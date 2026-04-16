DAX Gewinner: SAP Aktie führt Gewinnerliste an - Analyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze SAP Aktie als Top-Performer

Chartbild bleibt angeschlagen

Entscheidende Marken im Fokus

Per Xetra-Schluss am 15.04.2026 konnten sich 22 Werte im DAX im Plus behaupten, während 18 Aktien Verluste verbuchten. Die Liste der DAX Gewinner wurde klar von der SAP Aktie angeführt. Die SAP Aktie legte um 2,39 Prozent zu und sicherte sich damit den größten Tagesgewinn im deutschen Leitindex. Dahinter folgten Brenntag mit einem Plus von 2,24 Prozent sowie Zalando mit 2,03 Prozent. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP ⚡ Key Takeaways SAP Aktie als Top-Performer:

Die SAP Aktie war mit +2,39 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern und führte die Tagesrangliste klar an.

Die SAP Aktie war mit +2,39 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern und führte die Tagesrangliste klar an. Chartbild bleibt angeschlagen:

Trotz kurzfristiger Erholung ist die technische Lage weiterhin bärisch, insbesondere solange die SAP Aktie unter der SMA20 notiert.

Trotz kurzfristiger Erholung ist die technische Lage weiterhin bärisch, insbesondere solange die SAP Aktie unter der SMA20 notiert. Entscheidende Marken im Fokus:

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und SMA20 wäre notwendig für eine Aufhellung - andernfalls drohen weitere Rücksetzer bis in den Bereich um 134 EUR oder tiefer. SAP Aktie mit stärkster Performance unter den DAX Gewinnern Die SAP Aktie (SAP) überzeugte im gestrigen Handel und war der Top-Performer unter den DAX Gewinnern. Mit einem Kursanstieg von 2,39 Prozent im Xetra-Handel zeigte das Papier kurzfristige Stärke. Chartanalyse der SAP Aktie (Tageschart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart der SAP Aktie zeigt sich weiterhin ein angeschlagenes Bild. Nach dem Hoch bei 270 EUR im Juni 2025 setzte eine ausgeprägte Abwärtsbewegung ein, die bis Mitte September anhielt. Die darauffolgende Erholung blieb schwach und ohne nachhaltige Dynamik. Erst Ende November konnte eine Bodenbildung etabliert werden. Dennoch scheiterte die Aktie mehrfach daran, sich nachhaltig über wichtige gleitende Durchschnitte zu etablieren. Aktuell bleibt entscheidend: Die SMA20 (148,39 EUR) fungiert als zentrale Hürde

fungiert als zentrale Hürde Solange die SAP Aktie darunter notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen Mögliche Kursziele auf der Unterseite: 134 EUR

121,08 EUR Sollte die gestrige Aufwärtsbewegung bestätigt werden, könnte die SAP Aktie erneut versuchen, die SMA20 zu erreichen. In diesem Bereich ist eine genaue Beobachtung des Kursverhaltens entscheidend. Einschätzung Tageschart: bärisch YouTube Trading Videos SAP Aktie im 4h Chart: Entscheidende Marken im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich, dass die SAP Aktie zuletzt mehrfach an der SMA50 gescheitert ist. Zwar gelang nun ein Tagesschluss über dieser Marke, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist jedoch noch nicht bestätigt. Wichtige Aspekte: Stabilisierung über der SMA50 (146,02 EUR) erforderlich

erforderlich Erst ein Ausbruch über das letzte Hoch würde das Chartbild aufhellen Risiken bleiben bestehen: Rückfall unter die SMA20 könnte zur Schließung des Gaps bei 142,20 EUR führen

Darunter wären neue Tiefs möglich Einschätzung 4h Chart: bärisch Tagesprognose für die SAP Aktie Aus technischer Sicht bleibt die kurzfristige Prognose für die SAP Aktie trotz Zugehörigkeit zu den aktuellen DAX Gewinnern weiterhin vorsichtig. Tendenz heute: abwärts Wichtige Kursmarken der SAP Aktie Widerstände:

148,39

148,62 (GAP)

150,79

161,05

169,72

174,98 Unterstützungen:

146,02

144,01

143,56

142,96

142,20 (GAP)

138,02

134,82 AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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