstieg in Richtung Allzeithoch möglich. Potenzielle Ziele liegen bei 24.055/70 und 24.195/220 Punkten .

Bärisches Risiko: Ein Rückfall unter die SMA20 könnte zu einem Test der SMA50 (23.590 Punkte) führen, die als zweite Unterstützung dient. Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch. Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach der letzten Korrektur erreichte der Nasdaq die SMA200 (23.128 Punkte), wo eine Stabilisierung einsetzte. Von dort erholte er sich bis an die SMA50 (23.399 Punkte), prallte kurz ab und fand Unterstützung an der SMA20 (23.520 Punkte). Bullische Perspektive: Über SMA50 und SMA20 bleibt der Weg zum Allzeithoch offen.

Kritischer Bereich: Wesentliche Schwäche unter der SMA50 könnte das Chartbild eintrüben. Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch. Ausblick & Nasdaq Prognose für den 11.08.2025 Aktuell notiert der Nasdaq bei 23.738 Punkten, rund 229 Punkte über dem Freitagmorgen. Long-Szenario:

Hält sich der Index über 23.738 Punkten, sind folgende Zielbereiche denkbar:

23.751/53 – 23.814/16 – 23.924/26 – 24.010/12 – 24.085/87 – 24.146/48 Punkte. Short-Szenario:

Unter 23.738 Punkten könnten Rücksetzer bis 23.707/05, 23.631/29, 23.570/68 oder 23.485/83 Punkte folgen. Ein Bruch dieser Marken öffnet weiteres Abwärtspotenzial. Wichtige Unterstützungen & Widerstände Widerstände: 23.844 – 24.035 – 24.158/75 – 24.249

Unterstützungen: 23.683 – 23.590/20 – 23.485 – 23.399/50 – 23.128 – 22.728 Handelseinschätzung Basierend auf der heutigen Nasdaq Prognose erwarten wir einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handelstag. Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

