KEY TAKEAWAYS
Mit dem Move zum Wochenschluss hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den Index über der SMA200 zu halten, solange ist es denkbar, dass es zu einem Anlaufen der SMA50 kommen könnte.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 25.08.2025
Unsere aktuelle Nasdaq Analyse und Nasdaq Prognose für den Handel am Montag, den 25.08.2025:
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Am Freitagmorgen eröffnete der Nasdaq bei 23.190 Punkten. Zunächst kam es zu leichten Abgaben, bevor der Index eine dynamische Erholung startete. Am Nachmittag setzte sich eine deutliche Aufwärtsbewegung durch, die den Nasdaq bis über die Marke von 23.600 Punkten führte. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang jedoch nicht, sodass der Tagesschluss unterhalb dieser Marke erfolgte.
Marktdaten im Überblick (22.08.2025):
-
Tageshoch: 23.649 Punkte
-
Tagestief: 23.077 Punkte
-
Tagesschluss: 23.567 Punkte
-
Handelsspanne: 572 Punkte (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr)
Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq zunächst schwach unter der SMA20 (23.485 Punkte). Nach einer Aufwärtsbewegung konnte sich der Index am Nachmittag über der SMA20 etablieren und schloss die Woche oberhalb dieser Linie. Damit hellt sich das kurzfristige Chartbild auf, jedoch bleibt die Lage neutral.
Für eine bullische Nasdaq Prognose müsste der Index die SMA200 (23.655 Punkte) nachhaltig überwinden. Gelingt dies, könnten die nächsten Kursziele bei 23.800/15 Punkten sowie 23.960/75 Punkten liegen. Bleibt der Nasdaq dagegen unterhalb der SMA200, könnten Rücksetzer bis an die SMA20 oder SMA50 erfolgen.
Chartcheck – Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart hat sich das Bild aufgehellt. Der Nasdaq konnte sich über die SMA20 (23.345 Punkte) und die SMA200 (23.390 Punkte) schieben. Das nächste Ziel liegt an der SMA50 (23.631 Punkte). Sollte diese überwunden werden, wäre eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch möglich. Scheitert der Index hingegen an dieser Marke, könnte ein Rücklauf zur SMA200 einsetzen.
Die Nasdaq Prognose bleibt daher im übergeordneten Zeitfenster neutral, mit Chancen auf weitere Kursgewinne, sofern die SMA50 überwunden wird.
Tagesausblick & Handels-Setups
Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 23.565 Punkten – rund 375 Punkte höher als am Freitagmorgen.
Long-Szenario:
Über 23.565 Punkten könnte der Index die nächsten Kursziele bei 23.582/84, 23.602/04, 23.621/23 sowie 23.695/97 Punkten anlaufen. Ein Ausbruch über 23.700 Punkte eröffnet weiteres Potenzial bis in den Bereich von 24.000 Punkten.
Short-Szenario:
Scheitert der Nasdaq an der 23.565-Marke, sind Rücksetzer in Richtung 23.530, 23.491 oder 23.422 Punkten denkbar. Unter 23.271 Punkten drohen weitere Abgaben bis 22.996 Punkten.
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände: 23.631/55/77 – 23.723/32 – 23.836 – 23.962 – 24.067 – 24.255
Unterstützungen: 23.526 – 23.485 – 23.390/45 – 23.280 – 23.077
Nasdaq Prognose – Fazit für den 25.08.2025
Auf Basis unserer Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem eher seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.623/23.771 Punkten auf der Oberseite und 23.402/23.227 Punkten auf der Unterseite.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.