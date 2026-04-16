Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Donnerstag, 16.04.2026

- Die Nasdaq Prognose bleibt bullisch
- Zentrale Marke bei 26.325 Punkten
- Unterstützungen bleiben entscheidend
- Die Nasdaq Prognose bleibt bullisch
- Zentrale Marke bei 26.325 Punkten
- Unterstützungen bleiben entscheidend
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.845 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Range seitwärts. Erst am Nachmittag kam mit Aufnahme des offiziellen Handels zu einer Belebung des Kaufinteresses. Der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen sukzessive weiter erholen und bis zum Handelsschluss fast an das Allzeithoch laufen. Die Kursmuster sind vergleichbar mit denen der beiden Handelstage zuvor.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Die Nasdaq Prognose bleibt bullisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart dominiert ein stabiler Aufwärtstrend oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte.
- Zentrale Marke bei 26.325 Punkten: Oberhalb davon sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich, darunter könnten kurzfristige Rücksetzer einsetzen.
- Unterstützungen bleiben entscheidend: Besonders die SMA20 und SMA50 fungieren als wichtige Haltelinien - ein Bruch würde die positive Nasdaq Analyse deutlich eintrüben.
Nasdaq Analyse: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der Nasdaq startete gestern bei 25.845 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Erst mit Beginn des offiziellen US-Handels nahm die Dynamik zu, wobei verstärkt Kaufinteresse einsetzte.
Im weiteren Verlauf konnte sich der Index kontinuierlich erholen und schloss den Handel nahe seines Allzeithochs. Das Kursverhalten bestätigt die Struktur der Vortage und unterstreicht die aktuell stabile Aufwärtsbewegung im Markt.
- Tageshoch: 26.230 Punkte
- Tagestief: 25.802 Punkte
- Tagesschluss: 26.218 Punkte
- Handelsspanne: 428 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich ein klar bullisches Bild. Der Nasdaq konnte sich oberhalb der SMA20 (aktuell bei 26.152 Punkten) stabilisieren und prallte im Tagesverlauf dynamisch nach oben ab.
Ein neues Allzeithoch im Frühhandel bestätigt die kurzfristige Stärke.
Bullisches Szenario:
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Mögliche Kursziele:
- 26.550 bis 26.572 Punkte
- 26.790 bis 26.810 Punkte
Bärisches Szenario:
Sollte die SMA20 nicht halten, rückt die SMA50 (25.890 Punkte) als nächste Unterstützung in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke würde das Chartbild deutlich eintrüben.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
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Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bestätigt sich die positive Entwicklung. Nach dem nachhaltigen Bruch der SMA200 (24.521 Punkte) konnte der Nasdaq eine dynamische Aufwärtsbewegung etablieren.
Rücksetzer wurden bislang konsequent gekauft, und der Abstand zur SMA20 (25.712 Punkte) bleibt komfortabel.
Wichtige Erkenntnisse der Nasdaq Analyse:
- Trendstruktur klar aufwärtsgerichtet
- SMA20 fungiert als zentrale Unterstützung
- Momentum weiterhin stabil
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute (16.04.2026)
Der Nasdaq notiert aktuell bei 26.325 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 26.325 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Kursziele:
- Kurzfristig: 26.345 bis 26.407 Punkte
- Weiterführend: 26.430 bis 26.541 Punkte
- Erweiterte Ziele: 26.563 bis 26.715 Punkte
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der 26.325-Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- Erste Ziele: 26.306 bis 26.175 Punkte
- Weitere Unterstützungen: 26.158 bis 26.010 Punkte
- Erweiterte Korrekturziele: 25.990 bis 25.792 Punkte
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände:
- 26.349 Punkte
- 26.495 Punkte
- 26.711 Punkte
Unterstützungen:
- 26.125 Punkte
- 25.890 Punkte
- 25.712 Punkte
- 25.520 Punkte
- 25.349 Punkte
- 25.100 Punkte
Nasdaq Prognose: Markteinschätzung und Wahrscheinlichkeit
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Bild:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
26.388 / 26.587 Punkten und 26.156 / 25.988 Punkten
Fazit der Nasdaq Analyse
Die technische Ausgangslage bleibt klar konstruktiv. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend.
Solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleibt die Nasdaq Prognose positiv mit Potenzial für weitere Hochs. Rücksetzer sind aktuell eher als Kaufgelegenheiten zu interpretieren, solange keine signifikanten Supports brechen.
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FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch. Solange sich der Index über der Marke von 26.325 Punkten hält, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.
Wie ist die kurzfristige Nasdaq Analyse zu bewerten?
Die kurzfristige Nasdaq Analyse im Stundenchart zeigt ein bullisches Bild. Der Index notiert über der SMA20, was auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeutet.
Welche Marken sind laut Nasdaq Analyse heute wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 26.349, 26.495 und 26.711 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 26.125, 25.890 und 25.712 Punkten.
Wann würde sich die Nasdaq Prognose eintrüben?
Die Nasdaq Prognose würde sich verschlechtern, wenn der Index nachhaltig unter die SMA50 fällt und wichtige Unterstützungen bricht.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?
Gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 dienen als wichtige Unterstützungen und helfen, den Trend im Rahmen der Nasdaq Analyse zu bestimmen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse laut Nasdaq Prognose?
Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei etwa 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.
Welche Tagesrange wird in der Nasdaq Analyse erwartet?
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 26.388 / 26.587 Punkten auf der Oberseite und 26.156 / 25.988 Punkten auf der Unterseite.
Ist der übergeordnete Trend laut Nasdaq Analyse weiterhin intakt?
Ja, der übergeordnete Trend bleibt bullisch, solange der Nasdaq über der SMA20 im 4h-Chart notiert.
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