Halbleiter- und Softwareaktien setzen Wall Street unter Verkaufsdruck 🗽 Nasdaq Prognose & Marktüberblick Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) sind heute um mehr als 1% gefallen. Besonders Technologieaktien geraten unter Druck: Nvidia (NVDA.US) verliert rund -3%, während Oracle (ORCL.US) sogar um -4% nachgibt. Auch Taiwan Semiconductor (TSM.US) und Broadcom (AVGO.US) verzeichnen Verluste von über 3%. ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Diese Entwicklung verstärkt die Unsicherheit am Markt und gibt wichtige Hinweise für die aktuelle Nasdaq Prognose. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentale Rahmenbedingungen Neue US-Konjunkturdaten signalisierten ein solides Wachstum bei Einkommen und Konsumausgaben. Die PCE-Inflationsdaten lagen im Rahmen der Erwartungen, allerdings stiegen die Preise im Dienstleistungssektor um mehr als 3% im Jahresvergleich. Dies sorgt für zusätzlichen Druck auf den Technologie-Sektor. Nasdaq Analyse: Sektorrotation sichtbar Am schwächsten präsentiert sich aktuell der Technologiesektor, insbesondere Halbleiter und Softwareunternehmen. Im Vergleich dazu schneiden die Sektoren Gesundheitswesen und Energie deutlich besser ab. Diese sektorale Rotation ist ein wichtiger Faktor für jede Nasdaq Analyse, da Investoren zunehmend defensive Werte bevorzugen. Technische Nasdaq Analyse Im Stundenchart notiert der Nasdaq / US100 mit einem Minus von mehr als 1% und fällt dabei unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA50 und EMA200. Auf Tagesbasis signalisiert der RSI-Indikator mit einem Wert von 31 eine überverkaufte Marktsituation. Dies könnte auf eine bevorstehende technische Gegenbewegung hindeuten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit: Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig bearish, da steigende Zinsen und schwache Tech-Werte belasten. Allerdings deutet die technische Nasdaq Analyse darauf hin, dass eine Erholung möglich ist, sobald die überverkaufte Lage ausbalanciert wird. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

