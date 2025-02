NATGAS beschleunigt Rallye um 3 %, getrieben durch Wettervorhersagen für die USA 📈

Die Erdgas-Futures (NATGAS) steigen heute um fast 3 %, da die Wettervorhersagen darauf hindeuten, dass in der nächsten Woche eine arktische Luftmasse aus Kanada für eine deutliche Abkühlung an der Ostküste der USA sorgen wird, was die Stromnetze auf die Probe stellen und die Nachfrage nach Heizbrennstoffen erhöhen wird. Bis zum 18. Februar werden in weiten Teilen der US-amerikanischen Great Plains Temperaturen erwartet, die 4–8 °C unter dem Normalwert liegen, insbesondere im Mississippi-Delta-Becken. An der Ostküste der USA können die Temperaturen bis zu 4 °C unter den Normalwert fallen.

Der Polarwirbel, ein Windband, das kalte Luft in der Arktis festhält, kann dazu führen, dass eisige Luft nach Kanada und in die USA strömt. Die Erdgas-Futures in den USA reagieren auf diese Aussichten mit anhaltenden Gewinnen.

Seit Anfang des Monats sind die Gaspreise um über 22 % gestiegen. PJM Interconnection LLC, das das Stromnetz von Chicago bis zur Ostküste verwaltet, hat die Kraftwerksbetreiber aufgefordert, Maßnahmen zum Schutz der Anlagen vor dem Einfrieren zu ergreifen. Niedrige Temperaturen könnten die Gas- und Ölversorgung erheblich einschränken.

Außerdem könnte die mögliche Entwicklung eines großen Sturms in den USA die Kälte noch verstärken. Der sogenannte Polarwirbel hat sich diesen Winter zum zehnten Mal ausgebreitet, ist aber nicht vollständig zusammengebrochen, was bedeuten könnte, dass die eisigen Bedingungen zwar intensiv, aber nur von kurzer Dauer sein werden. Das Phänomen wird teilweise durch hohen Luftdruck über Alaska verursacht. Außerdem haben sich die arktischen und nordatlantischen Oszillationen in negative Phasen verlagert, was den Zustrom kalter Luft nach Nordamerika und Europa begünstigt. Bis zum Ende des Monats werden die Temperaturen im Westen Kanadas und im Zentrum der USA voraussichtlich über den Normalwerten liegen und in anderen Regionen nahezu durchschnittliche Werte erreichen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass es in Teilen des Nordostens, einschließlich New York, weiterhin kalt bleibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen NATGAS Chartanalyse – Daily: Die Benzinpreise steigen zum fünften Mal in Folge. Der Vertragspreis nähert sich einem wichtigen Widerstand Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.