KEY TAKEAWAYS
Das Stundenchart hat sich bullisch aufgehellt. Solange der Nasdaq über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Denkbar Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 25.020/35 Punkte und dann die 25.210/25 Punkte sein.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 22.09.2025
Unsere Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag basiert auf einer ausführlichen Nasdaq Analyse der Kursbewegungen und Charttechnik.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 24.705 Punkten. Das Tagestief wurde früh am Morgen markiert, ehe der Index bis zum Nachmittag in den Bereich von 24.800 Punkten steigen konnte. Nach einem kurzen Rücksetzer mit Handelsbeginn gelang es dem Index, die Verluste zügig auszugleichen. Anschließend lief der Nasdaq zunächst an das Allzeithoch und markierte nach einer Konsolidierungsphase ein neues Hoch. Der Handel endete nahe dem Tageshoch.
Rückblick (18.09.–19.09.2025)
-
Tageshoch: 24.887 Punkte
-
Tagestief: 24.655 Punkte
-
Tagesschluss: 24.859 Punkte
-
Range (08:00–22:00 Uhr): 232 Punkte
Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Am Freitag notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (24.808 Punkte). Im weiteren Verlauf gelang ein Anstieg über diese Durchschnittslinie. Nach einem Retest der SMA20 folgte ein Ausbruch nach Norden bis zu einem neuen Hoch.
Interpretation:
-
Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.
-
Mögliche Kursziele: 25.020/35 sowie 25.210/25 Punkte.
-
Rücksetzer an die SMA20 sind unkritisch, solange eine Stabilisierung erfolgt.
-
Erst unterhalb der SMA20 könnte die SMA50 bei 24.308 Punkten als Support relevant werden.
Kurzfristige Prognose: bullisch
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index hat sich nach Schwierigkeiten wieder über die SMA200 (23.776 Punkte) und die SMA50 (24.230 Punkte) geschoben. Rücksetzer stabilisierten sich zuverlässig im Bereich der SMA20 (24.621 Punkte), von wo aus weitere Hochs erreicht wurden.
Interpretation:
-
Übergeordnete Struktur bleibt bullisch.
-
Kursziele auf der Oberseite identisch zur Stundenbetrachtung.
-
Rücksetzer sollten spätestens an der SMA20 Stabilität zeigen.
Mittelfristige Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für den 22.09.2025
Aktueller Kurs: 24.841 Punkte (+136 Punkte im Vergleich zu Freitagmorgen).
Long-Szenario:
Stabilisierung oberhalb von 24.841 Punkten eröffnet Potenzial für Anstiege bis 25.036/38 und weiter bis 25.232/34 Punkte.
Short-Szenario:
Scheitert der Nasdaq an 24.841 Punkten, drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 24.594/92 Punkten.
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Nasdaq Widerstände:
-
24.915
-
25.049
-
25.211
Nasdaq Unterstützungen:
-
24.808
-
24.621
-
24.515
-
24.348/08
-
23.951
-
23.768
Einschätzung & Wahrscheinlichkeiten
-
Bull-Szenario: 65 %
-
Bear-Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange (22.09.2025):
24.955 / 25.112 Punkte bis 24.761 / 24.689 Punkte
Fazit:
Unsere heutige Nasdaq Prognose bestätigt das bullische Gesamtbild. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 halten kann, bleibt die Nasdaq Analyse positiv mit Chancen auf neue Hochs.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
FAQ
Frage 1: Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 22.09.2025?
Die Nasdaq Prognose für den 22.09.2025 ist bullisch. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 hält, sind neue Hochs wahrscheinlich. Wichtige Kursziele liegen zwischen 25.020 und 25.232 Punkten.
Frage 2: Welche Charttechnik spricht aktuell für steigende Nasdaq-Kurse?
Die Nasdaq Analyse zeigt, dass sich der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) stabilisiert hat. Solange diese Unterstützungen halten, bleibt das Chartbild positiv.
Frage 3: Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Prognose relevant?
Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 24.808, 24.621, 24.515 sowie im Bereich von 24.348/08 Punkten. Darunter könnte die 23.951-Punkte-Marke als weitere Unterstützung dienen.
Frage 4: Welche Widerstände zeigt die Nasdaq Analyse?
Auf der Oberseite ergeben sich kurzfristig Widerstände bei 24.915, 25.049 und 25.211 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde neue Hochs eröffnen.
Frage 5: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt laut unserer Nasdaq Prognose bei etwa 65 %, während das bearische Szenario bei 45 % liegt.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.