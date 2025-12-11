Das Wichtigste in Kürze Top-Banken erwarten höhere Goldpreise

Struktureller Bullenmarkt

Technisch solide

Mögliche Trading Idee: Bullisher Ausblick für den Goldpreis in 2026 ✨📈 Der Goldpreis zeigt weiterhin beeindruckende Stärke: Nachdem das Edelmetall die Marke von 4.000 USD/oz erfolgreich verteidigt hat, handelt es aktuell stabil im Bereich um 4.200 USD/oz. Führende Banken wie Goldman Sachs, RBC und Deutsche Bank erwarten für 2026 weitere deutliche Zuwächse. Diese Marktstruktur schafft eine attraktive Chance für eine neue Trading Idee im Goldmarkt. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Key Takeaways 🔑 Top-Banken erwarten höhere Goldpreise: Ziele zwischen 4.450 und 4.900 USD im Jahr 2026. Struktureller Bullenmarkt: Starke Zentralbankkäufe, schwacher Dollar und erwartete Fed-Lockerungen unterstützen den Trend. Technisch solide: Goldpreis stabil über 4.200 USD – nur ~5 % unter Allzeithoch. Marktfakten & Prognosen zum Goldpreis 🟡📊 Goldman Sachs , RBC und Deutsche Bank gehen für 2026 von weiter steigenden Goldpreisen aus.

Gold verteidigte mehrfach die 4.000-USD-Marke und notiert aktuell um 4.200 USD/oz. Bankenprognosen im Überblick 🏦📈 RBC : Durchschnittspreis 4.600 USD in 2026, 5.100 USD in 2027

Deutsche Bank : Neues Kursziel 4.450 USD für 2026

Goldman Sachs: Erwartet bis zu 4.900 USD → ca. +20 % Potenzial vom aktuellen Niveau Der Goldpreis liegt aktuell rund 8 % über dem lokalen Tief und nur etwa 5 % unter dem Allzeithoch bei ca. 4.400 USD. Struktureller Bullenmarkt: Nachfrage treibt den Goldpreis 🚀🟡 Gold befindet sich in einem mehrjährigen strukturellen Aufwärtstrend, getrieben durch: ⭐ Zentralbankkäufe auf Rekordniveau Über 1.000 Tonnen jährlich

Damit doppelt so viel wie der 10-Jahres-Durchschnitt

Goldman erwartet künftig rund 80 Tonnen pro Monat ⭐ Makrotrend unterstützt Gold Schwächerer US-Dollar

Erwartete Fed-Zinssenkungen ab 2026

Anhaltende geopolitische Unsicherheiten ⭐ Positive Angebots-Nachfrage-Struktur Portfolio-Investoren und Zentralbanken absorbieren einen Großteil des verfügbaren Angebots – dadurch bleibt für den Schmuckmarkt weniger Metall übrig.

Das sorgt für eine bullische Marktstruktur. Mögliche Trading Idee: Long-Setup für Gold 🟡📈 Position: Long zum aktuellen Marktpreis 🎯 Mögliche Kursziele (Take Profit) Möglicher TP1: 4.350 USD

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen. Fazit: Goldpreis mit starkem Rückenwind – Long-Strategie sinnvoll ✔️🟡 Der Goldmarkt bleibt klar bullish: Rekordhohe Zentralbanknachfrage, strukturelle Knappheit, geopolitische Unsicherheiten und die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen sprechen eindeutig für weiter steigende Preise. Die einheitlich positiven Prognosen führender Banken untermauern diesen Trend. Die vorgestellte Trading Idee bietet ein attraktives Risiko-Chancen-Verhältnis – ideal, um vom anhaltenden Bullenmarkt im Goldpreis zu profitieren. Gold Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

