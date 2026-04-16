Nasdaq Prognose: Neue Rekorde an der Börse Aktuell - Tech-Rally treibt Märkte an

Die US-Aktienmärkte setzen ihre Rally fort und markieren neue Allzeithochs. Börse aktuell zeigt sich von ihrer starken Seite, da Investoren zunehmend darauf setzen, dass sich geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran abschwächen könnten. Gleichzeitig stabilisieren sich die Energiepreise, während die US-Notenbank eine etwas lockerere Geldpolitik in Aussicht stellt. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Der S&P 500 legte um 0,8 % zu und schloss erstmals über der Marke von 7.000 Punkten. Auch die Nasdaq bleibt im Fokus: Der Index steigt weiter und erreicht mit über 24.400 Punkten ein neues Rekordniveau. Diese Entwicklung untermauert die positive Nasdaq Prognose im aktuellen Marktumfeld. Tech-Werte treiben die Nasdaq Prognose Haupttreiber der aktuellen Bewegung sind große Technologieunternehmen. Positive Impulse kamen insbesondere durch starke Geschäftszahlen des Chip-Herstellers TSMC. Diese Entwicklung stärkt die Erwartungen an den gesamten Technologiesektor und unterstützt die Aufwärtsdynamik der Nasdaq. Zusätzlich sorgt die Hoffnung auf mögliche Fortschritte in den US-Iran-Verhandlungen für sinkende Ölpreise und steigende Risikobereitschaft unter Anlegern. Aktienmärkte profitieren davon besonders stark. Börse aktuell: Starke Quartalszahlen stützen den Markt Ein weiterer wichtiger Faktor für die positive Stimmung an der Börse aktuell sind die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse großer US-Banken wie Bank of America und Morgan Stanley. Sowohl Umsätze als auch Gewinne konnten überzeugen und liefern zusätzliche Unterstützung für den Gesamtmarkt. Die aktuelle Berichtssaison beginnt damit deutlich stärker als erwartet und bestätigt die robuste Verfassung vieler US-Unternehmen. Kurzfristige Dynamik vs. langfristige Nasdaq Prognose Die Geschwindigkeit der Rally ist bemerkenswert: Der S&P 500 konnte innerhalb von nur 11 Tagen rund 10 % zulegen. Historisch betrachtet ist eine solche Entwicklung selten und liefert gemischte Signale. Kurzfristig deutet die Datenlage eher auf moderate Renditen hin. Mittel- bis langfristig bleibt die Nasdaq Prognose jedoch positiv, da fundamentale Faktoren weiterhin unterstützend wirken. Nasdaq Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: Yahoo Finance Ausblick: Neue Impulse für die Börse aktuell Ein möglicher Kurstreiber könnte der kommende Quartalsbericht von Netflix sein, der nach Handelsschluss veröffentlicht wird. Solche Unternehmenszahlen haben das Potenzial, die Marktstimmung weiter zu beeinflussen. Insgesamt bleibt die Börse aktuell von einer Kombination aus starken Unternehmensdaten, geopolitischer Entspannung und stabilen makroökonomischen Rahmenbedingungen geprägt – ein Umfeld, das die positive Nasdaq Prognose weiterhin unterstützt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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