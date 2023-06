NATGAS gewinnt nach dem Rollover der letzten Woche

NATGAS setzt seinen Anstieg nach dem Rollover der letzten Woche fort und handelt bereits über 2,80 US-Dollar pro MMBTu, was darauf hindeutet, dass die saisonale Erholung bereits begonnen hat. Allerdings deutet der saisonale Indikator auf der xStation5-Plattform darauf hin, dass das nächste lokale Tief bis Ende dieser Woche erreicht werden könnte.

Die Wettervorhersagen für die Vereinigten Staaten ändern sich. Während frühere Vorhersagen auf sehr hohe Temperaturen in Texas hindeuteten, zeigen die neuen Vorhersagen hohe Temperaturen entlang der Westküste. Zentral- und Oststaaten sollten keine extrem hohen Temperaturen erleben. Während die neuen Vorhersagen auf einen signifikanten Anstieg der Temperaturen im westlichen Teil der Vereinigten Staaten hindeuten, werden die Vorhersagen für den Rest des Landes kühler.

Quelle: Bloomberg

NATGAS startete die neue Woche mit Gewinnen und erreichte die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals. In der letzten Woche stieg der Preis von NATGAS aufgrund des Rollovers, setzte seine Aufwärtsbewegung jedoch fort und überstieg ein früheres lokales Hoch. Der Handel von NATGAS begann heute höher, aber die bullische Kurslücke wurde bereits fast vollständig geschlossen. Die Performance des Natural Gas ETF NGAS.UK ist ebenfalls erwähnenswert, da er die negativen Auswirkungen von Swaps berücksichtigt. In diesem Fall haben wir auch einen Ausbruch über einen kürzlich gehaltenen Handelsbereich gesehen. Sollte es zu einem Durchbruch unter 2,80 US-Dollar und das 78,6%-Retracement kommen, ist es möglich, dass ein Versuch unternommen wird, die Kurslücke zu schließen.

Quelle: xStation5 von XTB

