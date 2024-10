📈NATGAS prallt um 4.5% ab

Natgas-Future steigt, nachdem Behörden Francine auf Kategorie. 2-Hurrikan stufen đŸš© Die Erdgas-Futures am Henry Hub (NATGAS) haben ihren RĂŒckgang gestoppt und erholen sich um mehr als 4,5 %, da sich die HĂ€ndler auf den Hurrikan vorbereiten, der die OstkĂŒste der USA treffen wird. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA wird der Weg von Hurrikan Francine durch die wichtigen LNG-produzierenden Gebiete von Louisiana und Texas fĂŒhren; die erwartete Route wurde mehr in Richtung Osten korrigiert. Die Wetterdienste haben in den letzten Stunden die erwartete StĂ€rke des Hurrikans erhöht. Die DurchflĂŒsse an den US-amerikanischen LNG-Terminals gingen am Dienstagmorgen um 12,6 Mrd. Kubikfuß zurĂŒck und schienen um 1,1 % niedriger zu sein als in der Vorwoche. Francine hat jedoch die US-KĂŒste noch nicht erreicht. Der Hurrikan könnte bis zu mehreren Tagen andauern;

Infolgedessen ignoriert der Markt die heutigen Nachrichten sowie die Erhöhung von Francine zum Hurrikan der Kategorie 2. Öl verliert angesichts der erwarteten geringeren Nachfrage in den Raffinerien der Region, und die Gaspreise steigen aufgrund von Versorgungsproblemen an den wichtigen LNG-Terminals Freeport, Cheniere, Calcasieu, Cameron und Plaquemines in der Region. Nach Angaben von Bloomberg haben die beiden letztgenannten Terminals bereits deutlich geringere bzw. gar keine Gasströme verzeichnet Quelle: KPRC, Click2Houston Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

NATGAS im 15M Chart Ein Ausbruch ĂŒber die Marke von 2,15 $/MMBTU könnte den Bullen den Weg in Richtung 2,30 $ ebnen, aber ein möglicherweise vorĂŒbergehender und geringfĂŒgiger Einfluss von Francine könnte eine weitere 1:1-AbwĂ€rtskorrektur einleiten und zu einem Test des Bereichs von 2,12 $ bei NATGAS fĂŒhren. Die Nachfrage in Asien bleibt gedĂ€mpft, und die asiatischen LNG-Futures fĂŒr November werden mit einem Abschlag gegenĂŒber Oktober gehandelt (Backwardation). Die FĂŒllung der europĂ€ischen Gasspeicher ist mit 93 % gegenĂŒber 86 % im 5-Jahres-Durchschnitt auf einem saisonalen Höchststand. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

