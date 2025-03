ūüí°Wall Street verzeichnet erneut Verluste nach WSJ Bericht √ľber Z√∂lle ¬† Die US-Indizes verzeichnen wieder R√ľckg√§nge und machen einen Gro√üteil der Erholung der letzten beiden Handelstage zunichte. Die Schw√§che ist besonders im Technologiesektor sichtbar, wo die BigTech-Aktien immer noch an Boden verlieren. Der Grund f√ľr diesen starken Ausverkauf sind Berichte des WSJ √ľber bevorstehende Zoll√§nderungen. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse: Die Mehrwertsteuer wird bei der Festlegung des Zollsatzes ‚Äěber√ľcksichtigt‚Äú

Die Vereinigten Staaten erwogen (und verwarfen dann) ein dreistufiges Zollsystem, das keine ‚Äězollfreien‚Äú Regionen umfassen w√ľrde

Beamte bef√ľrchten, dass die US-Handelsbeauftragte nicht in der Lage sein wird, den gesamten b√ľrokratischen Aufwand im Zusammenhang mit den Z√∂llen zu bew√§ltigen

Beamte bef√ľrchten rechtliche Herausforderungen.

Kanadische Beamte teilten mit, dass Z√∂lle ‚Äěpraktisch sicher‚Äú sind

Zus√§tzlich zu den gegenseitigen Z√∂llen werden die neuen 25-%-Z√∂lle unter anderem f√ľr Autos, Pharmazeutika und Halbleiter gelten Ein weiterer Grund f√ľr die R√ľckg√§nge sind die st√§rker als erwarteten Daten aus der US-Wirtschaft, wo die Industrieproduktion und die Baugenehmigungen viel h√∂her ausfielen als erwartet. Infolgedessen k√∂nnte der Markt bef√ľrchten, dass die morgige Botschaft des Fed-Vorsitzenden Powell etwas h√§rter und zur√ľckhaltender ausfallen wird ‚Äď insbesondere angesichts der bisher illusorischen Hoffnungen auf eine Entspannung der Handelsspannungen unter der neuen Regierung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Infolgedessen gibt der Nasdaq100 (US100)-Kontrakt um fast 2 % nach, und Aktien von Unternehmen wie Alphabet (GOOGL.US), Meta Platforms (META.US) und Nvidia (NVDA.US) verlieren zwischen 3,5 % und 4 %. Unter den einzelnen Unternehmen ist Tesla (TSLA.US) erw√§hnenswert, dessen Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines R√ľckgangs seines Anteils am asiatischen Markt sowie aufgrund der Entscheidung Torontos, aufgrund der Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten keine finanziellen Subventionen f√ľr Tesla-Fahrzeuge zu gew√§hren, die als Taxis oder Mitfahrgelegenheiten gekauft wurden, bereits √ľber 6 % verlieren. Unternehmen aus dem √Ėl- und Gassektor schneiden heute vor dem Hintergrund des Technologiesektors am besten ab. Quelle: xStation Das Chart zeigt, dass die heutigen R√ľckg√§nge bei relativ geringem Volumen stattfinden. Andererseits ist der Vertrag im st√ľndlichen Zeitrahmen unter die wichtigen exponentiellen Durchschnittswerte EMA50 und EMA200 gefallen. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

