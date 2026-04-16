DAX Verlierer: Fresenius Medical Care Aktie mit größtem Tagesverlust

- Fresenius Medical Care Aktie mit -1,82 Prozent DAX Verlierer
- Technisch bleibt das Bild angespannt: Unterhalb von SMA20 und SMA50 überwiegen Abwärtsrisiken mit möglichem Test tieferer Unterstützungen.
- nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstände würde Chartbild aufhellen.
- Fresenius Medical Care Aktie mit -1,82 Prozent DAX Verlierer
- Technisch bleibt das Bild angespannt: Unterhalb von SMA20 und SMA50 überwiegen Abwärtsrisiken mit möglichem Test tieferer Unterstützungen.
- nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstände würde Chartbild aufhellen.
Per Xetra-Schluss am 15.04.2026 notierten 22 Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Unter den DAX Verlierern fiel besonders die Fresenius Medical Care Aktie auf.
Am Tabellenende stand Fresenius Medical Care mit einem Minus von 1,82 Prozent. Dahinter folgten die Mercedes-Benz Group mit -1,66 Prozent sowie Fresenius SE & Co mit -1,27 Prozent.
► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME
⚡ Key Takeaways
- Die Fresenius Medical Care Aktie war mit -1,82 Prozent der größte Verlierer im DAX und steht kurzfristig weiter unter Druck.
- Technisch bleibt das Bild angespannt: Unterhalb von SMA20 und SMA50 überwiegen Abwärtsrisiken mit möglichem Test tieferer Unterstützungen.
- Erst ein nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstände würde die Aktie aus der Gruppe der DAX Verlierer lösen und das Chartbild aufhellen.
Fresenius Medical Care Aktie schwächster DAX-Wert
Die Fresenius Medical Care Aktie (FME) verzeichnete mit einem Tagesverlust von 1,82 Prozent den größten Abschlag unter den DAX Verlierern und stand damit klar im Fokus der Marktteilnehmer.
Chartanalyse der Fresenius Medical Care Aktie (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das Jahreshoch aus Mai 2025 wurde unmittelbar für Gewinnmitnahmen genutzt, die sich über mehrere Monate fortsetzten. Bis Anfang August dominierte eine ausgeprägte Schwächephase. Eine zwischenzeitliche Erholung blieb begrenzt, bevor es im November erneut zu dynamischen Abgaben kam.
Seitdem bewegt sich die Fresenius Medical Care Aktie überwiegend seitwärts in einer klar definierten Range. Auffällig ist, dass sich der Kurs weder nachhaltig über die SMA20 (38,97 EUR) noch über die SMA50 (39,58 EUR) etablieren konnte.
- Bullishes Szenario:
Ein Tagesschluss über der SMA50 könnte Aufwärtspotenzial bis zur SMA200 (41,93 EUR) eröffnen. Diese Marke stellt einen zentralen Widerstand dar.
- Bärisches Szenario:
Ein Rückfall unter die SMA20 würde das Chartbild deutlich eintrüben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Jahrestief erneut getestet wird.
Einschätzung (Daily): neutral bis bärisch
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4h-Chart: Seitwärtsphase bleibt intakt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Seitwärtsbewegung noch deutlicher. Die SMA200 (39,10 EUR) fungiert dabei als zentrale Marke, die sowohl unterstützend als auch bremsend wirkt.
Der jüngste Ausbruchsversuch nach oben scheiterte erneut, wodurch die Aktie wieder in Richtung der gleitenden Durchschnitte zurückfiel.
- Abwärtsszenario:
Unterhalb der SMA50 (38,97 EUR) droht weiteres Abwärtspotenzial bis zum Gap bei 38,67 EUR. Wird dieses Niveau nicht gehalten, könnten das Monatstief und anschließend das März-Tief getestet werden.
- Erholungsszenario:
Eine Gegenbewegung könnte zunächst bis zum Gap bei 39,68 EUR führen. Für ein nachhaltiges positives Signal muss die Aktie jedoch über die SMA20 (39,83 EUR) steigen und ein neues Hoch etablieren.
Einschätzung (4h): bärisch
Tagesausblick für die Fresenius Medical Care Aktie
Die kurzfristige Prognose bleibt negativ. Solange wichtige Widerstände nicht überwunden werden, gehört die Aktie weiterhin zu den schwächeren Werten im DAX.
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Kursmarken der Fresenius Medical Care Aktie
Widerstände:
38,97 - 39,10 - 39,58 - 39,62 - 39,68 (Gap) - 39,82 - 39,94 - 39,97 - 40,76 - 41,68 (Gap) - 41,93 - 44,60 - 45,72 (Gap)
Unterstützungen:
38,67 (Gap) - 35,00 - 32,50 - 30,19 - 25,51
Fazit:
Die Fresenius Medical Care Aktie bleibt aktuell einer der markantesten DAX Verlierer. Ohne klare Ausbrüche über zentrale Widerstände dominiert weiterhin das Risiko weiterer Kursrückgänge.
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