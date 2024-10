NATGAS unter Druck: warme Temperaturen in den USA senken den Gasbedarf Erdgas verzeichnet weiterhin starke Rückgänge (-6,9 % heute, wobei die Futures um etwa 8 % fallen und die Lieferung im November bei 2,360 $/mmBtu und im Dezember bei 2,86 $/mmBtu liegt). Heute fiel Erdgs unter sein Fibonacci-Retracement-Level von 78,6%. Es ist erwähnenswert, dass vor den letzten drei Rollovers ein Abwärtsdruck auf den Preis ausgeübt wurde. Der aktuelle Rollover vom November-Kontrakt zum Dezember-Kontrakt wird der vorletzte Aufwärts-Rollover sein. Vom Januar-Kontrakt zu den Sommerkontrakten werden wir eine Backwardation sehen, wobei der März 2025 mit einer Rekordtief-Prämie von nur 5 Cent pro mmBtu gegenüber dem April 2025 gehandelt wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die 10-Tage-Vorhersage zeigt weiterhin hohe Temperaturen. Quelle: Bloomberg Finance LP In den letzten Wochen haben wir einen geringeren Anstieg der Lagerbestände verzeichnet, als es die Saisonalität erwarten lässt, obwohl sich dieser Trend ändert, wie zwei aufeinanderfolgende Wochen mit überdurchschnittlichen Injektionen zeigen – das erste Mal seit Oktober 2023. Es besteht die Möglichkeit, dass die Lagerbestände in den nächsten 2 bis 3 Wochen die Marke von 100 Mrd. Kubikfuß erreichen, unterstützt durch steigende Fördermengen, die in den letzten vier Tagen um 1,6 Mrd. Kubikfuß pro Tag auf 102,8 Mrd. Kubikfuß pro Tag gestiegen sind. Angesichts dessen ist es sehr wahrscheinlich, dass mit dem tatsächlichen Beginn der Heizperiode auch größere Preisrückgänge einsetzen werden, insbesondere da Spekulanten ihre Positionen zum ersten Mal seit April in Netto-Short-Positionen umgewandelt haben. Die Erdgas Vorräte sind in letzter Zeit stärker gestiegen als erwartet. Mit 82 Milliarden Kubikfuß in der vergangenen Woche liegen sie leicht unter den erwarteten 76 Milliarden und über den vorherigen 55 Milliarden Kubikfuß. Quelle: Bloomberg Finance LP. Die aktuellen Speicherstände liegen etwa 5 % über den saisonalen Normen, wobei die Nachfrage voraussichtlich von 99,1 Mrd. Kubikfuß pro Tag in dieser Woche auf 101,5 Mrd. Kubikfuß pro Tag in der nächsten Woche steigen wird, obwohl diese Prognose niedriger ist als frühere Schätzungen. Nachdem NATGAS unter das Fibonacci-Retracement-Level von 78,6 gefallen ist, hat es die 15-Tage-EMA berührt. Wir können davon ausgehen, dass dies Unterstützung schaffen wird. Wenn es durchbrochen wird, könnte die 30-Tage-EMA bei 2,711 erneut getestet werden. Quelle: xStation

