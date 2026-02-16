Nasdaq Prognose für Montag (16.02.2026) | Börse Aktuell: Unterstützungen & Widerstände

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.644 Punkten. Der Index erholte sich zunächst am Vormittag, gab seine Gewinne aber bis zum Nachmittag wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt zurückgekauft wurde. Das Kaufinteresse hat bis zum Abend angehalten. Der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen bis über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Bis zum Handelsschluss ging es wieder unter die 24.700 Punkte-Marke, wobei es die Bullen noch geschafft haben, einen Tagesschluss über dieser Marke zu formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Chart des Tages: Der DAX steht technisch an einer Entscheidungszone zwischen SMA20 (24.914) und SMA50 (24.960) – ein Ausbruch über die SMA50 wäre ein klares bullisches Signal.

DAX Prognose: Grundszenario bleibt seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz , mit einer erwarteten Tagesrange von 25.029/25.162 bis 24.886/24.769 Punkten .

Sentiment: Der Fear & Greed Index bei 36 (Fear) signalisiert weiterhin vorsichtige Marktstimmung – erhöhtes Risiko für kurzfristige Richtungswechsel bleibt bestehen.

Börse aktuell: Nasdaq startet nach volatilem Freitag mit Stabilisierung

Tagesdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte)* 13.02.2026 24.924 24.509 24.736 415 12.02.2026 25.351 24.653 24.694 698

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Farben im Original: rot = niedriger als Vortag / grün = höher als Vortag

Chartcheck Nasdaq – Technische Analyse

Nasdaq Prognose im 1h-Chart: Stabilisierung über SMA20 entscheidend

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen unter allen drei relevanten Durchschnittslinien. Erst am Freitagnachmittag gelang es dem Index, an die Durchschnittslinien heranzulaufen und sich darüber zu schieben. Die SMA50 (aktuell 25.870 Punkte) wurde jedoch nicht erreicht.

Der Rücksetzer im späten Handel führte erneut an und unter die SMA20 (aktuell 24.752 Punkte), wobei der Nasdaq den Handelsschluss dennoch über dieser Linie sichern konnte.

Ausblick:

Kann der Nasdaq heute per Stundenschluss über der SMA20 bleiben, könnte ein erneuter Anlauf auf die SMA50 erfolgen. Eine nachhaltige Entspannung im Chartbild wäre möglich, falls sich der Index über der SMA50 etabliert und sich nach Norden lösen kann.

Ein bullisches Signal wäre allerdings erst dann gegeben, wenn sich der Nasdaq über der SMA200 (aktuell 25.024 Punkte) festsetzen kann. Zusätzlich muss dafür auch das 38,2 %-Retracement überwunden werden. Beide Marken gelten heute als potenzielle Widerstände.

Oberhalb der SMA200 ergeben sich Aufwärtsperspektiven in Richtung:

25.185/205 Punkte

25.367/385 Punkte

Auf der Unterseite gilt: Wird die SMA20 aufgegeben und verliert der Nasdaq den Kontakt zu dieser Linie, könnte zunächst das 50,0 %-Retracement stützen. Hält auch diese Unterstützung nicht, wäre der Weg in Richtung 24.440/420 Punkte frei.

Kurzfristige Einschätzung (1h): neutral

YouTube Trading Videos

Nasdaq Prognose im 4h-Chart: Übergeordnet weiter bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq im Rahmen der letzten Erholung bis in den Bereich der SMA50 (aktuell 24.986 Punkte) laufen konnte, sich jedoch nicht verbindlich darüber etablieren konnte. Zwar reichten einzelne Kerzen über die Linie, eine nachhaltige Aufwärtsdynamik blieb jedoch aus.

Im weiteren Verlauf wurden sowohl die SMA50 als auch die SMA20 (aktuell 24.954 Punkte) aufgegeben. Der Index fiel bis an das 50,0 %-Retracement, stabilisierte sich dort und konnte sich anschließend wieder erholen.

Das Chartbild bleibt auf dieser Zeitebene klar bärisch interpretierbar. Solange der Nasdaq unter der SMA50 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Schwäche fortsetzt.

Erholungen könnten heute zunächst bis an:

das 38,2 %-Retracement

sowie SMA50 / SMA20

führen. Da beide Linien aktuell eng zusammenliegen, benötigt der Nasdaq Dynamik, um diesen Widerstandsbereich nachhaltig zu überwinden.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch

Börse aktuell: Ausblick für den Nasdaq am 16.02.2026

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.762 Punkten und damit rund 188 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Setup (Nasdaq Prognose bullisch)

Kann sich der Nasdaq über 24.762 Punkte stabilisieren, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:

24.776/78 – 24.795/97 – 24.819/21 – 24.843/45 – 24.864/66 – 24.885/87 – 24.907/09 – 24.925/27 – 24.946/48 – 24.965/67 – 24.983/85 – 25.004/06

Über 25.004/06 Punkte liegen weitere Ziele bei:

25.021/23 – 25.045/47 – 25.062/64 – 25.081/83 – 25.101/03 – 25.123/25 – 25.144/46 – 25.167/69 – 25.190/92 – 25.218/20 – 25.238/40 – 25.257/59

Short-Setup (Nasdaq Prognose bärisch)

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.762 Punkte etablieren, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten. Nächste Anlaufziele:

24.748/46 – 24.722/20 – 24.699/97 – 24.682/80 – 24.658/56 – 24.635/33 – 24.610/08 – 24.585/83 – 24.566/63 – 24.545/43 – 24.528/26 – 24.505/03 – 24.488/86 – 24.469/67

Unterhalb der 24.469/67 Punkte wären folgende Ziele möglich:

24.449/47 – 24.428/26 – 24.410/08 – 24.393/89 – 24.378/76 – 24.357/55 – 24.332/30 – 24.307/05 – 24.288/86 – 24.269/67 – 24.254/52 – 24.235/33 – 24.219/17 – 24.199/97 – 24.178/76

Nasdaq Widerstände und Unterstützungen (Börse aktuell)

Widerstände

24.870

24.954/86

25.024/58

25.321

25.424/31

Unterstützungen

24.752

24.439

24.389/41

24.161

24.034

Nasdaq Prognose: Wahrscheinlichkeiten & Tagesrange

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse.

Erwartete Tagesrange:

24.844 / 24.985 Punkte bis 24.680 / 24.543 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Börse Aktuell

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die Nasdaq Prognose für heute (16.02.2026) ist neutral bis leicht bullisch, solange der Index über der Zone um 24.752–24.762 Punkte bleibt.

Ist die Börse aktuell eher bullish oder bearish?

Börse aktuell zeigt sich kurzfristig stabilisiert, aber im übergeordneten Bild bleibt die Lage bärisch, solange der Nasdaq unter der SMA50 im 4h-Chart notiert.

Welche Nasdaq Widerstände sind heute wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.870, 24.954/86 sowie im Bereich 25.024/58 Punkte.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 24.752 Punkten, danach bei 24.439 und 24.389/41 Punkten.

Was spricht heute für steigende Kurse im Nasdaq?

Ein bullisches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn der Nasdaq sich per Stunden- oder Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert und anschließend die Zone um 25.024 Punkte (SMA200) zurückerobert.

Was wäre ein bearishes Signal im Nasdaq?

Ein bearishes Signal entsteht, wenn der Nasdaq unter 24.752 Punkte fällt und sich darunter etabliert. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs in Richtung 24.439 Punkte.

Wie hoch ist die erwartete Nasdaq Tagesrange?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.844/24.985 Punkten auf der Oberseite und 24.680/24.543 Punkten auf der Unterseite.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt heute bei 60 %, während das bearishe Szenario bei 40 % liegt.