Natgas Prognose & Natgas Aktuell: Erdgaspreis unter Druck – droht ein Rückgang auf 2,8 USD?

Das Wichtigste in Kürze Natgas aktuell klar schwächer

Wetterumschwung belastet die Natgas Prognose

Nächste Zielzone bei 2,8–3,0 USD/MMBtu

Der Erdgaspreis (Natural Gas) ist zu Beginn der neuen Woche deutlich unter Druck geraten. Natgas aktuell verzeichnet ein Minus von mehr als 6 %, während der Rückgang vom Hochpunkt am vergangenen Freitag inzwischen rund 12 % beträgt. Der Markt testet derzeit die Unterstützungszone um 3,2 USD/MMBtu, die bereits zu Beginn der Vorwoche als lokales Tief fungierte. Sollte diese Marke nachhaltig unterschritten werden, droht ein Rückfall auf das tiefste Niveau seit Mitte Januar. In diesem Fall rückt eine zentrale Nachfragezone zwischen 2,8 und 3,0 USD/MMBtu in den Fokus. Natgas Prognose: Gründe für den aktuellen Preisrückgang 1. Wetterumschwung belastet die Nachfrage Nach der starken Kälteperiode im Januar deuten aktuelle Wettermodelle auf eine deutliche Erwärmung in wichtigen US-Regionen wie dem Mittleren Westen und dem Nordosten hin. Die geringere Heiznachfrage reduziert den Erdgasverbrauch spürbar – ein klar negativer Faktor für Natgas aktuell. 2. Lagerdaten: Starker Abbau, aber schwächerer Ausblick Der jüngste Lagerbericht zeigte zwar einen massiven Abbau von 360 Mrd. Kubikfuß (bcf) für die Woche bis zum 30. Januar. Für Februar erwarten Analysten jedoch aufgrund milderer Temperaturen deutlich geringere wöchentliche Entnahmen, was die Natgas Prognose eintrübt. 3. Lagerbestände über Vorjahresniveau Die Erdgaslagerbestände liegen weiterhin über dem Niveau des Vorjahres und nur leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Diese komfortable Versorgungslage begrenzt das Aufwärtspotenzial des Preises. 4. Schwächere industrielle Nachfrage Zusätzlich belastet eine saisonal bedingte Abkühlung der industriellen Nachfrage, insbesondere in der Chemie- und Energiebranche. Hohe Effizienz in der Speicherbewirtschaftung verstärkt den Angebotsdruck. Lagerbestände und Saisonalität Die Erdgasvorräte bewegen sich aktuell nahe am Fünfjahresdurchschnitt. Ab Anfang Februar wird ein deutlich geringerer Verbrauch erwartet, was zu kleineren Lagerabbauten im weiteren Monatsverlauf führen dürfte. Quelle: EIA Heating Degree Days (HDD) Die prognostizierte Anzahl der Heating Degree Days (HDD) für Ende Februar hat sich zwar wieder dem Fünfjahresdurchschnitt angenähert. Historisch betrachtet nimmt der Heizbedarf jedoch in der zweiten Februarhälfte klar ab, was die Nachfrage nach Erdgas weiter dämpft. Quelle: Bloomberg Finance LP Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Natgas Prognose Technisch betrachtet fiel der Erdgaspreis zu Wochenbeginn deutlich. Wird die Unterstützung bei 3,2 USD/MMBtu unterschritten, eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der nächsten Nachfragezone zwischen 2,8 und 3,0 USD/MMBtu. Diese Zone dürfte für die weitere Entwicklung von Natgas aktuell entscheidend sein. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

