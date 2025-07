NATGAS erholt sich um fast 2 %

Nach anfänglichen Rückgängen zeigen die Erdgaspreise angesichts der Erwartungen höherer Temperaturen in den kommenden Wochen eine deutliche Erholung. NATGAS stand seit dem 20. Juni unter Druck, da die Nachfrage von Gaskraftwerken geringer ausfiel als ursprünglich erwartet. Infolgedessen waren die Lagerbestände in den letzten Wochen höher als üblich. Die Temperaturen bleiben jedoch weiterhin hoch, und die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass es im Juli und August sehr warm werden wird. Aktuelle Daten aus der letzten Woche zeigen, dass die Lagerbestände etwas stärker als erwartet, aber unter dem Fünfjahresdurchschnitt gestiegen sind. Wenn sich dieser Trend in den kommenden Wochen fortsetzt, werden die Lagerbestände den Fünfjahresdurchschnitt erreichen. Saisonbedingt erreicht Gas in der Regel um die Wende von Juni zu Juli seinen Tiefpunkt. In den meisten Bundesstaaten werden überdurchschnittlich hohe Temperaturen vorhergesagt. Quelle: NOAA Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Gasvorräte sind zuletzt etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Der Vorratsaufbau dürfte in den kommenden Wochen begrenzt sein. Dies ist eine entscheidende saisonale Phase für Gewinne am Gasmarkt. Quelle: Bloomberg Finance LP Saisonbedingt sollte NATGAS derzeit einen Aufwärtstrend verzeichnen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB NATGAS Chart (D1) Die Gaspreise erholen sich heute trotz eines Rückgangs zu Beginn des Handelstages. Gas nähert sich dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Sollte dieser Wert durchbrochen werden, wäre dies ein weiterer falscher Ausbruch, ähnlich wie im April und Mai. In diesen beiden Fällen betrugen die anfänglichen Gewinne nach dem Durchbrechen des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts etwa 17 bis 18 %. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

