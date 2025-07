📉NATGAS fällt um über 5 %

Die begrenzte Nachfrage an Gas f√ľr Kraftwerke in den USA d√§mpft Preise w√§hrend der wichtigen K√ľhlperiode. Die Gaspreise verzeichnen heute einen R√ľckgang von mehr als 5 %, nachdem sie Ende letzter Woche stark angestiegen waren. Am Freitag deuteten die Prognosen auf deutlich h√∂here Temperaturen f√ľr die n√§chsten zwei Wochen hin, doch die neuesten Vorhersagen gehen von etwas weniger intensiver Hitze aus als zuvor erwartet.

Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die NOAA gibt eine Wahrscheinlichkeit von 40 bis 60 % f√ľr h√∂here Temperaturen in fast allen Regionen der USA an. Dies reicht jedoch nicht aus, um den Gasverbrauch √ľber das normale Niveau anzuheben. Quelle: NOAA Dies hat dazu gef√ľhrt, dass die Daten zum Erdgasverbrauch f√ľr die Stromerzeugung wieder auf den F√ľnfjahresdurchschnitt zur√ľckgegangen sind. Es ist anzumerken, dass der Spitzenwert des Gasverbrauchs f√ľr die Stromerzeugung in der Regel Ende Juli erreicht wird, einem Zeitraum, in dem die Gasvorr√§te normalerweise langsamer wachsen als in den Monaten Mai und Juni.

Der Gasverbrauch f√ľr die Stromerzeugung ist auf den 5-Jahres-Durchschnitt gesunken. In den kommenden Wochen ist mit einer Spitzennachfrage nach Gas aus Kraftwerken zu erwarten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB NATGAS im Tageschart - die technische Perspektive Am Freitag erreichten die Gaspreise ihren gleitenden 100-Tage-Durchschnitt. Heute erholt sich der Preis von diesem Niveau und f√§llt auf fast 3,5 USD/MMBTU, nachdem er sowohl den gleitenden 14-Tage- als auch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt durchbrochen hat. Derzeit liegt die wichtige Unterst√ľtzungsmarke weiterhin bei etwa dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Wie die saisonalen Muster vermuten lassen, k√∂nnten die R√ľckg√§nge bis etwa Anfang der zweiten Juliwoche anhalten.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

