Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Freitag, 17.04.2026 - Seitwärts bis leicht schwächer erwartet

- Entscheidende Schlüsselmarke bei 26.336 Punkten
- Kurzfristig neutral mit leicht bärischer Tendenz
- Übergeordneter Trend weiterhin bullisch
- Entscheidende Schlüsselmarke bei 26.336 Punkten
- Kurzfristig neutral mit leicht bärischer Tendenz
- Übergeordneter Trend weiterhin bullisch
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.325 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach, lief bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert, das aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging in dynamischen Impulsen direkt aufwärts an das Tageshoch. Am Abend bröckelten die Notierungen erneut etwas ab, kurz vor Handelsschluss konnte der Nasdaq die Laufrichtung ändern und einen Tagesschluss knapp über der 26.300 Punkte-Marke formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Entscheidende Schlüsselmarke bei 26.336 Punkten
Oberhalb bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, darunter überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko.
- Kurzfristig neutral mit leicht bärischer Tendenz
Trotz intaktem Aufwärtstrend zeigen die Wahrscheinlichkeiten (45 % bullisch / 55 % bärisch) ein leicht negatives kurzfristiges Bias.
- Übergeordneter Trend weiterhin bullisch
Solange der Nasdaq über der SMA20 im 4h-Chart notiert, bleibt das größere Bild konstruktiv mit Chancen auf neue Hochs.
Rückblick: Nasdaq entwickelt sich stabil über 26.300 Punkten
Der Nasdaq startete gestern bei 26.325 Punkten in den Handel. Nach moderaten Abgaben am Vormittag bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor mit Start des US-Handels ein dynamischer Impuls nach oben einsetzte. Das Tagestief wurde direkt zurückgekauft, anschließend ging es zügig in Richtung Tageshoch.
Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik etwas nach, dennoch konnte sich der Nasdaq stabilisieren und knapp über der Marke von 26.300 Punkten schließen.
- Tageshoch: 26.431 Punkte
- Tagestief: 26.145 Punkte
- Tagesschluss: 26.351 Punkte
- Handelsspanne: 286 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart: Entscheidung an der SMA20
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein technisch sensibles Bild:
- Die SMA20 (aktuell bei 26.322 Punkten) fungiert als zentrale Entscheidungsmarke
- Der Nasdaq konnte sich zuletzt nicht nachhaltig darüber lösen
- Der Kurs bewegt sich aktuell entlang dieser Durchschnittslinie
Bullisches Szenario:
Ein dynamischer Anstieg über die SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Mögliche Ziele:
- 26.550/572 Punkte
- 26.790/810 Punkte
Bärisches Risiko:
Fällt der Nasdaq unter die SMA20, rückt die SMA50 (26.191 Punkte) in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch bis neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Übergeordneter Aufwärtstrend intakt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im größeren Bild bleibt die Lage konstruktiv:
- Der Nasdaq notiert klar über der SMA200 (24.566 Punkte)
- Die Aufwärtsbewegung bleibt intakt
- Der Abstand zur SMA20 (26.043 Punkte) ist weiterhin deutlich
Trotz leicht nachlassender Dynamik spricht die Struktur weiterhin für ein bullisches Gesamtbild.
Wichtige Bedingung:
Die SMA20 muss als Unterstützung halten, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute: Entscheidungszone bei 26.336 Punkten
Der Nasdaq notiert aktuell bei 26.336 Punkten und damit leicht über dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 26.336 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Ziele:
- 26.365/367
- 26.405/407
- 26.449/451
- 26.499/501
- 26.539/541
Darüber hinaus:
- 26.585/587
- 26.635/637
- 26.689/691
- 26.713/715
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der Stabilisierung über 26.336 Punkten, sind folgende Abwärtsziele möglich:
- 26.306/304
- 26.259/257
- 26.219/217
- 26.175/173
- 26.135/133
Weitere Schwäche unter 26.010 Punkten:
- 25.968/966
- 25.923/921
- 25.880/878
- 25.830/828
- 25.792/790
Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse
Widerstände:
- 26.349
- 26.431/495
- 26.711
Unterstützungen:
- 26.322
- 26.191
- 26.043
- 25.712
- 25.566
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein kurzfristig ausgeglichenes Bild mit leichtem Abwärtsrisiko. Während der übergeordnete Trend weiterhin bullisch ist, entscheidet sich die kurzfristige Richtung an der SMA20 und der Zone um 26.336 Punkte.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bärisches Szenario: 55 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 26.451 bis 26.587 Punkte
- Unterseite: 26.173 bis 25.966 Punkte
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht negatives kurzfristiges Bias. Während der übergeordnete Trend bullisch bleibt, wird kurzfristig eher eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung erwartet.
Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?
Die zentrale Schlüsselmarke liegt bei 26.336 Punkten. Wichtige Widerstände befinden sich bei 26.431 und 26.711 Punkten, während Unterstützungen bei 26.322, 26.191 und 26.043 Punkten verlaufen.
Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?
Im übergeordneten Bild bleibt der Nasdaq bullisch. Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse jedoch eine neutrale bis leicht bärische Tendenz.
Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq Analyse?
Die SMA20 ist aktuell die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Solange der Nasdaq darüber notiert, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen. Ein Bruch könnte hingegen Abwärtsdruck auslösen.
Wie hoch ist die erwartete Schwankungsbreite laut Nasdaq Prognose?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.451 bis 26.587 Punkten auf der Oberseite und 26.173 bis 25.966 Punkten auf der Unterseite.
Welche Szenarien ergeben sich für Trader laut Nasdaq Analyse?
Oberhalb von 26.336 Punkten sind Long-Szenarien mit steigenden Kurszielen wahrscheinlich. Unterhalb dieser Marke überwiegen Short-Szenarien mit mehreren abgestuften Unterstützungszonen.
Wie zuverlässig ist die Nasdaq Prognose?
Die Prognose basiert auf technischer Analyse und Wahrscheinlichkeiten (45 % bullisch, 55 % bärisch). Sie dient als Orientierung und nicht als Garantie für die tatsächliche Marktentwicklung.
Netflix Aktie im Fokus: Starke Zahlen, aber Kurs fällt – Jetzt Aktien kaufen? 📉
DAX Prognose für Donnerstag, 17.04.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: Trump verkündet Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon
BÖRSE HEUTE: US-Märkte steigen trotz Ölpreis-Anstieg (16.04.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.