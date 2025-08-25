KEY TAKEAWAYS

Mit dem Move zum Wochenschluss hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den Index über der SMA200 zu halten, solange ist es denkbar, dass es zu einem Anlaufen der SMA50 kommen könnte.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 25.08.2025

Unsere aktuelle Nasdaq Analyse und Nasdaq Prognose für den Handel am Montag, den 25.08.2025:

Am Freitagmorgen eröffnete der Nasdaq bei 23.190 Punkten. Zunächst kam es zu leichten Abgaben, bevor der Index eine dynamische Erholung startete. Am Nachmittag setzte sich eine deutliche Aufwärtsbewegung durch, die den Nasdaq bis über die Marke von 23.600 Punkten führte. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang jedoch nicht, sodass der Tagesschluss unterhalb dieser Marke erfolgte.

Marktdaten im Überblick (22.08.2025):

Tageshoch: 23.649 Punkte

Tagestief: 23.077 Punkte

Tagesschluss: 23.567 Punkte

Handelsspanne: 572 Punkte (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr)

Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq zunächst schwach unter der SMA20 (23.485 Punkte). Nach einer Aufwärtsbewegung konnte sich der Index am Nachmittag über der SMA20 etablieren und schloss die Woche oberhalb dieser Linie. Damit hellt sich das kurzfristige Chartbild auf, jedoch bleibt die Lage neutral.

Für eine bullische Nasdaq Prognose müsste der Index die SMA200 (23.655 Punkte) nachhaltig überwinden. Gelingt dies, könnten die nächsten Kursziele bei 23.800/15 Punkten sowie 23.960/75 Punkten liegen. Bleibt der Nasdaq dagegen unterhalb der SMA200, könnten Rücksetzer bis an die SMA20 oder SMA50 erfolgen.

Chartcheck – Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart hat sich das Bild aufgehellt. Der Nasdaq konnte sich über die SMA20 (23.345 Punkte) und die SMA200 (23.390 Punkte) schieben. Das nächste Ziel liegt an der SMA50 (23.631 Punkte). Sollte diese überwunden werden, wäre eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch möglich. Scheitert der Index hingegen an dieser Marke, könnte ein Rücklauf zur SMA200 einsetzen.

Die Nasdaq Prognose bleibt daher im übergeordneten Zeitfenster neutral, mit Chancen auf weitere Kursgewinne, sofern die SMA50 überwunden wird.

Tagesausblick & Handels-Setups

Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 23.565 Punkten – rund 375 Punkte höher als am Freitagmorgen.

Long-Szenario:

Über 23.565 Punkten könnte der Index die nächsten Kursziele bei 23.582/84, 23.602/04, 23.621/23 sowie 23.695/97 Punkten anlaufen. Ein Ausbruch über 23.700 Punkte eröffnet weiteres Potenzial bis in den Bereich von 24.000 Punkten.

Short-Szenario:

Scheitert der Nasdaq an der 23.565-Marke, sind Rücksetzer in Richtung 23.530, 23.491 oder 23.422 Punkten denkbar. Unter 23.271 Punkten drohen weitere Abgaben bis 22.996 Punkten.

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände: 23.631/55/77 – 23.723/32 – 23.836 – 23.962 – 24.067 – 24.255

Unterstützungen: 23.526 – 23.485 – 23.390/45 – 23.280 – 23.077

Nasdaq Prognose – Fazit für den 25.08.2025

Auf Basis unserer Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem eher seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.623/23.771 Punkten auf der Oberseite und 23.402/23.227 Punkten auf der Unterseite.

