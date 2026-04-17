Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Freitag, 17.04.2026 - Seitwärts bis leicht schwächer erwartet

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.325 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach, lief bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert, das aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging in dynamischen Impulsen direkt aufwärts an das Tageshoch. Am Abend bröckelten die Notierungen erneut etwas ab, kurz vor Handelsschluss konnte der Nasdaq die Laufrichtung ändern und einen Tagesschluss knapp über der 26.300 Punkte-Marke formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Entscheidende Schlüsselmarke bei 26.336 Punkten

Oberhalb bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, darunter überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko.

Oberhalb bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, darunter überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko. Kurzfristig neutral mit leicht bärischer Tendenz

Trotz intaktem Aufwärtstrend zeigen die Wahrscheinlichkeiten (45 % bullisch / 55 % bärisch) ein leicht negatives kurzfristiges Bias.

Trotz intaktem Aufwärtstrend zeigen die Wahrscheinlichkeiten (45 % bullisch / 55 % bärisch) ein leicht negatives kurzfristiges Bias. Übergeordneter Trend weiterhin bullisch

Solange der Nasdaq über der SMA20 im 4h-Chart notiert, bleibt das größere Bild konstruktiv mit Chancen auf neue Hochs.

Rückblick: Nasdaq entwickelt sich stabil über 26.300 Punkten

Der Nasdaq startete gestern bei 26.325 Punkten in den Handel. Nach moderaten Abgaben am Vormittag bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor mit Start des US-Handels ein dynamischer Impuls nach oben einsetzte. Das Tagestief wurde direkt zurückgekauft, anschließend ging es zügig in Richtung Tageshoch.

Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik etwas nach, dennoch konnte sich der Nasdaq stabilisieren und knapp über der Marke von 26.300 Punkten schließen.

Tageshoch: 26.431 Punkte

Tagestief: 26.145 Punkte

Tagesschluss: 26.351 Punkte

Handelsspanne: 286 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart: Entscheidung an der SMA20

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein technisch sensibles Bild:

Die SMA20 (aktuell bei 26.322 Punkten) fungiert als zentrale Entscheidungsmarke

Der Nasdaq konnte sich zuletzt nicht nachhaltig darüber lösen

Der Kurs bewegt sich aktuell entlang dieser Durchschnittslinie

Bullisches Szenario:

Ein dynamischer Anstieg über die SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Mögliche Ziele:

26.550/572 Punkte

26.790/810 Punkte

Bärisches Risiko:

Fällt der Nasdaq unter die SMA20, rückt die SMA50 (26.191 Punkte) in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch bis neutral

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Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Übergeordneter Aufwärtstrend intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im größeren Bild bleibt die Lage konstruktiv:

Der Nasdaq notiert klar über der SMA200 (24.566 Punkte)

Die Aufwärtsbewegung bleibt intakt

Der Abstand zur SMA20 (26.043 Punkte) ist weiterhin deutlich

Trotz leicht nachlassender Dynamik spricht die Struktur weiterhin für ein bullisches Gesamtbild.

Wichtige Bedingung:

Die SMA20 muss als Unterstützung halten, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute: Entscheidungszone bei 26.336 Punkten

Der Nasdaq notiert aktuell bei 26.336 Punkten und damit leicht über dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 26.336 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Ziele:

26.365/367

26.405/407

26.449/451

26.499/501

26.539/541

Darüber hinaus:

26.585/587

26.635/637

26.689/691

26.713/715

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Stabilisierung über 26.336 Punkten, sind folgende Abwärtsziele möglich:

26.306/304

26.259/257

26.219/217

26.175/173

26.135/133

Weitere Schwäche unter 26.010 Punkten:

25.968/966

25.923/921

25.880/878

25.830/828

25.792/790

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

26.349

26.431/495

26.711

Unterstützungen:

26.322

26.191

26.043

25.712

25.566

Fazit der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein kurzfristig ausgeglichenes Bild mit leichtem Abwärtsrisiko. Während der übergeordnete Trend weiterhin bullisch ist, entscheidet sich die kurzfristige Richtung an der SMA20 und der Zone um 26.336 Punkte.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 26.451 bis 26.587 Punkte

Unterseite: 26.173 bis 25.966 Punkte

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht negatives kurzfristiges Bias. Während der übergeordnete Trend bullisch bleibt, wird kurzfristig eher eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung erwartet.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?

Die zentrale Schlüsselmarke liegt bei 26.336 Punkten. Wichtige Widerstände befinden sich bei 26.431 und 26.711 Punkten, während Unterstützungen bei 26.322, 26.191 und 26.043 Punkten verlaufen.

Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?

Im übergeordneten Bild bleibt der Nasdaq bullisch. Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse jedoch eine neutrale bis leicht bärische Tendenz.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20 ist aktuell die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Solange der Nasdaq darüber notiert, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen. Ein Bruch könnte hingegen Abwärtsdruck auslösen.

Wie hoch ist die erwartete Schwankungsbreite laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.451 bis 26.587 Punkten auf der Oberseite und 26.173 bis 25.966 Punkten auf der Unterseite.

Welche Szenarien ergeben sich für Trader laut Nasdaq Analyse?

Oberhalb von 26.336 Punkten sind Long-Szenarien mit steigenden Kurszielen wahrscheinlich. Unterhalb dieser Marke überwiegen Short-Szenarien mit mehreren abgestuften Unterstützungszonen.

Wie zuverlässig ist die Nasdaq Prognose?

Die Prognose basiert auf technischer Analyse und Wahrscheinlichkeiten (45 % bullisch, 55 % bärisch). Sie dient als Orientierung und nicht als Garantie für die tatsächliche Marktentwicklung.