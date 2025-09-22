KEY TAKEAWAYS

Das Stundenchart hat sich bullisch aufgehellt. Solange der Nasdaq über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Denkbar Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 25.020/35 Punkte und dann die 25.210/25 Punkte sein.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 22.09.2025

Unsere Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag basiert auf einer ausführlichen Nasdaq Analyse der Kursbewegungen und Charttechnik.

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 24.705 Punkten. Das Tagestief wurde früh am Morgen markiert, ehe der Index bis zum Nachmittag in den Bereich von 24.800 Punkten steigen konnte. Nach einem kurzen Rücksetzer mit Handelsbeginn gelang es dem Index, die Verluste zügig auszugleichen. Anschließend lief der Nasdaq zunächst an das Allzeithoch und markierte nach einer Konsolidierungsphase ein neues Hoch. Der Handel endete nahe dem Tageshoch.

Rückblick (18.09.–19.09.2025)

Tageshoch: 24.887 Punkte

Tagestief: 24.655 Punkte

Tagesschluss: 24.859 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 232 Punkte

Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Am Freitag notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (24.808 Punkte). Im weiteren Verlauf gelang ein Anstieg über diese Durchschnittslinie. Nach einem Retest der SMA20 folgte ein Ausbruch nach Norden bis zu einem neuen Hoch.

Interpretation:

Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.

Mögliche Kursziele: 25.020/35 sowie 25.210/25 Punkte .

Rücksetzer an die SMA20 sind unkritisch, solange eine Stabilisierung erfolgt.

Erst unterhalb der SMA20 könnte die SMA50 bei 24.308 Punkten als Support relevant werden.

Kurzfristige Prognose: bullisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index hat sich nach Schwierigkeiten wieder über die SMA200 (23.776 Punkte) und die SMA50 (24.230 Punkte) geschoben. Rücksetzer stabilisierten sich zuverlässig im Bereich der SMA20 (24.621 Punkte), von wo aus weitere Hochs erreicht wurden.

Interpretation:

Übergeordnete Struktur bleibt bullisch.

Kursziele auf der Oberseite identisch zur Stundenbetrachtung.

Rücksetzer sollten spätestens an der SMA20 Stabilität zeigen.

Mittelfristige Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für den 22.09.2025

Aktueller Kurs: 24.841 Punkte (+136 Punkte im Vergleich zu Freitagmorgen).

Long-Szenario:

Stabilisierung oberhalb von 24.841 Punkten eröffnet Potenzial für Anstiege bis 25.036/38 und weiter bis 25.232/34 Punkte.

Short-Szenario:

Scheitert der Nasdaq an 24.841 Punkten, drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 24.594/92 Punkten.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Nasdaq Widerstände:

24.915

25.049

25.211

Nasdaq Unterstützungen:

24.808

24.621

24.515

24.348/08

23.951

23.768

Einschätzung & Wahrscheinlichkeiten

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange (22.09.2025):

24.955 / 25.112 Punkte bis 24.761 / 24.689 Punkte

Fazit:

Unsere heutige Nasdaq Prognose bestätigt das bullische Gesamtbild. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 halten kann, bleibt die Nasdaq Analyse positiv mit Chancen auf neue Hochs.

FAQ

Frage 1: Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 22.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 22.09.2025 ist bullisch. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 hält, sind neue Hochs wahrscheinlich. Wichtige Kursziele liegen zwischen 25.020 und 25.232 Punkten.

Frage 2: Welche Charttechnik spricht aktuell für steigende Nasdaq-Kurse?

Die Nasdaq Analyse zeigt, dass sich der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) stabilisiert hat. Solange diese Unterstützungen halten, bleibt das Chartbild positiv.

Frage 3: Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Prognose relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 24.808, 24.621, 24.515 sowie im Bereich von 24.348/08 Punkten. Darunter könnte die 23.951-Punkte-Marke als weitere Unterstützung dienen.

Frage 4: Welche Widerstände zeigt die Nasdaq Analyse?

Auf der Oberseite ergeben sich kurzfristig Widerstände bei 24.915, 25.049 und 25.211 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde neue Hochs eröffnen.

Frage 5: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt laut unserer Nasdaq Prognose bei etwa 65 %, während das bearische Szenario bei 45 % liegt.