Nasdaq Prognose 30.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Kurszielen und Trading-Setups

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 23.731 Punkten. Das Tageshoch wurde direkt am Morgen festgestellt. Es ging nachfolgend im Handelsverlauf am Freitag kontinuierlich abwärts. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden direkt genutzt, um Gewinne zu realisieren. Der Nasdaq ging zum Handelsschluss im Bereich seines Tagestiefs aus dem Wochenhandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Technisches Bild bleibt angeschlagen: Die Nasdaq Analyse zeigt weiterhin ein bärisches Gesamtbild, da wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert wurden.

Die Nasdaq Analyse zeigt weiterhin ein bärisches Gesamtbild, da wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert wurden. Kurzfristige Erholung möglich: Laut Nasdaq Prognose besteht ein leicht bullisches Szenario (55 %), jedoch primär als technische Gegenbewegung innerhalb eines schwächeren Trends.

Laut Nasdaq Prognose besteht ein leicht bullisches Szenario (55 %), jedoch primär als technische Gegenbewegung innerhalb eines schwächeren Trends. Entscheidende Marken im Fokus: Die Zone um 23.178 Punkte ist kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Erholungspotenzial, darunter weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich unter 23.000 Punkte.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq startete am Freitag bei 23.731 Punkten in den Handel und markierte direkt am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck. Erholungsbewegungen wurden konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt, wodurch der Index kontinuierlich nachgab und nahe dem Tagestief aus dem Handel ging.

Tageshoch: 23.731 Punkte

Tagestief: 23.058 Punkte

Tagesschluss: 23.079 Punkte

Handelsspanne: 673 Punkte

Damit setzte sich die kurzfristige Schwäche im Nasdaq fort.

Nasdaq Analyse im 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich weiterhin ein klares bärisches Bild:

Der Nasdaq notiert unter der SMA20 (23.202 Punkte)

Erholungen bleiben schwach und erreichen wichtige gleitende Durchschnitte nicht

Abwärtstrendstruktur bleibt intakt

Wichtige Unterstützungen:

23.100/85 Punkte

22.830/10 Punkte

Bullishes Szenario:

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte Erholungspotenzial bis zur SMA50 (23.581 Punkte) eröffnen. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild aufhellen.

Bewertung:

Nasdaq Prognose kurzfristig: bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster hat sich das Bild eingetrübt:

Aufgabe der SMA20 (23.724 Punkte)

Deutlicher Rücksetzer bis an die 23.000 Punkte

SMA50 (24.029 Punkte) bleibt vorerst außer Reichweite

Wichtige Erkenntnisse:

Solange der Nasdaq unter der SMA20 bleibt, ist weiterer Abgabedruck wahrscheinlich

Erholungen könnten zunächst nur als technische Gegenbewegung eingeordnet werden

Maximales Erholungspotenzial:

Bereich der SMA50 (24.029 Punkte)

Bewertung:

Nasdaq Prognose übergeordnet: bärisch

Nasdaq Prognose für den 30.03.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 23.178 Punkten und damit deutlich unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 23.178 Punkte stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

23.202/04

23.226/28

23.244/46

23.262/64

23.281/83

23.304/06

23.321/23

23.338/40

23.355/57

Darüber hinaus:

23.372/74

23.391/93

23.411/13

23.430/32

23.447/49

23.469/71

23.488/90

23.515/17

23.538/41

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Stabilisierung über 23.178 Punkten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:

23.154/52

23.133/31

23.118/16

23.099/97

23.082/80

23.064/62

23.045/43

23.028/26

23.010/08

22.990/88

22.974/72

22.955/53

22.940/38

22.924/22

22.905/03

Weitere Ziele:

22.888/86

22.870/68

22.848/46

22.827/25

22.809/07

22.787/85

22.770/68

22.753/51

22.733/31

22.715/13

22.699/97

22.681/79

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

23.202

23.315

23.411/85

23.581

23.629

23.724

23.890

24.029

Unterstützungen:

23.131

23.082/14

22.947

22.714

Nasdaq Prognose: Wahrscheinlichkeit und Tagesrange

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Szenario:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 23.323 bis 23.517 Punkte

Unterseite: 23.043 bis 22.888 Punkte

Fazit der Nasdaq Analyse

Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt trotz leichter Erholungschancen insgesamt angeschlagen. Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, das übergeordnete Bild bleibt jedoch bärisch, solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden. Entscheidend wird sein, ob der Index die SMA20 zurückgewinnen kann oder weiter unter Druck bleibt.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht positives Szenario mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von 55 %. Trotz kurzfristiger Erholungschancen bleibt das übergeordnete Bild weiterhin bärisch.

Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse zu bewerten?

Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein angeschlagenes Marktbild. Solange wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 nicht zurückerobert werden, dominiert weiterhin Abwärtsdruck.

Welche wichtigen Unterstützungen gibt es im Nasdaq?

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 23.131 Punkten, 23.082/14 Punkten sowie darunter bei 22.947 und 22.714 Punkten.

Wo liegen die wichtigsten Widerstände im Nasdaq?

Zentrale Widerstände befinden sich bei 23.202 Punkten, 23.315 Punkten sowie im Bereich 23.411/85 und darüber bei 23.581 Punkten.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq Prognose möglich?

Auf der Oberseite liegen kurzfristige Ziele bei etwa 23.323 bis 23.517 Punkten. Auf der Unterseite wird eine Spanne bis etwa 22.888 Punkte erwartet.

Wann verbessert sich die Nasdaq Analyse wieder?

Eine nachhaltige Verbesserung der Nasdaq Analyse tritt erst ein, wenn der Index die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobert und sich darüber stabilisiert.

Ist die Nasdaq Prognose aktuell bullisch oder bärisch?

Kurzfristig besteht ein leicht bullisches Szenario, insgesamt bleibt die Nasdaq Prognose jedoch weiterhin bärisch geprägt.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq Prognose aktuell am stärksten?

Die Nasdaq Prognose wird aktuell vor allem durch technische Faktoren wie gleitende Durchschnitte, Momentum sowie das Verhalten an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen beeinflusst.